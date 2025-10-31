El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La hamburguesa vizcaína que aspira a convertirse en la mejor de España en 2025

El concurso gastronómico Golden Ibérica Burger busca las creaciones más originales

Marina León

Marina León

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:04

En el Txipote's Best Burger de Portugalete son especialistas en arriesgar a la hora de crear hamburguesas de lo más originales, como la de cachopo o la de pan de color azul. Este local se ha presentado al concurso Golden Ibérica Burger con la intención de coronarse como la mejor hamburguesa de España y Portugal. Para ello, han creado Goazen. Esta propuesta lleva 200 gramos de dry aged, mayo de pimientos de piquillo, queso gouda, cebolla caramelizada, jamón crujiente e idiazabal rallado, todo en pan brioche.

Este local vizcaíno competirá con cerca de cien hamburgueserías. Tras las finales, que se celebrarán del 24 al 27 de noviembre, tendrá la 'gira Golden 2026'. A partir de enero las mejores burgers de España y Portugal viajarán en 18 food trucks.

La de Portugalete no es la única concursante vasca. Bandaliko, en Vitoria, también se presenta al certamen gastronómico con Sweet Bastard. En cuanto a los ingredientes, esta hamburguesa lleva tiras de pollo crujiente, pan de patata, base de mayo sweet, brotes verdes, un tartar de tomate y queso idiazabal rallado.

