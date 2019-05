El Kiska de Ermua gana el concurso vizcaíno de pintxos Kerman Bilbao, Idoia Boyra, Andoni Pérez e Iñigo Kortabitarte. El Kobika, ganador de las dos últimas ediciones, queda segundo y la Gastroteka XXI, tercero GAIZKA OLEA Viernes, 17 mayo 2019, 08:18

Algo grande se cuece en Ermua, como ya se barruntaba en anteriores ediciones del Campeonato de Bizkaia de Pintxos Amstel Oro y ha quedado corroborado en esta edición. El ganador y tres de los 16 finalistas proceden de la localidad limítrofe con Gipuzkoa, datos que hablan por sí mismos de la calidad de sus fogones. La gran final disputada ayer en el Palacio Euskalduna entronizó al joven cocinero Andoni Pérez, del Mojito Club Kiska, que con Taconazo conquistó la txapela que le acredita como ganador. A su lado, en el podio final, se colocaron los hermanos Iñigo y Koldo Kortabitarte del Kobika durangués (ganadores en las dos últimas ediciones), con su Choux ibérico, y los jovencísimos Idoia Boyra y Kerman Bilbao de la Gastroteka XXI (Bilbao), con su pintxo Yeizu.

El Taconazo, un guiso de carrilleras envuelto en un taco.

El Taconazo con el que el Kiska entra pisando fuerte es un guiso de carrilleras llevadas a un concepto de taco latinoamericano, un pintxo «que está gustando mucho», explicó un emocionado Pérez tras recibir la txapela. «Este es un premio que quiero dedicar a mis compañeros cocineros, que me han acogido como en una familia, me aconsejan y me ayudan para hacer pintxos como este. Este premio de Oro nos viene también en un momento importante para nosotros y nos va a ayudar a seguir desarrollando nuestra pasión por la cocina».

Por elección popular

Pero no todo el concurso ha estado en manos de un jurado profesional, pues los comensales también han tenido ocasión de elegir sus preferencias a través de la app dispuesta por la organización. En este apartado, el premio ha ido parar a Balmaseda, con El Descorche, una tapa elaborada por Jagoba Santesteban (Geo Gastro), que ha obtenido 917 puntos de los 4.152 emitidos por su trampantojo de un corcho elaborado con una base principal de foie. El Bacalao ibérico sobre laguna de cilantro del Sugoi (Bilbao) y el Lingote Aramotz del Fadura (Getxo) han ocupado los puestos de honor.

En paralelo al concurso de pintxos, el martes se disputó el certamen de tapas tradicionales Pan de Masa Lenta MUM, cuyo primer puesto ha recaído en Casa de Marinos (Plentzia), gracias al Pato Pekín elaborado por Juan María Díaz y Javier Clemente. José Manuel Rodríguez del Mendiola (Ermua), con Itsasmendi, y Manuel Gómez de La Olla (Bilbao) con su tosta de bacalao ahumado, ocuparon el podio de honor.

El bocado ganador consiste en una mousse de foie con mermelada de manzana, anís y canela, una yema curada en salsa hoisin y pato marinado.