Lo que costaba beber en Bilbao en 1836

En junio de 1835, en plena Primera Guerra Carlista (1833-1840), diez mil soldados británicos voluntarios vinieron a Euskadi para luchar por el frente liberal. Los miembros de la Legión Auxiliar Británica no conocían el idioma, ni la región, ni nada de nada, así que para orientarlos un poco se editó una guía para ayudarles un poco. 'A luminous guide for the British cooperative forces in Spain on the principal subjects connected with particular information relative to the Basque Provinces' (1836) fue su largo título, que traducido queda en 'Guía luminosa para las fuerzas cooperantes británicas en España sobre los principales temas relacionados con las provincias vascas'. Escrita directamente en inglés por el comerciante bilbaíno Sotero de Goicoechea, además de explicar las razones de la guerra servía como guía de viaje ya que incluía descripciones de Bizkaia, un pequeño diccionario euskera-español-inglés y apuntes prácticos sobre lugares donde dormir, comer y precios de distintos productos.

Con el Primer Sitio de Bilbao muy reciente, Goicoechea se disculpa con el lector por la falta de suministros o comodidades de la ciudad. «En el presenta momento, siento decirlo, Bilbao no puede presumir de poseer hoteles o tabernas comparables a la excelencia de aquellos de las capitales de Europa, y esto se debe al infortunado estado del comercio y a la actual lamentable y desastrosa guerra civil […] Las principales fondas de Bilbao son la Posada de Mariantón (Calle Sombrerería), con buenos establos y la de Marimana (calle Víctor), ambas casas muy respetables, con buena cocina y habitaciones confortables». Estos dos fondas, las mejores de la capital vizcaína, cobraban de 4 a 6 pesetas al día con comidas y vino incluido. Había otras de segunda categoría, más modestas, al precio de 25 o 30 pesetas por semana, donde se podían tomar aparte desayunos, comidas y cenas.

Por mucho sitio y mucha guerra que hubiera, la gente seguía pimplando. Y si no, vean ustedes la gran oferta de bebidas que había en ese año en los cafés bilbaínos, de los cuales Goicoechea destacaba el Suizo y el del Comercio, ambos en la calle Correo, el Café de la Bolsa en el Arenal y el café Español, en la calle Nueva. «Una comida compuesta por sopa, carne cocida, filete, pescado, vino común y postre costará de dos a tres pesetas y media, un desayuno con café o té con huevos, pan y mantequilla cuesta normalmente una pesetas y media o dos; una sola taza de té o café con o sin leche un cuarto de peseta, un vaso de vino de postre o cualquier licor menos marrasquino, otro cuarto de pesetas, y un vaso de ponche con ron, coñac, limonada o naranja, media peseta. Una jarra de sangría caliente de Jerez, tres cuartos, una botella de cerveza francesa de tres cuartos a una pesetas y la buena stout inglesa hasta una pesetas y media. El mejor vino tinto o blanco de Burdeos de dos a cuatro, el champán de siete a ocho pesetas (el coñac viejo de tres a cinco), el mejor ron de Jamaica de dos y media a tres y el jerez de tres a cinco, al mismo precio que el Pedro Ximenez».

Lo mejor es que, conocedor del saque de los soldados fuera cual fuese su nacionalidad, el autor se ofrecía personalmente a dar detalles sobre bodegas y tabernas a cualquier lector que le preguntara sobre el particular. ¿No les ha encantado lo de la sangría?