Coliflor, una hortaliza difícil No gusta a todo el mundo pero es un alimento capaz de ofrecer ricos y variados platos en la cocina ISABEL LÓPEZ Lunes, 19 noviembre 2018, 17:42

«No soporto ni su olor ni su sabor». Es una frase habitual entre las personas que detestan la coliflor, esa verdura de sabor suave y algo dulzón, aunque arrastre la fama de fuerte y, además, de indigesta. Bien cocinada no lo es, y tiene a su favor las escasas calorías e hidratos de carbono que aporta y la gran cantidad de proteínas y de vitaminas. En cuanto al olor que desprende al cocinarla es algo que puede evitarse añadiendo al agua de la cocción una patata o una manzana. Además, conviene no tapar del todo la cazuela mientras la coliflor se cuece para que el aroma, que sí tiene potencia, no llegue a afectar al sabor. Pero dicho esto, es un alimento que debería estar presente en nuestra dieta en otoño e invierno, la época en la que esta curiosa verdura con forma de flor aparece en mercados y fruterías.

En nuestra tradición culinaria, la coliflor se come sobre todo hervida y con un refrito de ajo por encima, que se enriquece con unos taquitos de jamón. Las patatas son también un acompañante humilde, al igual que un huevo duro o unas avellanas tostadas. Un poco de mayonesa es otra opción.

Además, una vez cocida, la verdura puede también rebozarse y freír, o gratinarla al horno con una bechamel y queso; en este caso las calorías aumentan al ritmo que la suculencia del plato. O convertirse en el relleno de una tortilla. Y es ingrediente básico de los panachés y menestras de verduras, apetecibles ya en estas semanas, al igual que los purés y cremas de coliflor, de fino sabor.

Y para sorprender de verdad está la pizza sin harina elaborada con una base de coliflor que, además, de la verdura desmenuzada, como si fuera cuscús, lleva huevo y queso. Sobre esa base pueden hornearse los ingredientes que más gusten para obtener una rica pizza. Solo hay que ponerse con las manos en la masa y probar a hacer algo diferente.

La coliflor blanca es la más común, y debe su color a que las hojas verdes que la rodean impiden la entrada del sol y el desarrollo de la clorofila. La variedad verde, expuesta al sol, resulta más aromática que la anterior y a ella pertenece la 'romanesco', con forma de torrecilla. La coliflor morada debe su color a unos pigmentos con acción antioxidante, aunque al cocerla adquiere un tono amarillo verdoso.