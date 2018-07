La herencia del abuelo Amós Felipe Abascal, maître del Cenador de Amós, lleva en la bandeja dos muñecos Bidendum con gorrilla, como la que usa el chef Jesús Sánchez. / Ignacio Pérez Jesús Sánchez festeja sus primeros 25 años en Villaverde de Pontones convertido en el referente culinario de Cantabria. Visita a la casona del XVIII con dos estrellas Michelin y repaso a la carrera de un cocinero que empezó, piano piano, guisando bacalao JULIÁN MÉNDEZ Lunes, 30 julio 2018, 16:50

Queremos saber quién fue Amós. Vamos camino de Villaverde de Pontones, en Cantabria, para encontrarnos con Jesús Sánchez Sáinz (Azagra, 1964). Él tiene que conocer la respuesta. El cocinero de las anchoas y los quesos cántabros celebra 25 años al frente del imponente caserón con dos estrellas Michelin. Que tiene mérito... Pero casi tiene más (pienso bajo la lluvia) haberse inventado un nombre tan sugerente como poco habitual. Amós. «Es un nombre judío. Uno de los doce profetas menores», nos explica Jesús. Pastor y recolector de higos de sicomoro en el desierto de Judea. Todo un personaje.

Cenador de Amós (Villaverde de Pontones) Dirección Plaza del Sol s/n. Villaverde de Pontones (Cantabria). Teléfono 942508243. Web www.cenadordeamos.com. Menús Context-Memoria: 87 €. In-Esencia: 115 €. Table-Experiencia: 157 €. En todos los casos, la bodega aparte.

«Amós era el nombre de mi abuelo. Un hombre con mucho carácter al que se le tuvo veneración en toda Navarra... Se dedicaba a transportar productos de la Ribera por toda la región», dice. Una especie de arriero de postguerra. Trashumante de verduras y latas con su carro de caballos. De cuando los camiones eran un sueño, una polvareda lejana sobre las carreteras de tierra. Amós cocinaba con maña y convidaba a los paisanos allí donde paraba a dormir. Conversador y narrador de historias, jovial y echado 'p'alante', Amós era, a la vez, un hombre de temperamento volcánico...

El cocinero prepara el bombón de tortilla: un relleno de patatas fritas, cebolla confitada y huevos colocado entre dos obleas y coronado por una espuma del mismo relleno. Un top. / Ignacio Pérez

Arribaba a los pueblos con cargamentos de regaliz de palo que recogía en el campo y los regalaba para regocijo de los zagales que le salían al paso, como bandadas de jilgueros, cada vez que las ruedas de su carro marcaban el ritmo sobre los adoquines. Amós, el flautista de Hamelin del paloduz. «He heredado algo de su genio... Si hubiera tenido un hijo (tengo dos chicas) se hubiera llamado Amós. Seguro. No le conocí, pero he oído hablar tanto de él, de su gusto por cocinar, que decidí ponerle su nombre a mi restaurante...»

La gorrila convertida en símbolo

Eso sucedió un 3 de julio de 1993, hace ahora un cuarto de siglo. Jesús y Marián Martínez le echaron el ojo a esta casona propiedad de la familia Mazarrasa, levantada por arquitectos de una saga de armadores de los astilleros de Galizano, donde se construían los galeones que hicieron la Carrera de las Indias. «Siempre quise ser cocinero. Para mí, la cocina es un proyecto de vida...», suspira en el antiguo comedor del restaurante mientras apura un café solo. Jesús Sánchez es una figura muy reconocible en la gastronomía española (¡mucho antes de su reciente paso por MasterChef!). Y no solo por ese culto al bacalao, al color verde Cantabria, a las anchoas, los pescados y los quesos de la tierruca, sino, también, por esa gorrilla azulona con que corona su figura. La prenda, que usan sobre sus cabezas todos los cocineros que faenan en este dos estrellas Michelin desde 2016, se ha convertido en un símbolo. Fíjense en la foto de portada, con esos dos Bibendum tuneados como el mismísimo Jesús.

Besugo del Cantábrico con vinagreta de tomate, salicornia, hinojo... / Cenador de Amós

«Mis padres tenían una tienda de ultramarinos. Soy hijo único y, desde muy pequeño, sentí la llamada, la vocación de cocinero. Iba con mis padres, Paquito y Asun, de compras a Calahorra y me colaba en un obrador de pastelería. Me encantaba ver cómo emborrachaban los bizcochos y montaban la nata. Recuerdo que, tras madrugar para traer la fruta, nos íbamos a un barecito a almorzar setas y callos... Y en Navidades, me llevaban a Pamplona, a ver los juguetes en el bazar La Ilusión. Luego, nos íbamos a comer al Maisonnave o al Yaben. Tenía 11 o 12 años y me gustaba sentarme con la carta bien abierta, leer los platos y pedir. Creo que en esos años se alumbró mi pasión. Un tutor del instituto le dijo a mi padre que tenía tan claro ser cocinero que sería inútil oponerse», recuerda.

Estudió el bachiller en Pamplona y, nada más acabar, empezó en la Escuela Superior de Hostelería en Madrid. Recuerda aquella pura comida de subsistencia de los estudiantes comiendo de menú... remediada por el alborozo de ¡las mesas especiales a la carta! que atendían los estudiantes de 5º. «Comíamos langosta, angulas... aquello era un fiesta. Hasta asaban cochinillos enteros», se alboroza.

Pichón con su reducción, gominola de sus interiores, mostaza y la sabrosa galleta de brócoli. / Cenador de Amós

Se coloca en el Ritz (1984). Aprende aires franceses del cocinero galo de plantilla, preparaciones con aromas a Paul Bocuse y aquella presencia omnipotente de gorros blancos, altos como chimeneas, bigotones afilados y porte de mariscal napoleónico. «Su entrega era absoluta. Era un espectáculo verlos trabajar. A mí me encantaba, y me encanta, la pastelería y seguí un curso», rememora con un deje de admiración prendido aún en las palabras. Las cocinas del Ritz fueron su otra gran escuela.

La mili. En Zaragoza. Depósito 5º de Sementales. Encargado de la cocina. Acaba y regresa a Madrid. Ala Taberna del Alabardero del cura Lezama. Hasta que le llama su paisano Pedro Larumbe para hacer de jefe de cocina en El Molino de Puente Arce. Un local con estrella. Restaurante cántabro de referencia durante años junto al Río Asón y al San Román de Escalante que gestionaba el añorado Aitor Basabe. «Estaba en el punto de mira de la crítica nacional; fue cuna de muchos jóvenes profesionales de cocina y sala», dice.

Precaución y platos de bacalao

Fuera llueve a cántaros. Hablamos en el antiguo comedor de la casona que conserva un enorme aparador. En uno de los laterales se abre un batiente que permitía el paso de los platos recién terminados desde la cocina. La decoración en madera tiene aires nórdicos. Pero el suelo conserva el hermosísimo trazado de las geométricas baldosas originales. Y hay dos figuritas traviesas de The Guest Lladró... «Nada que ver con nuestros comienzos. De alquiler, con sillas de enea y manteles verdes... Hoy hay carácter y presencia. Empezamos modestamente. El punto de inflexión fue Zaldiaran. Fui por primera vez en 1989 a un stage de Ferran Adrià para profesionales. Coincidí con Paco Pérez, con Quim Vila... Fue una experiencia brutal. Repito que dimos los primeros pasos aquí desde la precaución. Como un restaurante modesto; sin foie y con un límite de mil pesetas en los vinos. Recibí un buen consejo de Ángel Lorente, del Hotel Ercilla, de origen navarro, que se convirtió en mi aliado. ¡Tenía una tienda de bacalao y me dijo que me especializara!», recuerda.

Tallarines de mango y maracuyá con sopa cítrica. / Cenador de Amós

«Trabajábamos mucho el bacalao de temporada, asado con setas y jugo de carne... Aquello nos conectó con el público. Esta zona tiene mucha influencia del País Vasco, de Bilbao, de familias que vienen aquí de vacaciones... Hemos seguido una evolución pausada. Creo que mi cocina es perfectamente reconocible en estos 25 años. Hay platos como el hígado fresco con mermelada de café, los calabacines rellenos, el bombón de tortilla de patata, las anchoas, la repostería o el rabo de novilla envuelto en film de patata (que seguimos elaborando) que nos han marcado. Nuestra cocina se sustenta en lo tradicional y es muy honesta. Viví en primera línea la revolución de la Nueva Cocina y ahora asisto a otro gran cambio: la recuperación del entorno, el hacernos más reconocibles y mimetizarnos con la cultura que nos rodea. Pero seguimos manteniendo a los clientes de los inicios», apunta con orgullo. «Las dos estrellas tienen ese riesgo de desconexión...», avisa. «Hoy el comensal llega con mucha información; la cocina se ha democratizado de una manera brutal. Y, a veces, las expectativas son demasiado altas», alerta.

En el pasillo de entrada al Cenador de Amós cuelgan (y se venden) fotografías de mercados: un colmado del Puerto de Santa María, puestos callejeros en Londres y la India... Hechas por Jesús. Con los sentidos siempre atentos. Y la gorilla calada.