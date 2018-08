Las dos dietas del deportista Tentempié tras hacer ejercicio. La alimentación no puede ser la misma cuando se practica ejercicio por motivos de salud que cuando se sigue un entrenamiento de manera habitual. Las necesidades del organismo son muy diferentes FERMÍN APEZTEGUIA Lunes, 20 agosto 2018, 18:28

Dieta y ejercicio. Lo hemos oído y leído tantas veces que es algo que se repite en nuestra cabeza como un mantra. Pero si se para a pensar un poco, quizás no lo tenga tan claro. Sea sincero consigo mismo, que es la mejor manera de enfocar la salud de uno. ¿Podría decir hasta dónde debe llegar su gimnasia o cuál es la mejor pauta alimentaria que ha de seguir en función de la actividad física que realiza?

Seguramente no. Y está bien saberlo, porque los 'humanos', como nos llama la especialista Toscana Viar a los que nos acordamos del chándal como de Santa Bárbara, cuando truena, no tenemos las mismas necesidades nutricionales que los deportistas, sujetos a una pauta de entrenamiento definida. Según la especialista, nutricionista del Athletic de Bilbao y el Bilbao Basket, la máxima que jamás hemos de olvidar es que nuestra alimentación, siempre saludable, debe adaptarse a nuestro ritmo de vida.

Si es usted deportista de verdad, de los que practica ejercicio intenso, debería tener en cuenta como norma básica que la ingesta diaria debe amoldarse al tipo de entrenamiento que se practique. La comida ha de aportarnos energía suficiente como para afrontar la competición que sea, se trate de disputar un partido de fútbol o de correr un maratón. El plato también debería servir para recuperarnos del esfuerzo e incluso a prevenir y superar posibles lesiones. ¿Cómo? Siga leyendo.

«Elija comida de verdad»

En realidad, resulta más fácil de lo que parece. Basta con tener en cuenta tres cuestiones básicas. La primera, válida para 'humanos' y deportistas, es que no hay que obsesionarse tanto con los hidratos y las proteínas que se consumen, como con ingerir alimentos de calidad. «Lo importante de verdad es comer comida real», destaca Toscana Viar. No siempre se hace. El supermercado está repleto de productos que se ofertan como alimentos, pero que en realidad no lo son, como jamón de york, pavo frío, cereales, zumos de frutas, gulas, palitos de chaca, bajos en grasas, 'light' y un montón de reclamos publicitarios más. «Tenemos que tomar decisiones informadas. Puedes comerte un helado, si eres consciente de ello, sabiendo que «la mayor parte del género del 'super' es de mala calidad». Apueste por producto fresco y de temporada, más sano y también más económico.

Segunda regla de oro: la ingesta calórica debe adecuarse a la intensidad del entrenamiento. Si tiene por delante una sesión muy fuerte, aumente el consumo de alimentos; y haga también al revés. Carece de sentido acumular reservas cuando apenas vamos a gastar energía.

Los 'humanos', que cuiden su salud

Rompa por último con la tradición y abrace el conocimiento científico. Siempre se ha dicho que las personas que practican más ejercicio de resistencia (correr) debían tomar más hidratos de carbono, mientras que las que apuestan por el trabajo de fuerza (gimnasia, pesas) habían de ingerir más proteína. Es necesario combinar ambos, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es incapaz de absorber más de 25 ó 30 gramos de proteína por toma. En consecuencia, si quiere retenerlas, deberá comer menos cantidad mas veces, cada tres o cuatro horas. Los hidratos, por su parte, son como la gasolina. Se necesitan más cuanto mayor desgaste genere el ejercicio que va a realizarse. Asegúrese de que tendrá combustible durante toda la sesión, y reponga el tanque en cuanto termine.

La cosa cambia cuando su amor al deporte se explique por un motivo estético, razones 'humanas'. Piense entonces en clave de salud. «Ya no se trata de rendir, sino de estar sano». No se obsesione con las calorías, las proteínas, ni los hidratos de carbono. Si quiere, apueste por el arroz y la pasta integral, pero mantenga una dieta equilibrada y de calidad. Evite el azúcar, «que es peor que la sal y la grasa», y dese algún capricho. «Para estar sano, no hace falta castigarse», subraya Toscana Viar. Hay que vivir.