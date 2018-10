Laura Villanueva: «Hacemos pintxos clásicos para vender la marca Bilbao» Maite Bartolomé La crisis abocó a esta mujer a abrir un bar con su marido y de ahí, a una empresa de catering en la que cocina, vende, presenta libros y piensa en lo que hará al día siguiente. Y eso que «la cocina me relaja mucho», asegura GAIZKA OLEA Lunes, 22 octubre 2018, 18:08

Un gato negro preside la entrada y las redes sociales a través de las que se promociona el Catering Saltsagorri, la oferta gastronómica y cultural con la que Laura Villanueva (Bilbao, 1970) pretende agitar la oferta del Casco Viejo bilbaíno. Productos locales con etiqueta de gourmet, presentaciones, catas y degustaciones enriquecen el programa de esta administrativa a la que la crisis sacó de detrás del mostrador en el que trabajó durante 25 años para colocarla detrás de otro quizá no tan seguro, pero más sugestivo. No todos los gatos negros traen mala suerte.

Catering Saltsagorri (Bilbao) Dirección Artekale, 29. Teléfono 618676120. En redes sociales Facebook e Instagram.

–¿Cómo entró en esto?

–¿La verdad? Por la crisis. Mi marido se dedica a la hostelería y hace cuatro años cogimos una taberna en el Casco Viejo. Mi profesión de administrativo estaba difícil por mi edad y me empeñé en poner un bar con la oferta clásica de Bilbao: pintxos fríos, gildas, grillos... La demanda de pintxos para llevar hizo que creáramos Catering Saltsagorri.

–Llevaba la cocina de la taberna.

–Sí, nos encargábamos los dos de preparar los pintxos fríos. No es algo que hubiera conocido en casa, no tengo tradición hostelera detrás, pero es algo que siempre me ha gustado. La cocina me relaja mucho y lo que ofrecemos no tiene demasiada complicación.

–Es un salto sin red.

–El bar es muy pequeñito y buscamos una lonja en la que pudiéramos atender la demanda. En el bar pones 20 y te quedas sin nada. Necesitábamos avanzar con una tienda de productos gourmet, con género ecológico, mermeladas, sales... la gente nos preguntaba dónde comprábamos el género y esta tienda pretende interactuar con los clientes.

–Se ha escapado del bar.

–Totalmente, jaja, está bien visto. Un matrimonio no debe trabajar junto nunca. El bar ha llegado al tope y más no se puede hacer, queríamos extender la marca Saltsagorri,con pintxos clásicos de calidad para vender la marca Bilbao.

–Pero, ¿no está el Casco Viejo saturado?

–Sí, lo bueno es que aquí ofrecemos mucho más de lo que podemos dar en la taberna. Ahora nos ha surgido un pedido de ensaladas para 200 personas, en el bar no habríamos podido.

Ensalada para 200

–Eso de las 200 ensaladas da pavor.

–No creas, el problema son los costes, el cálculo de los kilos de producto. Me apetece mucho y una vez hecho el cálculo, es sencillo...

–No me diga eso, todos hemos tenido invitados con el miedo a que no llegue o a que sobre comida.

–Piensa en los ingredientes para una ensalada para dos personas y multiplica por cien.

–Dicho así...

–Ya te contaré cómo me ha salido.

–Se cocina menos en casa.

–Es la vida que llevamos, andamos estresados y, de acuerdo, cuatro pintxos se hacen enseguida, pero si montas algo en casa quieres tranquilidad. Ya nos están pidiendo los entrantes para Navidad, mientras que ellos se encargan de los segundos platos. La gente está conociendo cuál es el concepto de Saltsagorri, algo que no vas a conseguir en ningún otro local o en un bar.

–Dice que opta por lo tradicional pero veo ahí un libro sobre pintxos donostiarras...

–No, el libro es para recordarme que tengo que seguir innovando. Y eso es complicado, pero he empezado a hacer empanadas al horno, que son más sanas y quedan mejor presentadas que las fritas, y me estoy metiendo en el mundo de los rellenos, con dulces, frutas...

–¿No nos comemos demasiado la cabeza con los pintxos?

–Yo voy a lo clásico. A mí un pintxo con cinco ingredientes me complica mucho y prefiero el bilbainito, con langostino, huevo cocido... Me encantan los pintxos que presentan a los concursos, pero yo no soy una cocinera artista, me dedico a lo que me gusta tomar con un vino. El grillo, por ejemplo, patata, lechuga y cebolla, para hacer masa, y en el Casco Viejo yo creo que sólo lo ofrecemos dos.

–El cambio de oficio, ¿le ha sorprendido para bien o para mal?

–Pasé 25 años trabajando como administrativa y esto es un reto y un sueño. Vendo libros sobre Bilbao o escritos por autores bilbaínos, quiero ayudar a contar lo que es la ciudad. El Casco Viejo está perdiendo el comercio de siempre y aquí quiero un espacio no sólo de gastronomía, sino cultural. Abarco muchas cosas pero todas conducen a la ciudad. Quiero dar a conocer a los productores, organizar catas, degustaciones, iniciativas que sean divertidas.

El que tiene tienda...

–¿No estará tratando de abarcar demasiado?

–Quizá, pero son cositas pequeñas. Y mientras lo tengas controlado, funcionará. A mí me gustaría centrarme en la oferta de cátering y si tengo que cerrar la tienda para atenderlo, lo hago.

–Es muy activa en las redes sociales.

–Siempre he sido muy activa y cuando algo me hace ilusión me vuelco. Ya sabes, el que tiene tienda, que la atienda. Y era igual cuando trabajaba de administrativo. Las redes sociales son importantísimas para lo que hago, de ahí sale buena parte del trabajo. Instagram es muy visual, ahí no puedes engañar a los clientes.

–¿No les tentó montar un restaurante?

–Sí, pero tenemos las cosas claras. Los dos trabajamos mucho y un restaurante te obliga a dar otros pasos: contratar personal, nóminas... Tuvimos la oportunidad de coger un local con mesas, porque la taberna sólo tenía mesas en la terraza, y en invierno, ya sabes. Si tuviéramos un local con unas mesas la gente vendría pero da miedo.

–Y el trato con la gente...

–Bueno, tienes tus días. En un bar es diferente, pero en el catering es más relajado. En un bar está el alcohol por medio, pero están en tu casa, somos profesionales y si ves que alguien molesta pues le sugieres que salga fuera. Sí, estás harto de hablar, aunque a mí no me importa, soy muy habladora. Todos nos equivocamos alguna vez a la hora de tratar a los demás, pero son anécdotas.