Una ingeniera de alimentos sobre cocinar en unas horas el menú de toda la semana: «Lo estás haciendo mal» La experta asegura que esta estrategia puede convertirse en un riesgo para la salud si no se realiza de forma correcta

Cada vez está más de moda el 'batch cooking' o lo que es lo mismo, organizar las comidas de toda la semana y prepararlas en un solo día, con el fin de ahorrar tiempo y reducir el desperdicio de alimentos. Sin embargo, esta estrategia puede convertirse en un riesgo para la salud si no se realiza de forma correcta.

La ingeniera de alimentos Montse Meléndez lanza una advertencia desde su perfil de TikTok. «Si el domingo cocinas para toda la semana y metes todo al refrigerador, lo estás haciendo mal». El motivo es que la comida preparada solo dura tres o cuatro días en la nevera. «A partir del cuarto día tu comida ya podría estar echada a perder. Esto es porque, aunque está en la nevera, el proceso de descomposición continúa.

Por ello, la experta aconseja dividir las comidas en porciones, etiquetarlas con el día de consumo y meter la comida que se vaya a consumir entre lunes y miércoles en la nevera. Sin embargo, lo que se vaya a utilizar en días posteriores, debe guardarse en el congelador desde el principio para evitar que se estropee.

La clave también está en descongelar correctamente. Meléndez recomienda pasar al frigorífico con 24 horas de antelación las raciones individuales, y con 48 horas si se trata de porciones más grandes. Así, por ejemplo, para comer un plato el jueves, conviene bajarlo del congelador el martes o miércoles. «Esto hará que todo se descongele de forma segura», detalla. «Algo importante es comerlo todo en orden, ya que, una vez lo saques, tienes dos días para comértelo», señala. Por último, recuerda que la comida «no debería de estar congelada más de tres meses».

