De temporada: Limón Ingrediente imprescindible en la cocina, su zumo ácido otorga un toque especial a todo tipo de recetas, dulces o saladas ISABEL LÓPEZ Lunes, 24 septiembre 2018, 17:02

Es rara la despensa o la nevera que no tenga limones porque es un producto que todos consumimos de una u otra manera. El típico alimento tan común que solo echamos en falta cuando no lo tenemos. Es un cítrico como también lo son la naranja o la mandarina pero, a diferencia de ellas, el limón no se consume como cualquier otra fruta sino que su uso en la cocina se realiza principalmente a través de su zumo, que adereza todo tipo de platos y es también ingrediente necesario o principal en repostería.

La acidez es la principal virtud de esta fruta y lo que convierte a su zumo en un aderezo saludable. Las ensaladas son el plato donde más presencia tiene el limón y, de hecho, muchas personas sustituyen el vinagre por este cítrico aunque sigan denominando vinagreta al aliño con el que envuelven sus lechugas, tomates y demás alimentos.

Unas gotas de limón son capaces de realzar cualquier alimento. Acentúan el sabor de un buen pescado a la plancha o al horno, por no hablar de la merluza rebozada, que parece pedir a gritos un poco de limón; en los pescados azules, suavizan su intenso paladar. Algunas legumbres, como las lentejas, agradecen un toque de vinagre o de limón. Y aunque suene extraño, el cítrico refresca y parece alegrar sopas de verduras o de fideos.

El limón también casa con las carnes. En salsa, junto a otras especias, acompaña a las de vacuno y de cerdo asadas y encumbra a las blancas: el pollo al limón es un clásico. Y sirve también como relleno de aves al horno, aportando una acidez que resalta el sabor del pollo, de la pularda… Este cítrico es protagonista del probablemente refresco natural más común en todo el mundo, la limonada, que solo precisa de agua, zumo de limón y azúcar. Y como componente de postres, ahí están el popular sorbete, los helados, diferentes tartas, mousses, rosquillas o cremas.

Helados y sorbetes

Limones rellenos para dos personas. Cortamos una tapa de la parte superior de dos limones, sacamos el interior y los metemos en el congelador. Pasamos el relleno de la fruta por el chino para quedarnos con la pulpa, que calentamos un poco y en la que disolvemos 4 cucharadas de leche condensada. Mientras enfría, separamos las yemas de las claras de dos huevos y unimos las primeras a la pulpa, batiendo bien. Montamos las claras con 2 cucharadas de azúcar y mezclamos todo con cuidado. Sacamos los limones del congelador, los rellenamos y los volvemos a meter un par de horas.