El doctor Marañón y la cocina vasca

Se acordarán ustedes de que la semana pasada hablamos aquí de la brava Nicolasa Pradera (marquinesa, hay que decirlo más) y de sus andanzas guisanderas desde su Bizkaia natal hasta Donostia y de allí a la villa y corte madrileña. Más allá de su primorosísima mano para el guisoteo, la clave de la reputación de Nicolasa estuvo en los distinguidos comensales que visitaban su casa y en la aparición de su libro, sin el cual sus recetas hubieran caído en el olvido. Personaje clave en ambas lides fue Gregorio Marañón (1887-1960), eminencia científica y rendido admirador de los platos de la Nicolasa. Médico, pensador, escritor e historiador… habría que añadir también a su currículo la etiqueta de sibarita y, por qué no, también la de tragón.

El doctor Marañón supo conceder a la comida la importancia que le corresponde como arte placentero y factor básico de la salud: refinado gourmet, conoció profundamente la alta gastronomía de su época, mientras que en su papel de médico habló profusamente de la alimentación y sus consecuencias fisiológicas. Pronunció numerosas conferencias sobre gastronomía y escribió famosos prólogos en dos recetarios, el primero para 'Cocina española y cocina dietética' (Eduardo y Matilde García del Real, 1929) y el segundo para 'La cocina de Nicolasa' (1933) de su musa y amiga Nicolasa Pradera.

Marañón fue asiduo comensal en los restaurantes de la vizcaína tanto en Donostia como en Madrid, y además de asistirla como médico personal hasta su muerte desempeñó el papel de impulsor de la publicación de su libro. Buen conocedor de la cocina vasca, el ilustre doctor dedicó en su prólogo algunas de las más interesantes líneas escritas sobre nuestra gastronomía, que consideraba la mejor de España. A él debe sin duda la parte de la buena fama de la que goza actualmente, ya que don Gregorio fue una de las primeras personas en cantar sus excelencias. Veamos qué piropos le echaba en 1933:

«Entre las cocinas regionales ocupa un lugar eminente la cocina vasca, de la que Nicolasa es el numen actual más significado e indiscutido. A tal cocina y a su sacerdotisa quiero dedicar estos breves comentarios. […] Claro es que la cocina cuidada y sapiente tiene, no hay duda, tradición centenaria en estas provincias; porque no se improvisa en pocas generaciones la profunda disposición (casi específica de esta raza) que para el arte gastronómico tienen las mujeres vizcaínas, guipuzcoanas y navarras, mujeres hechas de elementos nobles y antiguos, entre los que coloco esta admirable aptitud cocineril. Yo, que tuve a mi lado, desde que nací y hasta que ella murió de vieja, a una noble mujer campesina de Munguía, llevo unidos a mis recuerdos primeros —ya hace años de ello— el sabor de las angulas, del pimiento en sus formas más variadas, del bacalao con sus diversas salsas, del agrio chacolí y de casi todo el repertorio de la eminente escuela culinaria que comento. […] Ya en el breve compendio culinario que a mediados del pasado siglo publicó una ilustre dama vizcaína, la señora viuda de Uhagón, con las recetas de la cocina clásica bilbaína, aparecen casi todos los guisos excelentes que hoy son honor de esta cocina y regalos de los buenos comedores: angulas, chipirones, bacalao, etc. […] Mayor esplendor alcanza esta rama de la confección vasca en el libro de Los platos clásicos de El Amparo, el comedor famoso, libro escrito según reza la portada «por las mismas cocineras de aquella famosa cocina bilbaína, las hijas de doña Felipa Eguileor, señoritas Úrsula y Sira de Azcaray y Eguileor». […] Y aun supera a este momento culinario, dentro de la literatura, el libro de Nicolasa que ahora aparece para delicia de la humanidad, y los supera por la reunión feliz que se da en la autora de la tradición popular con la propia creación y por la extensión y eclecticismo con que se trata tal delicada materia. […] La cocina vasca representa la forma más lograda y la expresión más plena y característica del arte culinario español, y este libro es su prontuario oficial, magistral e insustituible». G. Marañón, Toledo, mayo de 1933.