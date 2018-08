Gargantúa, el mayor tripasai

Ya está aquí la Semana Grande y en algún oscuro almacén de la capital vizcaína se estará poniendo 'dotore' a un baserritarra gordo, enorme y de carrillos colorados. Gargantúa acudirá fiel a la cita de las fiestas para tragar niños como si fueran caramelos, tal y como lleva haciendo la friolera de 164 años. Lógicamente ha sufrido varias reencarnaciones (seis, nada menos) y el que podremos ver la próxima semana es bastante nuevo, pero su espíritu de 'kashero' glotón sigue siendo el mismo que en 1854. El día 22 de agosto de ese año Gargantúa hizo su primera aparición en la vieja plaza del mercado junto a San Antón. Allí alucinó a una concurrencia formada por inocentes bilbaínos de antaño, de ésos que aún no habían visto el ferrocarril ni la electricidad y eran capaces de creerse que aquello fuera un gigante de verdad…

Pasado el primer bocado y habiendo comprobado que el infante salía ileso por salva sea la parte del bicho, el público prorrumpió en aplausos y Gargantúa pasó a ser bilbaíno honorífico e historia viva de la ciudad. Así lo contó al menos la prensa de la época, que destacó la atracción como un éxito espectacular y lo mejor de los festejos de aquel año: «el aniversario de la salida de Gargantúa dejará marca en los anales de las fiestas de agosto».

Chirenada absoluta

El coloso fue una fabulosa novedad dentro del programa festivo, que por aquel tiempo constaba de corridas de toros, juegos de cucaña en la ría, algún baile que otro, fuegos artificiales y desfile de gigantes y cabezudos. Gargantúa, pariente lejano de estos últimos pero más grande y hambriento, cuajó enseguida en la villa por encarnar perfectamente al clásico arlote o jebo, ese aldeano de apariencia tosca y fondo noble que bajaba de vez en cuando a la ciudad para pegarse festines de angulas. El nuevo gigante también representaba a las mil maravillas un tópico que sigue vigente hoy igual que hace casi dos siglos: el del vasco tripasai, amante del comer y con estómago reforzado.

Pero, ¿a quién se le ocurrió la chirenada de construir un muñeco comilón XXL? A los miembros de una cuadrilla. A principios de la decimonónica década de los 50 hubo un grupo de jóvenes bilbaínos que constituyeron una especie de sociedad llamada La Pastelería. Emiliano de Arriaga contó en 1908 sus andanzas en un libro de igual nombre y en él se dice que unos amigos «que no se avenían ni con los figonescos y glotones hábitos de los Cuarteles ni con la tiesura y circunspección que se enseñoreaba en la Sociedad Bilbaína, convinieron en ocupar constituidos en agrupamiento sui generis el local de los suizos contiguo a la tienda de su pastelería».

Por si no se acuerdan ustedes, en esta misma página contamos que los cuarteles fueron los primeros txokos, y en cuanto a la Pastelería Suiza, fue una confitería de la calle Correo desde la que se accedía al famosísimo Café Suizo de la Plaza Nueva, abierto en 1811. Aquellos chavales tomaron la lonja vecina a la pastelería de Matossi y formaron una legendaria cuadrilla compuesta por los hipsters de entonces, chavales elegantes, modernos y cultos procedentes de las mejores familias y que revolucionaron la tranquila vida social bilbaína. Con el humor y la cultura como estandarte fundaron una filarmónica, promovieron tertulias y animaron durante años las fiestas de Carnaval, Corpus, Navidad y Agosto.

Con árbol genealógico

En 1853 los de la Pastelería tomaron las riendas de las fiestas estivales y encargaron a Clemente Antonio Echániz, el célebre bombero Echániz, que construyera una figura basada en un aldeano; tan grande como para que una persona cupiera por su boca y con un tobogán interior. Echániz además de bombero era carpintero y maestro de obras y enseguida pergeñó un muñeco enorme «una vara más alto que don Terencio» que, sentado a la mesa y dispuesto a engullir, movía incluso los ojos y la boca.

La estructura iba sobre un carro con ruedas y se arrastraba con cuatro caballos, en uno de los cuales iba un chico vestido de arlequín y otro que repartía octavillas con la supuesta vida de Gargantúa. Del personaje escrito por el francés François Rabelais en 1534 el Gargantúa bilbaíno no tuvo más que el nombre: los pasteleros se inventaron una genealogía nueva para él. Nacido en la ciudad de Noleai un día después del diluvio universal, de padre Tragaldabas y madre Mascafierro, el gigante se comió recién nacido a sus diez nodrizas, luego 1.500 vacas y a su propio progenitor.

Según el panfleto de 1854, «Gargantúa se ha propuesto ver lo muy poco que le falta del orbe partiendo de la villa de Bilbao y apenas ha necesitado alimento alguno desde su llegada por hallarse indigesto de dos ballenas que se engulló algo más allá de Machichaco». Eso sí, sus buenas intenciones atañían únicamente a los adultos y no podía prometer que no comiera un puñado de chavales. A las diez de la mañana del 22 de agosto de 1854 comenzó a tragar niños y parece que no piensa parar.