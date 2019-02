De temporada: Remolacha Cruda, cocida, asada e incluso frita. Muchas posibilidades para saborear una verdura que merece la pena comprar fresca ISABEL LÓPEZ Miércoles, 27 febrero 2019, 01:16

No es un alimento fácil de incluir en la dieta. Su aspecto tosco desanima a algunos. Otros piensan que cocinarla será complicado. No lo es, lleva algo de tiempo pero comparable al que requiere cocer o asar unas patatas. Muchas personas solo han probado remolacha en conserva, pero ni su sabor ni su textura se parecen en nada a los que obtenemos si preparamos el tubérculo en casa. Y el invierno es el momento idóneo para hacerlo. Cruda, la remolacha se come en ensalada, rallada o cortada en finas láminas, mejor con una mandolina. Cocida es la forma más habitual de cocinarla ya que de esta forma se pueden elaborar infinidad de platos. Para hervirla, basta con introducir en agua hirviendo las remolachas, sin las hojas y sin pelar para que no pierdan color ni sabor. Una hora es el tiempo mínimo. Cuando estén templadas la piel se elimina sin problema.

Después puede degustarse en ensalada, sola o con frutos secos y vinagre de Jerez, que contrarresta el dulzor de la remolacha por la gran cantidad de azúcares que acumula. Cocida puede emplearse también para gazpachos, guisos de carnes, arroces, purés y sopas de verdura. En todos los platos destaca por el color de su carne, entre rosáceo, rojizo y violáceo.

Asada en el horno resulta exquisita, como guarnición de pescados y carnes. Lo ideal es hacerla en papillote porque se concentran sus jugos. Hay que lavar bien las remolachas, secarlas y envolverlas en papel de aluminio antes de introducirlas en la bandeja del horno, ya caliente, a 185 grados. El tiempo dependerá del tamaño de las raíces. Sabremos que están tiernas cuando pinchemos con facilidad con una hoja de cuchillo. Asada, la remolacha es deliciosa en ensalada, sobre todo si la combinamos con queso, cítricos como la mandarina, fresas o con carnes de pollo o de cerdo. Y merece la pena probarla frita: cortada en finas y rebozada queda crujiente.

En la nevera

Las remolachas frescas aguantan en la nevera hasta dos semanas siempre que las guardemos en una bolsa de plástico, sin lavarlas y sin las hojas porque, de lo contrario, estas absorben el agua de la raíz y la deshidrata. A la hora de comprarlas hay que elegir las que tengan aspecto carnoso, color intenso, una piel lisa y firme al tacto.

De la remolacha se aprovecha todo, incluso las hojas. De hecho, las antiguas civilizaciones solo consumían las hojas mientras que la raíz se utilizaba como medicamento para los dolores de cabeza y de muelas. Las ensaladas de cuarta gama, esas que se venden envasadas en bolsas de plástico y listas para consumir, incluyen en muchas de sus presentaciones hojas de remolacha, solas o junto a otros vegetales. Verdes, con el nervio central morado, no son nada amargas y están ricas con unas nueces troceadas y un aderezo de limón, sal y de aceite de oliva.