Garrido y Jubany, hermanos en los fogones

Lourdes Aedo Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

El reloj del Hotel Ercilla marcaba las dos de la tarde, el cielo, gris como un mantel de lino recién planchado, prometía tregua y el termómetro se había quitado el abrigo. En el interior, el rumor de las copas, el roce de las chaquetas, el perfume discreto del vino blanco y el colorido de los cócteles bailaban con un murmullo de expectación; setenta comensales aguardaban algo más que una comida. Esperaban un duelo de cuchillos, un encuentro de almas, una conversación entre dos hombres que han hecho de los fogones y la paciencia su lenguaje común.

Álvaro Garrido, el vasco de mirada pícara y precisión quirúrgica, y Nandu Jubany, el catalán expansivo, eléctrico, dueño de una sonrisa tan generosa como su cocina, se encontraron en ese escenario como dos viejos camaradas que saben que la verdadera competencia se guisa desde el respeto. Lo del 'cuatro manos' no fue un reclamo, sino una declaración de principios: dos cocinas, dos geografías y un solo idioma, el del sabor llevado al límite.

El Club Macarfi, anfitrión del encuentro, había logrado reunir en Bilbao a dos chefs estrellados, en una experiencia que no buscaba deslumbrar, sino emocionar. Nacido hace apenas dos años, el club ha convertido sus eventos en un pasaporte hacia la gastronomía más viva, la que se comparte con una copa en la mano y la curiosidad intacta. Dio la bienvenida David Martínez, director del hotel. Le siguieron, Manolo Carreras, presidente de la Guía Macarfi, que defendió el trabajo imparcial de la publicación, y Daniel Solana, de la Agencia Vasca de Turismo. Las formalidades duraron poco. A las dos y cuarto, los dos cocineros ya estaban subidos a un pequeño estrado, taburete alto, micrófono en mano, y una complicidad que se podía oler entre los aplausos.

Ampliar J. Alemany

Hablaron sin artificios, con la naturalidad de quien lleva media vida oliendo a reducción de fondo y sopa de ajo, por algo se conocieron en casa de Manolo de la Osa. Garrido defendió la importancia del producto, del kilómetro cero, de la memoria que se mastica; Jubany celebró la fiesta de sus 30 años de su primer restaurante. Fue una charla de hermanos de oficio, sin egos ni imposturas, donde se habló de ternura en la cocina –esa palabra casi prohibida– y de cómo la técnica solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la emoción.

Mientras tanto, el aperitivo circulaba entre los asistentes: pequeños bocados de mar y tierra (Trucha de Pirineos y cítricos; Macaron de caza; Bizkaina, berberechos y alcaparra; Escudella con pelota y trompetas de la muerte; Níscalos con butifarra y yema de huevo; Parpatana de atún con encurtidos) que servían de prólogo a la ópera mayor.Un txakoli Aretxabaleta 2022 y los cócteles Macallan Double Cask ayudaban a soltar la lengua y el ánimo. Las conversaciones giraban en torno a los restaurantes de los chefs –todos preguntaban la fecha de apertura del nuevo Mina–, a las anécdotas de sus fogones, a los rumores de la Guía Michelin. Nada nuevo, pero todo necesario: la gastronomía, como la vida, también se construye de conversación y deseo.

Ampliar

A las tres los comensales tomaron asiento. El festín comenzó con un ritmo medido, como si cada plato formara parte de una coreografía invisible. Hubo caldos profundos (Pastrami de ventresca de atún, foie Delicass a la sal, sardina y caviar con emulsión de palo cortado) y salsas que parecían escritas por poetas (Canelón de pollo con crema de foie y Tartufo, Callos de bacalao ahumados, anguila y hongos y Liebre a la Royal); hubo guiños al Cantábrico y al Mediterráneo, contrastes sutiles. Entre ambos construyeron una sinfonía en la que el rigor y el placer bailaron un mismo compás. Con la armonía del txakoli Ama 2023 y el reserva Marqués de Vargas 2019.

El postre llegó a las cinco, puntual como una despedida. Un juego de texturas dulces, ligeras, que cerraban el círculo con elegancia acompañados de de Ana 2024 y Macallan Rare Cask. Afuera, el día empezaba a rendirse ante la luz oblicua de la tarde. Algunos asistentes, repletos de gratitud y buen vino, salieron a la terraza reservada del hotel, donde el aire de noviembre olía a satisfacción.