«Estos niños son superhéroes... y sus padres hacen milagros», dice Atxa en Cruces

Eneko Atxa, el cocinero de Larrabetzu, pasó la tarde del miércoles en Cruces con un grupo de niños que recibe tratamiento contra el cáncer en el hospital dentro de la iniciativa Chefs&Kids. Atxa estuvo acompañado por el cocinero nacido en Navarra Jesús Sánchez (del Cenador de Amós, en Cantabria).

«Estos niños son superhéroes... y sus padres hacen milagros. Los chefs estamos aquí para colaborar. Me hace feliz estar hoy con los niños de Aladina; es una oportunidad para decirles que me tienen como amigo para lo que necesiten. Aquí tienen también un hombro en el que apoyarse y una voz para ayudarles», señaló el cocinero con 3 estrellas Michelin. Atxa jugó, charló, firmó autógrafos y merendó con los niños. «Deben saber que los cocineros somos gente que estamos para aportar y que nos acordamos siempre de los que más lo necesitan. Me hace feliz sentirme útil», dijo Atxa.

Jesús Sánchez también se mostró entusiasmado con la oportunidad de visitar a los chavales. «Lo siento como un privilegio. Es una ocasión especial que la vida te presenta para compartir con los niños de la Fundación Aladina. Tenía enormes ganas de participar en esta jornada de esperanza». El 20 de mayo, Chefs&Kids reunirá en Marbella a 27 grandes chefs españoles que se sumarán a este apoyo a los niños con cáncer. La finalidad des fomentar la afición por la gastronomía entre los niños y estimular desde la infancia su interés por una alimentación equilibrada.