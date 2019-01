La naranja, entera Una fruta exprimida se convierte en un mero 'chute' de azúcar, que poco aporta para salud, salvo que se sea diabético y se sufra una hipoglucemia. Está rico, sirve como iniciación y poquito más FERMÍN APEZTEGUIA Viernes, 25 enero 2019, 23:57

No. En este artículo no le vamos a decir que tomarse un zumo no vale para nada, que alguna ventajilla siempre tiene, pero sí que vamos a intentar poner los puntos sobre las íes en el eterno debate sobre si zumo o fruta entera. Aunque en realidad, controversia poca. Estamos en plena época de naranjas, cuando más deliciosas están, y poder disfrutarlas en su integridad supone no sólo una delicia sino una auténtica fuente de vitamina C, ácido fólico y de minerales como el potasio, el magnesio y el calcio. Si opta por bebérselas en lugar de comerlas, peor para su salud. Se lo va a perder.

Hay muchas razones, al menos unas cuantas para ello, y la endocrinóloga y nutricionista Nerea Gil aporta algunas de ellas. «La fruta siempre es mejor entera, porque tardas más tiempo en comerla, te va llegando poco a poco la sensación de saciedad y tiene mucha más fibra, que se pierde casi al completo al ser exprimida», explica la especialista de la Red de Salud IMQ. Al sacarle su jugo, según cuenta, lo único que se consigue es un licuado, que no consigue ni de lejos la misma cantidad de fibra que aporta la pieza de fruta. Ni siquiera en el caso de que recojamos parte o toda la pulpa y la echemos al vaso. Ya no será igual.

¿Qué ventaja tiene tomarse una bebida frente al consumo de una fruta entera?A simple vista, hacer algo así nos permitiría tomarnos de golpe tres o cuatro de las cinco piezas de frutas y verduras que se recomiendan consumir al día. Una naranja, dos plátanos y una pera. Aparentemente un chollo, pero no. Según razona la especialista, lo único que se logra con esto es meterse para el cuerpo una sobredosis de azúcar, que no interesa. «Son hidratos de carbono, que efectivamente necesitamos, pero hay que tomarlos con su fibra y repartidos».

Los diabéticos lo saben bien

Algo que da una idea sobre el alcance del 'chute' de azúcar que representa no ya el licuado de tres o cuatro frutas, sino un simple zumo, es la recomendación que los especialistas dan a los diabéticos cuando sufren una crisis de hipoglucemia. Es así como se llama la caída de azúcar en la sangre que se produce a causa del mal funcionamiento del páncreas que toman los pacientes para el control de su enfermedad. Hay más motivos pero, ¿sabe qué es lo primero que recomiendan los especialistas para recuperarse de la hipoglucemia? Exacto: «Tomarse un zumo de naranja».

El problema de ésta, como todas las frutas –algunas como la pera más que otras– es que resulta engorroso comértelas. Seamos sinceros. Se manchan las manos, luego huelen y no siempre se encuentra a tiempo un baño para lavárselas. A los niños, además, el ejercicio de pelar una fruta les resulta del todo tedioso. Es cierto, pero todo es cuestión de acostumbrarse.

Ofrézcasela pelada

«Una vez que quitas la pereza, descubres que no cuesta tanto pelar una naranja y resultan tan sabrosas y tan sanas que todo esfuerzo resulta recompensado», argumenta Nerea Gil. Con los niños, una buena opción para que se acostumbren a la pieza de fruta consiste en ponérsela preparada sobre la mesa, mejor pelada y en rodajas, en lugar de ofrecerles el tradicional zumo.

Piense que una naranja pesa unos 200 gramos, 150 sin piel y la mitad o menos exprimida. Ahora bien, hay algo por lo que sí puede dormir tranquilo. Cuando se haga un zumo, no tiene por qué atragantarse al tomarlo por temor a que pierda las vitaminas que quedan. ¿Se acuerda lo que nos decían de chavales? «Rápido, rápido, bébetelo, que se pierden las vitaminas...» Pues no. Han de pasar al menos 12 horas para que eso suceda. Sepa lo que bebe, pero bébaselo tranquilo.