El futuro de la gastronomía se siembra en el campo Madrid Fusión Dreams reúne en Asturias a cocineros, agricultores y activistas para hablar de los retos de la alimentación mundial

Guillermo Elejabeitia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:18

El futuro de la alimentación no se cocinará en un laboratorio, sino en el campo, con justicia para los campesinos». La frase la pronunció la agricultora y activista de Zimbabue Elisabeth Mpofu durante el encuentro Madrid Fusión Dreams celebrado esta semana en Asturias. Acostumbrados a confiar el porvenir a los avances tecnológicos, su alegato a favor de la sabiduría ancestral sacudió al auditorio reunido en la sala de pinturas de la Universidad Laboral de Gijón.

Este nuevo formato, que llevará píldoras de Madrid Fusión a otros lugares de España y del mundo, busca responder a preguntas sobre gastronomía, pero no necesariamente desde los fogones. Su mayor atractivo reside en la diversidad de voces y en un formato que prescinde del escenario tradicional para generar una conversación compartida. Como explicó Benjamín Lana, director de Madrid Fusión, «Dreams es un espacio donde se cocinan ideas».

El diálogo entre Luis Alberto Lera y Nacho Manzano marcó uno de los momentos más inspiradores del encuentro. Ambos representan una cocina de raíz que no solo se resiste a desaparecer, sino que hoy marca tendencia. En Lera, cada plato es alegato de contra la homogeneización del gusto: «No has venido hasta Castroverde de Campos a comer una gamba roja, sino a entender cómo se comía hace unas generaciones». Para Manzano, cocinar es observar las estaciones desde su aldea y dejar que los platos se cocinen primero en la imaginación. Casa Marcial empezó como un chigre y hoy es uno de los mejores restaurantes del país, su chef lanzó una invitación a los políticos: «A quien abre un bar en un pueblo habría que ponerle alfombra roja».

La misma idea sobrevoló la conversación entre Charo Carmona, Rosa Tovar y María Busta, tres voces que defendieron la cocina tradicional como un acto de resistencia cultural. Carmona, especialista en potajes y recetas antiguas, habló de restaurar la cadena de transmisión en los hogares: «Cocinar es salud, economía, conocimiento, alma». Tovar recordó que la historia de la alimentación está hecha de mestizajes: «El mayor cambio en la cocina europea lo trajo América». Y Busta subrayó la paciencia: «Un guiso enseña que las cosas buenas en la vida necesitan tiempo».

La agricultora y consultora agroecológica Núria Madeo aportó una mirada técnica y humana. Defendió la agricultura regenerativa como una forma de reconciliar a las personas con el suelo: «No basta con producir sin dañar: hay que devolver lo que hemos tomado». Para ella, la tierra es un organismo vivo que necesita cuidados, rotación, diversidad, agua y respeto.

Mujeres que curan la tierra

Elisabeth Mpofu retomó esa idea desde una perspectiva campesina y feminista. Habló con la autoridad de quien vive lo que dice: «Yo soy esa mujer que se levanta al amanecer, limpia su casa, trabaja en campo bajo el sol y vuelve a cocinar para su familia, pero mi trabajo no recibe respeto». Defendió la soberanía alimentaria como un derecho –no solo la seguridad alimentaria– y pidió que los gobiernos reconozcan el papel de las mujeres rurales. «Cuando las mujeres se empoderan, la tierra se cura y las comunidades se unen».

De la experiencia de Mpofu a la juventud de Elena Burillo, que lanzó un mensaje a los de su generación: «Triunfar no es necesariamente salir del pueblo». En un país donde pronto dos tercios de los agricultores estarán en edad de jubilarse, su testimonio se volvió urgente. Pastorea un rebaño de ovejas y una comunidad digital que inspira a miles de jóvenes, reclama apoyo institucional para quienes, como ella, quieren vivir del campo, y busca la complicidad de los chefs: «Vosotros sois el altavoz del campo. Cuando en una carta se nombra a un productor, se está protegiendo un modo de vida».