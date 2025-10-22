Té matcha, la concentración más zen Es una de las bebidas de moda y tiene múltiples usos culinarios. Te mantiene alerta y enfocado sin los efectos colaterales del café

Está de moda y, además de consumirse como bebida en múltiples combinaciones, empieza a formar parte de cada vez más postres y otras elaboraciones culinarias. Hablamos del té matcha, tan verde, tan vistoso, tan ceremonioso y tan lleno de propiedades.

Y es que nos encontramos ante una auténtica fuente de salud, de las que podrían dispensarse en las farmacias además de en tiendas de alimentación. Sin ser excesivamente prolijos, empecemos por lo puramente digestivo, que acelera el metabolismo y por eso se considera un buen 'quemagrasas'. Además, favorece tanto el tránsito como la microbiota, esa revolución en marcha. De ahí que para personas que quieran perder peso sea ideal.

Siguiendo con lo meramente físico: su alta cantidad de antioxidantes protegen el sistema cardiovascular y ayudan a rebajar el colesterol, además de los niveles de glucosa en la sangre. Y como también aporta vitaminas de casi todas las letras del abecedario y más minerales que un paseo por el centro de la tierra… pues eso. Que el té matcha vale su peso en oro.

Pero no se vayan, que aún hay más. Hablemos de su dimensión menos telúrica y más zen y ¿espiritual? Por un lado, este producto favorece la concentración, que su modalidad de teína le pega un chute de energía al cuerpo y sacude y espolea las neuronas de una forma continua, estable y sosegada, sin provocar los altibajos del café. Así que, si anda en busca de una idea, de un chispazo de genialidad, el té matcha es un buen aliado que no contribuirá a generar o aumentar su posible ansiedad.

Japonés de origen chino

Aunque el té matcha es de origen chino, fueron los japoneses quienes lo hicieron suyo en el siglo XII gracias a un monje budista que se llevó unas semillas con él. Lo han elevado a los altares, en todos los sentidos de la expresión, dado que forma parte de un exquisito ceremonial, apelando de nuevo a la polisemia del término. De hecho, y aunque su cultivo se ha extendido por todo el mundo, dada su popularidad, el té más apreciado sigue siendo el japonés, con auténticas denominaciones de origen de lo más prestigioso entre diversas regiones del país nipón.

