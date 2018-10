Comida a la basura Una familia de cuatro miembros podría ahorrar hasta 1.000 euros al año, el dinero de unas vacaciones, sólo con los alimentos que se pasan o las sobras que desaprovecha FERMÍN APEZTEGUIA Lunes, 22 octubre 2018, 18:05

Sólo hay una cosa en nutrición peor que la comida basura y es la comida que se va a la basura. La agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha dado a conocer esta semana, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemoró el martes, algunos datos que merecerían, como mínimo, una reflexión. España, la España que aún está saliendo de la crisis, la del salario mínimo de 735,9 euros al mes, es el séptimo país europeo que más comida arroja al vertedero.

Poco importa que esa sonrojante lista de la abundancia esté encabezada por Reino Unido, que derrocha 14,4 millones de toneladas de producto;Alemania (10,3), Holanda (9,4), Francia (9), Polonia (8,9) e Italia, con otros 8,8 millones. Los españoles dejamos que se nos caduquen 7,7 millones de toneladas de alimentos, que según se dice, para que nos hagamos una idea, son tanto como 190 barcos como el 'Titanic' amontonados uno encima de otro. Y entretanto, la vida de 815 millones de personas, el 11% de la población mundial, se hunde porque pasan hambre.

La cuarta parte de todos esos desperdicios, no las 7,7 millones de toneladas que se dejan perder en España, sino los 1.300 que se suman en el mundo, sólo esa cuarta parte permitiría acabar con el hambre y la desnutrición del planeta. Algunas organizaciones, como la fundación Too Good To Go (algo así como 'Demasiado bueno para dejar que se pierda'), se han propuesto recoger el producto sobrante para repartirlo entre las personas que lo necesitan a través de una aplicación para teléfono móvil.

Si todo eso le parece muy engorroso, no despierta su vena solidaria o simplemente le da exactamente igual (peor para usted, por cierto), piense que cada familia vasca arroja a la basura unos 76 kilos al año. Esa cantidad, traducida en dinero, son como 250 euros al año por persona. En una familia de cuatro miembros, un total de 1.000 euros, que bien podrían servir para financiar unas vacaciones. Demasiado dinero, y demasiada falta de solidaridad, tirado al vertedero.

'Vacunas' desperdiciadas

La mayor parte del producto que se deja perder es fruta. Nada menos que el 32%de los residuos orgánicos, uno de cada tres kilos desperdiciados. Si hacemos caso a Hipócrates, médico de la antigua Grecia y padre de la medicina moderna, y pensamos en que la principal herramienta para la prevención de las enfermedades es una buena alimentación, tendríamos que concluir que nuestro depósito de residuos orgánicos está lleno de vacunas inutilizadas contra la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las infecciones, diarreas, incluso contra el cáncer de pulmón. La fruta, si comiéramos tres piezas al día como se recomienda, nos protege contra todas ellas gracias a su potente carga de vitaminas, minerales y fibra.

Verduras y hortalizas representan el 14% de nuestra cesta de productos comprados de más. Cada vez más trabajos hablan de la capacidad del tomate, el ajo, la coliflor y el brócoli o la cebolla, en definitiva, del producto fresco de la huerta, para la prevención de las enfermedades oncológicas. Prevención, en buena lógica, no significa cura, sino que es un término que, como se sabe, alude a la capacidad de determinados alimentos para proteger frente a las enfermedades, mucho mayor si la dieta se combina con ejercicio.

En la cocina, todo se puede reciclar

Un informe del Ministerio de Sanidad alerta de que las familias con gente joven son las que más comida echan a perder; y cuanto más pequeños son los chavales, más alimentos se van al cubo situado bajo la fregadera. La estadística alerta, asimismo, de que cuanto más dinero entra la casa, más comida se va al contenedor. Las familias con ingresos más altos representan el 59% del total de hogares despilfarradores, mientras que los de recursos más bajos son sólo el 15%.

Al final, da lo mismo: comida perdida es dinero tirado a la basura. Para evitarlo, especialistas como el activista Manuel Bruscas, coautor junto a Alejandra Zúñiga del libro 'Los tomates de verdad son feos', recomiendan que se adopten medidas que de puro lógicas pueden resultar sabidas. Pero no se hacen. Planifique la compra, congele la comida que le sobre, incluso después de cocinada y reutilícela, aunque sea para otros platos, aunque sea para salsas. Una lasaña, una sopa, una crema, unas croquetas... ¡La imaginación, a la cocina!