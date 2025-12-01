Un convento, dos conocidas pastelerías... Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol en Bizkaia El obrador del Monasterio de Nuestra Señora del Pilar de las Clarisas Capuchinas de Basurto, en Bilbao, ha sido el único de Euskadi distinguido con la pegatina amarilla que conceden expertos gastronómicos de toda España

Los Soletes son la calificación más joven de la Guía Repsol dirigida a rincones con encanto que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y buen ambiente. Premian a tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías, pastelerías... Y este año, también a conventos. La distinción a congregaciones religiosas que elaboran recetas centenarias en sus obradores es la gran novedad de esta última entrega de la prestigiosa publicación gastronómica. Uno de los elegidos ha sido el Monasterio de Nuestra Señora del Pilar de las Clarisas Capuchinas de Basurto, en Bilbao.

Su amplia gama de bizcochos, rosquillas, magdalenas y otros dulces típicos que venden en su obrador de la calle Novia Salcedo ha llamado la atención de los expertos que conceden la pegatina amarilla. También destacan productos como las coronillas de Begoña o las pastas de San Mamés. Una gran variedad de repostería artesanal que venden en el obrador o por encargo

En Bizkaia también lucirán su Solete otros cinco establecimientos:

- Pastelería La Suiza (Bilbao): sus hojaldres, bollos de mantequilla o su roscón de Reyes... Ubicada en el corazón del botxo, es un verdadero emblema de la tradición pastelera de la ciudad.

- Turronería Iváñez (Bilbao): en pleno Casco Viejo, ofrece una amplia variedad de turrones y otros dulces típicos de la Navidad. Se trata de la cuarta generación de una familia dedicada a la elaboración artesana de turrones.

- Willows (Getxo): desde 2009, en la calle de Las Mercedes, en pleno centro de Las Arenas. En la barra hay tortilla de patata y otros pintxos y también ofrece menú del día.

- Bar Txomin 'El rincón del Vermouth' (Mungia): muy conocido en la localidad, ofrece un gran surtido de pintxos, entre ellas las tradicionales gildas, para acompañar a un buen vermú.

- Pastelería Tate (Markina): hace escasos días ha competido en el concurso al mejor panettone artesano de España, Portugal y Andorra. Por algo será. Pero hay más: las tostadas de brioche de forma artesanal, pasteletes, palmeras, tartas... En 1936 abrió el Tate como una tienda de ultramarinos en la que se hacían velas, chocolate y cocotes, que se han convertido en emblema de la casa hasta hacerse un hueco en los manuales más importantes de repostería.

385 Soletes en Euskadi

Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla. En el conjunto de la comunidad, Euskadi suma un total de 385. En este último listado con 300 nuevos establecimientos, un total de 17 están ubicados en el País Vasco.

En Álava han conseguido la distinción Larmonía, Dolar Gastrobar, Sosoaga y Guria, en Vitoria-Gasteiz, y Biazteri, en Laguardia. Y en Gipuzkoa, el Ixua, en Éibar; Estebenea, en Irún; Chocolates de Mendaro, Asador Aldanondo y El Almacén Wine Bar, en San Sebastián, y Rafa Gorrotxategi, en Tolosa.