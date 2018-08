Un txoko con mucho sabor

Toma el nombre del champiñón común en lengua vasca. Tal como lo decidieron sus fundadores en 1974, cuando crearon la sociedad micológica Barrengorri en el municipio vizcaíno de Galdakao. No fue, sin embargo, hasta un año más tarde que se constituyó de forma oficial y hasta 1978 cuando empezó a funcionar en la ubicación actual. «Ahora es una sociedad gastronómica», aclara Ismael Álvaro, uno de los 88 socios, que lleva casi dos décadas entre sus fogones y mesas de madera maciza. Esas en las que este año ha comido hasta el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Álvaro trabaja en una empresa de laminación en frío (bobinas, chapas...), pero siempre le ha gustado cocinar. Y le llegó la oportunidad de entrar en Barrengorri «para renovar gente» a la vez que el presidente actual, Ruperto Larrea. Ahora van a «dar oportunidades de pagos» para seguir refrescando. «Hay diez plazas libres», anuncia.

–Dice que Barrengorri ya no es una sociedad micológica.

–La gente ya es mayor, no ha pasado lo que sabía a las nuevas generaciones y estos lo han ido dejando. Hay quienes saben mucho, como los lugares donde hay perretxikos, pero no han querido seguir.

–Incluso quisieron dar cursos.

–Hasta hace tres años el txoko daba charlas, conferencias, se presentaba a concursos de todo Bizkaia y parte de Gipuzkoa –dan fe un tropel de trofeos expuestos con orgullo en los anaqueles del local–. Se colaboraba mucho con la peña micológica Santa Cruz, cuyas jornadas micológicas cumplieron medio siglo el año pasado.

–¿Qué se cocina en el txoko?

–De todo, sobre todo al horno y tradicional. Merluza, mucho cordero, muchas alubias, patatas en salsa verde, setas. No solo revueltos, sino recetas más elaboradas. También hacemos bastantes salsas.

–¿Quién se encarga de los fogones en las grandes citas?

–Tenemos un socio que fue presidente de la Escuela de Hostelería de Galdakao, César, y cuando hay un evento se dedica a preparar todo. Hace pintxos muy elaborados y el cordero al horno lo borda.

–Revéleme el secreto para preparar ese cordero. Prometo no contarlo a nadie.

–(Risas). Se mete el cordero al horno con una cabeza de ajo, un poco de agua y si acaso un chorrito de vino blanco. Hay que controlar el tiempo y dar vuelta. Añades las patatas al final y siempre queda perfecto. Aunque la materia prima es importante.

–¿Dónde lo adquieren?

–Solemos comprarlo en una gran superficie en la que confiamos, pero cuando es temporada un compañero los trae de Orozko.

–¿Qué es lo que más se bebe?

–Cosechero. Y entre la juventud, igual cerveza.

–¿Cuántas comidas se organizan en Barrengorri por mes?

–Una media de quince, entre comidas y cenas. Te apuntas 30 días antes de venir.

–¿Para cuántas personas ha llegado a cocinar?

–Para unas veinte.

–¿Y se ha sentado a mesa?

–Poco. Pero aunque no paras, disfrutas. Sí, dices que no vuelves más... y vuelves en seguida. Por ello decidí coger el txoko. Si no le sacas partido...

–¿Hay algún evento al que los socios de Barrengorri nunca falten?

–El Intertxokos de Galdakao. Hacen campeonatos de mus por parejas de cada txoko y cada año lo organiza una sociedad. Aquí hay gente que viene todos los días a jugar la partida y pasar un buen rato.

–¿Tienen socias?

–No, pero las tendremos. Hemos avanzado bastante en el tema de la mujer. En los últimos años hemos entrado gente joven que hemos querido cambiarlo. Cuesta adaptarse a la mentalidad de la gente mayor pero se están haciendo muchos cambios. Además, el grupo de directivos entra cada siete u ocho años.