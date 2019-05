David de Jorge y el cerdo volador Premios Jantour El cocinero de Hondarribia será el encargado de abrir la jornada con una conferencia llena de experiencias IRATXE PAÑEDA Viernes, 24 mayo 2019, 15:38

Su pluma divertida y ligera lleva diez años aportando sus recomendaciones a los lectores de EL CORREO. David de Jorge, el mediático cocinero artífice de 'Robin Food' que ha ganado en dos ocasiones del Campeonato de España de Cocineros y se ha batido el cobre en cocinas grandes y pequeñas, será el encargado de abrir, a las 17.10 de la tarde del próximo lunes, los Premios Jantour de este año con la ponencia 'Sin michelines y a lo loco. O cómo me convertí en un cerdo volador.'

–¿Por qué ha elegido este título para su charla?

–Cuando empecé a hacer el programa de cocina pesaba 267 kilos y el logotipo siempre fue ese cerdo que volaba. Después del proceso vivido en estos años tengo la sensación de que me he convertido en mi propio logotipo, que soy un cerdo que se puso a volar porque perdió un montón de kilos y aligeró su peso.

–¿Qué nos va a contar?

–Cómo ha sido la evolución de mi pérdida de peso y cómo lo he compaginado con mi actividad profesional. Primero voy a hablar un poco de mis orígenes, de cómo se siembra el sueño de ser cocinero. He rescatado unas fotografías y unos vídeos en super-8 muy chulos que me hizo mi padre. Explicaré cómo nació la vocación y por qué soy cocinero. Luego hablaré de esa etapa de enriquecimiento profesional, cuando empiezo a cocinar, cuando comienzo a trabajar con Martín Berasategui, mi etapa en Francia... profesionalmente todo me va muy bien, pero también empieza una decadencia personal, sobre todo con el tema del peso. Tengo un desajuste alimentario bastante potente.

–¿Nos desvelará cómo comienza el cambio?

–Tras unos años del efecto avestruz, sin agarrar el toro por los cuernos, me pongo manos a la obra. Martín me presenta a un amigo que había perdido peso; había pasado por evolución parecida a la que yo me he enfrentado, y me sirve para dar el paso. Explicaré cómo es ese viaje de regreso a la normalidad. He reservado un apartado para explicar cuáles son las recetas que me dan vida, que me iluminan el camino durante mucho tiempo para poder adelgazar, hasta el punto de descubrir que eres joven con cuarenta años, porque como hasta entonces me pesaban mucho los kilos tenía la sensación de estar cansado, de estar agotado físicamente.

–Seguro que va a ser muy interesante.

–A pesar de que todo esto lo he ido contando a lo largo de los años, será una charla que gravite en torno a la cocina y la gastronomía, pero con ese punto de experiencia personal, sacando una serie de conclusiones. Espero que lo pasaremos muy bien todos. Además irá aliñado con vídeos que hemos montado con material de la tele o grabados en la cocina de Martín. El punto que le voy a dar creo que va a ser muy divertido.