Las Dañobeitia, chefs biestrelladas Antiguo dibujo de Bibendum, la mascota Michelin, y anuncio de la Taberna Vasca en abril de 1932. Historias de tripasais La guía Michelin de 1936 distinguió con dos estrellas a la Taberna Vasca de Barcelona, cuyos fogones estaban dirigidos por mujeres ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA Viernes, 27 septiembre 2019, 11:22

«Las estrellas de buena cocina no se dan, hay que hacer méritos para obtenerlas». Así avisaba la Guía Michelin a sus lectores en la edición de 1936-1938, la primera en la que se concedieron dos estrellas al valor gastronómico. La guía neumática llevaba cubriendo las carreteras, hoteles y comedores españoles desde 1910 y aunque no era tan famosa como ahora, no se crean que era menos exigente. Si en Francia comenzó a calificar las cocinas en 1926, aquí lo hizo algo más tarde, en 1929, y de forma algo más cicatera: en esa edición únicamente repartió siete menciones de una estrella por todo el país, cosa menor teniendo en cuenta que los luceros podían ser hasta cinco y que uno solo significaba meramente que el restaurant en cuestión era «modesto pero bien puesto».

Sería en 1931 cuando se creara la actual clasificación de una, dos y tres estrellas al mérito culinario, que desembarcó en estas tierras gracias a la mentada edición hispano-portuguesa de 1936-1938. De los tres posibles astros en juego, ningún restaurante consiguió más de dos pero la cosa había mejorado sustancialmente. Dos estrellas equivalían a que el local poseía «una de las mejores cocinas de España y Portugal» y una, a que merecía la pena parar. Según la guía, los establecimientos biestrellados eran de clase superior y los visitantes se encontrarían en ellos con la máxima excelencia tanto en cocina como en vinos, servicio o confort.

Pues bien, en aquel aciago 1936 un solitario galardón michelínico recayó en Tolosa, concretamente en el hotel Ereñaga de la plaza Gorriti. A simple vista podría parecer que esto fue lo único que nos tocó en suerte por estos lares, pero esperen, esperen. Al sacar la cuenta de todos los establecimientos destacados por la guía a nivel nacional aparecen dos más, clara y netamente vascos, pero con la particularidad de que no estaban aquí, sino que en consonancia con la relevancia y expansión que vivió nuestra gastronomía durante la década de los 30 hacían sus guisos en otro lugar.

Lenguado Euzkadi

En Barcelona, para ser más exactos. En la capital catalana recibió una estrella la cervecería-restaurant Euzkadi, abierta en 1932 por el hostelero Esteve Sala imitando el estilo de las tabernas del País Vasco y en la que se podía disfrutar de «cuina basca, catalana i coctails», incluyendo el lenguado Euzkadi (rojo, verde y blanco como la ikurriña) o los refrescos de Iturri-Gorri. Pero junto al Bar Club y el Gaylord's de Madrid, otros tres locales barceloneses consiguieron arrancar dos estrellas a Michelin en 1936: Font del Lleó, Casa Llibre… y la Taberna Vasca.

A pesar del nombre, aquella Taberna Vasca de tabernaria tenía poco. Había sido inaugurada cuatro años antes, el 26 de marzo de 1932, con todos los lujos posibles en un local ubicado junto al Hotel Ritz, en el 670 de la calle Cortes. Aunque funcionaba como negocio independiente con entrada aparte en realidad pertenecía a los mismos dueños del hotel, quienes se encargaron de acondicionarlo, decorarlo al estilo vascongado y de encontrar a un equipo capaz de regentar el restaurante con la calidad que el Ritz requería.

La prensa catalana se hizo enseguida eco de la apertura destacando la oferta de «platos vascos rociados con las bebidas clásicas de Vasconia, sidra o sagardoa y chacoliñ», el amplio horario (hasta las 2 de la madrugada), el éxito formidable de la inauguración y la pintoresca presencia de «un chistulari y una neska vestidos con su típica indumentaria» que recibían a los comensales junto a la puerta. Por tener, tenía hasta temperatura acondicionada, un lujo exquisito en aquellos tiempos.

Madre e hija

La dirección y gerencia se encargó a Cirilo Santiago Dañobeitia, nacido en Lezama en 1886 y destacado miembro del nacionalismo republicano que residía en tierras catalanas desde hacía una década. Era por entonces presidente del Euzko-Batzokija de Barcelona y durante la Guerra Civil llegó a formar parte de la delegación del gobierno vasco en Cataluña, pero lo que a nosotros nos importa es que dirigió el rumbo de la Taberna Vasca acompañado de su mujer, que era quien cocinaba. Los anuncios en prensa hablaban de una «excelente cocina vasca bajo la dirección de la señora Garnika de Dañobeitia» o de que el restaurante estaba «a cargo de la Sra. Dañobeitia», lo que nos hace pensar que debía de ser ella muy famosa —o de armas tomar— ya que no era habitual mencionar al artífice de los platos y menos como herramienta publicitaria. De esta Garnika casada con Santiago Dañobeitia poco sabemos porque sus registros de bautismo o matrimonio, al ser posteriores a 1900, no se pueden consultar; sí conocemos en cambio el nombre de su hija, que comenzó a trajinar en la cocina siendo muy joven y tuvo arte y parte en aquellas dos estrellas Michelin: Emilia Dañobeitia.

Fueron ellas, madre e hija, las que dieron de comer en la Taberna Vasca a Indalecio Prieto, Francesc Macià, Manuel de Irujo o el lehendakari Aguirre, y las que cocinaban con primor los euneko janarijak o platos del día que anunciaban en los periódicos. Porrusalda, sopa de alubias con huevo, makallua Euzkadi, chipiroiak, angulas frescas de Aguinaga, bacalao al pil-pil, babagorriek belarriakin, sopa de ajo con huevo, manos de cerdo rellenas, corderito Txoko-tiki, torrijas a la vascongada… Todo hecho en «parrilla y asador al fuego de leña» y regado con vino de Murchante (Navarra), sidra o txakoli. La Guía Michelin no se volvió a editar hasta 1952 y para entonces la Taberna Vasca sólo estaba en el recuerdo, pero por lo menos ahora sabemos cómo se llamaron las primeras cocineras que recibieron dos estrellas en España y presumir de sus babarrunas. Algo es algo.