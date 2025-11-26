Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia Bakea, La Revelía e Islares elevan a trece el número de restaurantes con un entorchado en el territorio. Atxa mantiene las tres en Azurmendi

Los tres cocineros vizcaínos galardonados con una estrella, Alatz Bilbao, Julen Bergantiños y Fernando González, en el escenario de la gala Michelin celebrada en Málaga.

Julián Méndez

Bizkaia, con tres nuevas estrellas, se convirtió anoche durante la gala Michelin celebrada en el espacio Sohrlin de Málaga, en el territorio con la mayor cosecha de nuevos entorchados. No hubo ninguna otra provincia, ni siquiera Madrid, que conquistara tal número de distinciones. Compensa de este modo la guía el negativo balance de la edición anterior cuando, además de la supresión de la estrella que poseía Daniel García por el cierre de Zortziko, sumó la retirada del macaron que poseía el Atelier de Etxanobe en Juan de Ajuriaguerra.

La multinacional francesa de neumáticos distinguió anoche en la gala conducida por el televisivo Jesús Vázquez el trabajo en la cocina de Alatz Bilbao (Bakea, Mungia), Fernando González (La Revelía, Amorebieta-Etxano) y Julen Bergantiños (Islares).

Tres locales, tres estilos y tres personalidades radicalmente diferentes. Alatz Bilbao subió al escenario del espacio propiedad del actor malagueño Antonio Banderas calzado con unas zapatillas ThermoBall de North Face rojas, en un claro guiño al color de la publicación «Estamos muy contentos; es un premio al trabajo de todo mi equipo. Ellos están viendo ahora la gala en el Mume de Mungia y, en un rato, les haré una videollamada. Hemos sido muy bien recibidos. Estamos como en casa porque Euskadi tiene un gran equipo», señaló Alatz Bilbao en conversación telefónica con este periódico durante la gala. Bakea es un restaurante de producto de cercanía donde sólo se cocina con fuego, brasa y humo en un ingenio, llamado La Makina, diseñado por el propio Alatz, que fue tornero y fresador antes de enrolarse en el equipo de Mugaritz, formación que ha marcado su manera de entender el modo de cocinar los platos.

El menú degustación de Fernando González Tena, un veterano trotamundos de los fogones, se presenta en un restaurante hotel de aires nórdicos en mitad de un bosque de pinos y levantado sobre el Caserío Azkarraga, de la familia Azurmendi a la que pertenece Eneko Atxa, quien mantiene los cuatro entorchados: los tres de Azurmendi, y la de Eneko, ambos locales en las laderas de Larrabetzu.

En Islares, situado frente al Museo Guggenheim, Julen Bergantiños trata de hacer una cocina limitada al territorio geográfico por donde ha transitado, una especie de reducción culinaria a la cornisa cantábrica.

La gala patentizó la emergencia culinaria andaluza, que congrega a cinco de las 25 nuevas estrellas presentadas, y corroboró también el buen momento de Barcelona, con tres nuevos dos estrellas: Mont Bar, Aleia, participado por Paulo Airaudo, y la ineludible obligación que tenía la guía de distinguir la creatividad total del Enigma de Albert Adrià. Ramón Freixa Atelier vuelve a tener, ahora en Madrid, doble galardón. Freixa, emocionado, besó en el escenario a su marido David del Castillo.

Estrellas verdes vascas

Pese a que la guía ha dejado de remarcar la estrella verde que premia la sostenibilidad, se entregaron cinco: a Garena, de Julen Baz, Ama, Bakea, Hika, de Roberto Ruiz, y Terrae (Port Pollença).

El gran Luis Baselga, de Smoked Room, recibió el Sommelier Award de manos de Quim Vila; Abel Valverde (Desde 1911) fue distinguido por su trabajo en sala, Juan Carlos García (Valdelvira) fue nombrado Young Chef Award 2026 mientras que el galardón al chef que mejor ha ejercido la tarea de mentor de nuevos profesionales reconoció la bonhomía del extremeño Quique Dacosta.

La multinacional presentó 29 nuevos Bib Gourmands (204 en total) y 128 nuevos locales recomendados, lo que extiende la red de la guía a 784 restaurantes.

