La madre de todos los debates Los cinco ponentes de la mesa redonda del miércoles. Gastronomika Rafael García Santos regresa a su casa para polemizar sobre la vanguardia con Joan Roca, Quique Dacosta, José Carlos Capel y Benjamín Lana JULIÁN MÉNDEZ Domingo, 7 octubre 2018, 01:27

No crean que ha sido fácil juntar a tanto gallo en la misma gallera. El debate es de los que prometen emoción, conocimiento y... hasta unas gotitas de sangre. La cita, ineludible, tendrá lugar el próximo miércoles 10 a las 17.40 horas en el auditorio de El Kursaal donostiarra. ¡¡¡Hagan sus apuestas!!!

En aquel rincón, vocearía el speaker, asoma nada menos que Rafael García Santos (RGS), el vitriólico crítico gastronómico que encendió la mecha de la revolución gastronómica en este país, en lo que supone el regreso a su casa, propietario de una lengua afilada como pocas y portador de un conocimiento culinario sin parangón.

Enfrente, dos de los cocineros dotados de las señas de identidad más singulares de España: el catalán Joan Roca, cabeza visible de ese triunvirato que forman los hermanos que han encumbrado El Celler de Can Roca al número número 1 del mundo para la lista The 50 Best Restaurant's en 2013 y 2015. A su lado, Quique Dacosta, el cocinero dandy, un autor en constante crecimiento, que empezó desde abajo y se ha hecho un hueco entre los mejores con su triestrellado restaurante de Denia. Pura creatividad traducida este año en un menú basado en la doma del todopoderoso mundo de las salazones, la domesticación, diríamos, de la sal, la única piedra comestible que acompaña al hombre desde la noche de los tiempos.

Un moderador de altura

Junto a estos tres primeros espadas, tres periodistas: José Carlos Capel, crítico gastronómico en El País y uno de los paladares más cultivados de nuestro entorno. Le acompañará sobre el escenario Benjamín Lana, de Zalla, colaborador semanal, bajo el lema de @uncomino, en este suplemento Jantour y en el XLSemanal. Lana es, desde hace unas semanas, presidente de la división de gastronomía de Vocento tras ejercer desde 2010 como director Editorial de Medios Regionales y Revistas del grupo.

Como moderador, Pau Arenós, de El Periódico de Cataluña, Premio Nacional de Gastronomía 2005 y autor de obras fundamentales para entender el universo culinario español como 'La cocina de los valientes' o 'Los once. Los chefs que abren el camino del futuro'. El propio Juan Mari Arzak lo calificó como «el mejor cronista gastronómico que existe».

Lo dicho, la cosa promete desde el enunciado. ¿Existe la cocina de vanguardia? ¿Ha existido alguna vez? ¿Quiénes han sido sus responsables? ¿Tiene futuro? Y de tenerlo ¿cuál es o está siendo su evolución? Ya ven. Hacerse las preguntas parece fácil, está casi al alcance de cualquiera. Pero ofrecer respuestas, presentar certezas en el etéreo y subjetivo arte de la cocina, está reservado a muy pocos. En el Kursaal, el miércoles 10, habrá seis voces capaces de regalar al mundo un puñado de verdades. Que no es poco.