Nutrición: Pescado, pese a todo Un mar lleno de plástico, mercurio y anisakis, peces de piscifactoría que comen quién sabe qué... Cada día surgen más razones para alejarse de los frutos de mar, pero hacerlo es un error mayúsculo FERMÍN APEZTEGUIA Martes, 24 julio 2018, 01:22

Si hoy piensa poner sobre su mesa un chicharro al horno, perfecto. Delicioso y sanísimo. Rico en ácidos omega 3, es un alimento que contribuye a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos y minimiza en consecuencia la formación de trombos que pueden llevarle a uno a sufrir un infarto cardiaco o cerebral. Como buen pescado azul, no sólo tienen enormes propiedades protectoras frente a las enfermedades cardiovasculares, sino que constituye además una buena fuente de proteínas de alto valor biológico y de vitaminas y minerales. Lo mejor del mar está ya en la pescadería.

No hay que dejar pasar la oportunidad, ni atemorizarse por la lista, cada vez mayor, de temores atribuibles a los animales de nuestros mares. Seguro que ha oído hablar de ese gusano de mar llamado anisakis que puebla el Cantábrico, del mercurio presente en los ejemplares mayores, de los restos de plásticos presentes en algunos ejemplares o de la alimentación incierta que se da a los ejemplares de piscifactoría. ¡No se preocupe tanto, hombre! La prudencia y el conocimiento permiten disfrutar de la mesa tan ricamente. Y el pescado no sólo es un manjar, sino que, además, es un producto de lo más saludable.

Grasas de origen marino

«Deberíamos tomar, al menos, de dos a cuatro raciones de pescado por semana, porque constituye un alimento rico en proteínas de alto valor biológico y que sirve para generar músculo», explica la experta en endocrinología y nutrición Nerea Gil, del grupo IMQ. Los productos de pescadería tienen, además, la ventaja añadida de que aportan al cuerpo hierro y proteínas 'a saco', como dicen ahora los chavales, pero muy pocas calorías. Esto es así por las peculiares características de las grasas de origen marino, especialmente el omega 3, que favorecen el crecimiento y el buen funcionamiento del organismo. De ahí que su consumo esté especialmente indicado en niños y mujeres embarazadas.

Es el momento. Las bandejas de la pescadería están ahora repletas de chicharro, bonito del Norte, merluza, sardinas, rape, cabracho... a lo que se suma el comienzo de la temporada de todo tipo de cascarillas. Apúntese a los mejillones, navajas, almejas y txirlas, todos ellos con un alto valor nutricional porque contienen mucho zinc y otros minerales propios del mar. El zinc fortalece el sistema inmunitario, favorece un buen estado de ánimo y, según algunos trabajos, protege incluso frente a determinados tipos de cáncer.

Principales enemigos

Los dos principales enemigos de los productos del mar son, lamentablemente, la contaminación de nuestros mares y el anisakis. Cuanto más grandes son las piezas, mayor es el riesgo de encontrar en ellas restos de metilmercurio y arsénico procedentes de la industria. Para protegerse de él, lo que debe hacerse es huir de piezas grandes, como atún, tiburón y pez espada, y apostar por especies más pequeñas, que no han tenido tiempo de contaminarse. Elija bonito del Norte y cualquier ejemplares que no excedan de los 16 kilos, sobre todo las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Haciendo las cosas bien, no pasa nada.

El anisakis, que es un gusano del mar, se ha convertido en todo un desafío, porque ahora se sabe que sus larvas pueden sobrevivir a grandes temperaturas. El 50%del género que procede del Cantábrico se estima que está contaminado, pero si se congelan las piezas frescas durante cinco o siete días o si se cocina a más de 60 grados, perfecto. No hay ningún problema. Hablar de restos de plásticos en los músculos de los peces «es alarmista» y, si va a comprar de piscifactoría, elija calidad. Merece la pena. Disfrute del pescado.