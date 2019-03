Iván Vaz: «Viendo el manejo del cuchillo sabes si un cocinero tiene tablas» MAITE BARTOLOMÉ El cocinero bilbaíno sigue la tradición iniciada por sus padres, que hicieron del Asador Arraiz un gran escenario para celebraciones y para disfrutar de la cocina tradicional GAIZKA OLEA Jueves, 21 marzo 2019, 22:52

Sus padres pusieron en marcha un restaurante en el Monte Arraiz, a los pies del Pagasarri, al final de una cuesta digna de final de etapa ciclista, en un lugar al que, sin GPS, sólo se llega preguntando. Años después adquirieron un caserío situado a unos metros y pusieron en marcha el asador Arraiz, un local especializado en cocina tradicional y banquetes que ha obligado a muchos a aprender el camino. Iván Vaz (Bilbao, 1978) estudió Empresariales pero siguió el camino de sus padres y ahora dirige un restaurante en el que ofrece «calidad y cantidad».

Asador Arraiz (Bilbao) Dirección Camino Arraiz, 116. Teléfono 944431919. Web www.asadorarraiz.com.

–Eso de la cantidad no se estila, las raciones menguan.

–Sí, cantidad también, porque una forma de atraer a la gente es que sepa que va a comer bien, pagará un precio justo y que no se va a marchar con hambre. Nosotros practicamos una línea desde hace 20 años y los grandes restaurantes están girando hacia nosotros. Igual en algún punto nos hemos pasado de vueltas con la cocina en miniatura, la cocina de fusión, y la gente empieza a demandar recetas tradicionales: unos chipirones, chuleta, solomillo, la porrusalda de toda la vida, platos en los que no nos pasemos de vueltas.

–Que haya que ir a un restaurante a comer porrusalda denota una pérdida de cultura.

–Es nuestra responsabilidad como cocineros que esas recetas no se pierdan. Quizá las variamos un poco o les damos nuestro toque, pero la receta de la amatxu no se puede perder. No vas a un restaurante a comer porrusalda pero, ¿por qué no? O un bacalao a la vizcaína o un ajoarriero.

–¿No era una apuesta arriesgada montar un restaurante en Arraiz?

–Fue un gran acierto de mi aita cuando en 1991 vino a este monte, no lo conocían más que las vacas y las cabras. A base de esfuerzo y trabajo levantaron el negocio. Hace 25 años el reto era mayúsculo, pero esa fase ya la hemos superado.

Otra perspectiva

–¿Y no le tienta estar abajo, en el centro de una ciudad en ebullición?

–Estudiar Empresariales me ha ayudado a ver el negocio desde otra perspectiva, las costumbres socioculturales han cambiado: se prefiere no coger el coche, hay mucha oferta y a nosotros nos toca adaptarnos a esos cambios. Los viernes y los sábados nos hemos volcado en los eventos, cuando la gente se muestra más animada a salir de la ciudad, mientras que por las noches les cuesta más moverse en coche.

–Como lego, suena terrorífico dar de comer a 100 personas.

–Qué va, si después de 25 años no eres capaz de dominar una mesa de ciento y pico comensales mal vas. Con un equipo profesional bien entrenado atenderás al cliente sin problemas. Como nuestra cocina es sencilla, con tres-cuatro cocineros podemos hacerlo.

–¿Los clientes nos transformamos cuando vamos en grupo, es diferente que si va en pareja o en familia?

–Los grupos grandes tienden a estar más desinhibidos, mientras que si vas en familia procuras estar más recatado; la gente es educada, aunque son las excepciones las que aparecen en Trip Advisor quejándose de cosas que no tienen ni derecho ni razón. El cliente no siempre tiene la razón.

–¿Es posible ser cocinero y no mirar las redes sociales?

–No, la reputación hay que cuidarla, aunque no te puedes obsesionar, porque hay gente que va a hacer daño gratuito. Si alguien tiene alguna queja, que te dé la oportunidad de arreglarlo in situ, no lanzar su protesta en su casa, desde el anonimato. Si me cuentas qué es lo que no te ha gustado dímelo; si no, perdemos los dos.

–¿Cómo se observan desde allí arriba los cambios de la ciudad?

–En el País Vasco todo gira en torno a una mesa y hay mucha oferta; la cuestión es saber cuántos de esos locales seguirán abiertos dentro de 20 años o cuántas veces cambiarán de manos. Hay que dar profesionalidad a los bares y restaurantes, pero muchos no lo son; se montan locales entre amigos cuando la hostelería es un negocio duro, tienes que estar siempre encima, y si no lo haces terminas por cerrar.

–Abren muchas franquicias y cierran locales, casi siempre familiares, de prestigio.

–Se pierde calidad y se pierde historia, porque son locales con muchos años a sus espaldas. Lo importante es adaptarse a las costumbres, renovarse o morir. Es una pena que casas históricas estén cayendo mientras que las franquicias se están comiendo el sector de hostelería. Nosotros estamos dispuestos a aguantar sí o sí.

La posición del jefe

–¿Habrá una tercera generación en el Arraiz?

–A ver si termino de jubilar a la primera, que no se deja, y tengo una niña de cinco años, pero no sé a qué se dedicará en el futuro. Que haga lo que la haga feliz.

–¿Se lo aconsejaría?

–Si te gusta el oficio no es tan duro, y la posición de jefe tiene sus cosas buenas y malas, porque tienes que tomar decisiones de las que depende el porvenir de tu familia y el de un montón de familias; yo siento esa presión, pero me gusta. Si las cosas van bien te sientes bien, realizado, pero hemos pasado diez años duros y tienes que lidiar con eso. Es más fácil decirle a mi hija hazte economista o ingeniera y vivirás mejor, pero depende de ella. Igual va en los genes y no le voy a decir que no estudie para cocinera, yo le daré las herramientas para que decida.

–Los cocineros se quejan de la calidad de la formación que reciben los alumnos de las escuelas.

–Para llegar arriba hay que empezar desde abajo, pelando patatas y picando cebolla. Hay que dominar la cocina tradicional antes de hacer esferificaciones. Muchos de los que salen de las escuelas creen que serán Adrià, Arzak... ¡cuidado!, que allí arriba llegan pocos; para estar en hostelería tienes que meter muchas horas y dominar las técnicas básicas. Conmigo ha trabajado gente que sabe a qué temperatura se cuece un huevo, pero que le falta nervio; no puedes estar mirando media hora cómo se cuece un huevo. Viendo el manejo del cuchillo sabes si un cocinero tiene tablas y nervio, y en una cocina tienes que tener nervio, porque es algo muy estresante, tienes que saber el siguiente paso.