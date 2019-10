Una estrella Michelin en la estación de Abando Posavasos del Colavidas (Todocoleccion) e imagen de su sala en 1970 (ABC). Historias de tripasais El restaurante Colavidas, ubicado en la bilbaína estación de ferrocarril, ostentó esta mención al mérito culinario entre 1981 y 1984 ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA Sábado, 5 octubre 2019, 00:24

Se me quejan ustedes ocasionalmente, ay, de que escribo siempre de sitios o personas demasiado lejanos en el tiempo. Hoy no tendrán motivo para rebelarse, porque el restaurante que les traigo hasta esta sección habrá sido conocido -y posiblemente disfrutado- por muchos de ustedes. Les hablo del Club Colavidas, un verdadero templo del comer que ocupó hasta hace no tanto (las suficientes décadas como para ustedes aún se acuerden) dos pisos en la entrada de la estación de tren de Abando, en el mismo lugar en el que hoy en día hay una sencilla cafetería y por donde muchos bilbaínos seguirán suspirando hoy en día, rememorando los tiempos en que en vez de pintxos de tortilla y cafecitos rápidos reinaban allí el foie-gras o el solomillo Wellington.

Me encontré por primera vez con la historia del Colavidas en la 'Guía histórica de fondas, posadas, hoteles, restaurantes, tabernas y chacolís de Bilbao' (Antonio Fernández Casado, 2009) y poco después descubrí no sólo que fue en su día uno de los mejores restaurantes de la capital vizcaína sino que ostentó una rumbosa estrella concedida por la Guía Michelin entre los años 1981 y 1984. También fue uno de los primeros comedores vascos en ser objeto de una crítica gastronómica profesional. Concretamente el 20 de septiembre de 1970, cuando apareció en la sección que con buen criterio, paladar educado y cierto secretismo llevó a cabo en el diario ABC el pionero Francisco Moreno y Herrera, conde de los Andes, bajo el pseudónimo de Savarin.

El Colavidas fue abierto por el navarro Silvino Colavidas Alfaro en los años 50 como franquicia por así decir de otros cafés que la familia Colavidas tenía en otros lugares como Castejón, en donde ya regentaban establecimientos de hostelería en 1930. La ampliación de la estación bilbaína permitió que a principios de los 60 el Colavidas pasara de casa de comidas modesta a rumboso restorán, primero bajo la dirección culinaria de mujeres como Maruchi (la esposa de Silvino), Ciriaca o Jacinta Alcalde y después a las órdenes del mismísimo Carmelo Gorrotxategi. Sería este último chef quien daría a los fogones del Colavidas un nuevo rumbo de inspiración francesa, mucho más sofisticada, y quien pondría de moda en Bilbao y prácticamente en toda España una exquisitez traída de tierras galas: el foie gras.

Un plato novedoso

El hígado graso de pato era entonces una rabiosa novedad y en el Colavidas vivió años de esplendor gracias a un plato concreto, el foie gras a las uvas, que rápidamente fue copiado por otros muchos restaurantes y que fue precisamente la receta que llamó la atención de Savarin. Después de alabar en una crítica el foie servido por Jockey (Madrid), recibió una carta de un lector en la que se le conminaba a ir a Bilbao a enterarse de lo que era un buen foie. Ni corto ni perezoso, el conde de los Andes se presentó en el Club Colavidas acompañado de sus informantes bilbaínos y allí disfrutó de una maravillosa comida en el local de Hurtado de Amézaga número 3.

«Se entra por la cafetería y en el primer piso está el pequeño y elegante restaurante. Parece francés. Sofás con la pared y sillas de cuero. Relojes franceses. Dos candelabros de bronce con figuras», decía Savarin. De esta decoración de estilo europeo sólo queda como testigo una foto de mala calidad en las páginas de ABC, así que de paso aprovecho para pedirles a ustedes, queridos lectores, a ver si tienen alguna otra que dé mejores pruebas de su esplendor.

Digno de elogio

El menú para tres: consomé, melón con jamón, ensalada, merluza a la ondarresa, menestra de verduras, hígado fresco de ganso a las uvas, crêpes de postre, vino de Rioja, café y agua. 415 pesetas por barba, y el foie gras (especialidad de la casa) al precio de 250. «Lo importan de Francia y lo guisan maravillosamente, la salsa de uvas es finísima y el resultado de la combinación con el hígado es de una suprema delicadeza. Es comparable al mejor que puedan preparar en Francia y digno de todos los elogios», contaba la guía 'País Vasco, Navarra y Rioja gastronómicos' (1975).

Aquel famoso foie junto al solomillo Wellington, la silla de ternera Orloff, la vichysoisse, los huevos poché con trufas, los apios braseados, el roast-beef o el bacalao al pil-pil de la tierra consiguieron para Colavidas una estrella en 1981. Y un sitio en la historia de la cocina vasca que deberíamos celebrar y recordar mejor, aunque sea a base de suspiros frente a la estación.