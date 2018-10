Nutrición: Los bebés quieren integrales de verdad La pediatra Lucía Galán aconseja dar a los más pequeños cereales auténticos, no procesados, que se venden como fantásticos y pierden durante su elaboración un montón de nutrientes FERMÍN APEZTEGUIA Lunes, 1 octubre 2018, 14:14

La alimentación de los más pequeños de la casa, especialmente una vez que dejan el pecho, representa una de las mayores preocupaciones de los padres, especialmente cuando son primerizos. A los segundos hijos, seamos sinceros, se les maneja con menos pamplinas. Pero ése es otro tema... La mejor alimentación, siempre que sea posible y como mínimo hasta los seis meses de vida, es la lactancia materna. No hay en el mundo alimento más completo. Pero a partir de ahí, todo son dudas. Los pediatras vascos llegaron hace unos años al consenso de que con medio año de vida puede comerse ya prácticamente de todo. Aún así, una de las dudas que más veces responden en sus consultas se refiere a la introducción de los cereales. ¿El niño los puede comer integrales? La mediática pediatra Lucía Galán tiene la respuesta: «¡Pues claro que sí!».

«No sólamente es que sea bueno, sino que es lo recomendable», afirma la especialista en su último libro, 'El viaje de tu vida', fantástico título para un volumen en el que analiza, desde su experiencia y con una visión científica las claves para «ver crecer a tu hijo sano y feliz». Uno de los apartados, dentro de un capítulo más amplio dedicado a la alimentación, lo dedica a los alimentos integrales. Como siempre, son muy sanos, pero hay que tener cuidado que mucho marketing tiene como misión vender gato por liebre.

El pan, el arroz, la pasta «y todo aquel cereal que podamos consumir», según dice, si es integral, mejor. No sólo en el caso de los niños, es así para todo el mundo. La razón es sencilla. En el proceso de refinado del cereal para convertirlo en pan blanco, arroz blanco o cereal blanco, el producto pierde el salvado, es decir la cáscara, que es rica en fibra, y también el germen, su parte reproductiva, la que germina, que contiene abundante vitamina E, vitamina B, ácido fólico, fósforo, zinc y magnesio. «El valor nutricional del cereal blanco es claramente inferior», argumenta.

Cuidan del corazón y el cerebro

La vitamina E es un potente antioxidante, que protege contra el envejecimiento;la vitamina B favorece el correcto funcionamiento del sistema digestivo y fortalece el tejido nervioso; y el ácido fólico, esencial para la vida, resulta básico en la formación de proteínas estructurales y células sanguíneas. El fósforo mejora el estado de ánimo y aporta energía; el zinc, que sólo se obtiene de la alimentación, regula el metabolismo y es fundamental en el buen funcionamiento del sistema inmunitario;y, por último, el magnesio, presente en la carne, el marisco y los frutos secos, aporta energía, protege la vista y, sin abusar de él, ayuda a reducir el colesterol.

Hay más razones para apostar por los cereales integrales. Su consumo de forma habitual, bien integrados en la dieta mejora la salud cardiovascular, protege contra determinados tipos de cáncer y propicia una mejor salud intestinal. «Además tiene, entre otras, la ventaja de que sacian más», por lo que evitan comer más de la cuenta, detalla la experta.

El pan con semillas

Las etiquetas del supermercado están, cada vez más, llenas de mensajes del tipo 'Alto contenido en fibra', como si fuera –si fuera verdad– garantía de algo. Lucía Galán previene contra ellos. «Que lleven esta leyenda no significa que sean integrales. Tampoco lo es el pan o la pasta llena de semillitas o de color marrón;esto no dejan de ser trucos para simular que el producto es integral sin serlo. Ahora, eso sí –añade a continuación– no perdamos el norte y tiremos todo lo que hay en la despensa para hacer una nueva compra con todo integral» Los cambios es mejor hacerlos de forma gradual para que toda la familia se acostumbre a los nuevos sabores y texturas.

En realidad, hace ya unos dos años que los pediatras vascos unificaron criterios y llegaron a la conclusión de que una dieta sana del bebé le protegerá toda la vida contra el cáncer y otras enfermedades. Eso, en la práctica supone que a partir de los seis meses, tras el destete, puede comerse casi todo, introduciendo cada nuevo alimento con una cadencia de una o dos semanas. Sólo los frutos secos se deberían dejar fuera, hasta los cinco años, para evitar atragantamientos. A comer, como todo, se aprende.