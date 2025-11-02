Salicornia, los 'cuernos' que sí gustan Que pertenezca al género de las suculentas ya nos hace presagiar cosas ricas. Además, atesora múltiples propiedades para la salud

Es una pequeña-gran planta cargada de futuro. Y de sabor, además de ser nutritiva y aportarle múltiples propiedades al organismo. Hablamos de la salicornia, cada vez más presente en los menús de los restaurantes gastronómicos por su versatilidad.

Esta planta pertenece al género de las suculentas y está especializada en almacenar agua, por lo que, tal y como se está poniendo el mundo, será cada vez más y mejor valorada. Su característica esencial, aplicada a la cocina, es su sabor salado. Y su aspecto de pequeños cuernecitos verdes, que hacen de la salicornia tan vistosa como gustosa y sabrosa. De ahí que su pertenencia a las referidas suculentas tenga sentido literal y científico así como también metafórico. Porque además de serlo, está muy buena, podíamos resumir.

Por cuanto a lo que le aporta a nuestro organismo, la salicornia es una auténtica farmacia en sí misma, empezando por la fibra y siguiendo por el Omega 3 y Omega 6. Además, suma proteínas, algunos tipos de vitaminas y minerales como el calcio, el magnesio, el potasio y el yodo; muy acorde con los entornos salinos donde se cría.

Por su propia naturaleza, la salicornia se puede usar como sustitutiva de la sal, lo que no sólo dará sabor a los platos, sino que aporta menos sodio al organismo, algo que redunda en beneficio de nuestra salud, como veíamos arriba. Reducir las dosis de sodio baja la tensión arterial y es bueno para el corazón y para los riñones, además de que combate la siempre incómoda retención de líquidos. De ahí que se pueda usar en formato de polvo: la 'sal verde' cada vez cotiza más al alza y va bien con guisos, sopas, pescados, carnes, pastas o ensaladas.

Por no ser excesivamente prolijos, diremos que esta planta es muy buena para la salud cardiovascular, que reduce los niveles de colesterol, y que aporta muchos antoxidantes. Fortalece el sistema inmunitario y gracias a la fibra resulta diurética y depurativa, por lo que también va bien en regímenes de adelgazamiento, que es baja en calorías, además de echarle una mano al hígado y resultar hidratante. Toda una fuente de salud.

Una curiosidad. Cervezas Alhambra, en la Serie Andalucía de sus Numeradas, propone una cerveza con salicornia que resulta muy equilibrada por cuanto a amargor suave, acidez pronunciada y un punto salado que realzan su carácter refrescante y único.

Ampliar Platos con salicornia Además de como sazonador, la salicornia se puede y se debe usar como ingrediente en cocina, que resulta de lo más versátil. Para empezar, añadiéndola cruda a las ensaladas, lo que además de 'salar' el plato, le aporta textura crujiente y otra modalidad de verde en la fuente. Su simpática forma de cuernecillo travieso también le da un toque desenfadado. Cocida, como guarnición de pescados combina estupendamente y, a partir de ahí, salteada en todo tipo de tortillas, revueltos, pastas y arroces.

