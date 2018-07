Fernando García y Aritz Zubiaur: Cocineros y piratas Zubiaur y García muestran unos pimientos rellenos y unos tacos de salmón. / Maite Bartolomé Platos preparados, tradicionales y de calidad de la mano de dos chefs que se buscan la vida para facilitársela a los demás GAIZKA OLEA Martes, 17 julio 2018, 07:36

Se llama cocina previa a esas rondas secretas de negociaciones que preceden a las cumbres donde los altos dignatarios firman lo que han acordado sus subalternos y se fotografían sonrientes, repartiendo abrazos y bromas. Eso, a nosotros, no nos interesa demasiado, pero nos viene al pelo para hablar de cocina precocinada, un sector en auge en los últimos tiempos porque fogones, hornos y pucheros corren el riesgo de convertirse en elementos decorativos en las casas, donde la mayor actividad recae en el microondas, y porque esta actividad es una buena opción para emprender caminos que quedaron zanjados por la crisis.

Es la vía que han buscado (y encontrado) Fernando García y Aritz Zubiaur, que desde su pequeño búnker en las Siete Calles bilbaínas facturan aquellas recetas que parecen ya más viejas que el manido baúl de la Piquer. Puede que los millenials no capten el sentido de esta comparación, pero para eso está Internet. Entrar en Goxue viene a ser algo parecido a cruzar las puertas de la casa de tu abuela y ella te dice lo que tiene en el puchero. Y a ti se te hace la boca agua porque ella cocina. Ni bien ni mal, simplemente cocina.

La tienda de Zubiaur y García, que ocupa el lugar de un antiguo locutorio, exhibe una tentadora vitrina con género de buen aspecto, pero un vistazo a su folleto recuerda que hay vida detrás de las alitas de pollo, la hamburguesa, el sushi o el tandoori: alubias, marmitako, lentejas... de primero. Y chipirones en su tinta, bacalao al pilpil o a la vizcaína, callos, carrilleras... Venden también croquetas, pimientos rellenos y botes de salsas diversas: tomate, vizcaína, cebolla pochada... La vida tiene más sentido si puedes rebañar pan en una salsa. O al menos es más divertida.

Fernando García trabajó durante años «en el metal» y la crisis le recondujo hacia algo menos sucio, un sector en el que hacía sus pinitos «en plan pirata». Ahumaba pescados y preparaba cazuelas; primero para amigos y conocidos, más tarde los vendía. Aritz Zubiaur, en cambio, trabaja en hostelería desde los 18 años, pero buscaba algo que le permitiera librar las fiestas y los fines de semana. «Con 18 años aguantas todo, con 40...». También él navegó bajo patente de corso por aguas de la venta bajo mano. Hace tres años consiguieron levantar Goxue y se han labrado una clientela entre los vecinos del barrio, «gente de todas las edades que no cocina porque no tiene tiempo o porque viven solos», y entre los txokos, para cocineros aficionados hartos de ser 'explotados' por esos amigos que no tocan una sartén y alaban el arte de los que sí saben con el propósito que sigan manchándose el mandil.

Los suyo es la cocina tradicional vasca, «que está en claro declive. La hostelería descuida los productos y elaboraciones, toma atajos», según afirma García. Y no es de extrañar si, como sostienen, dedican hasta siete horas a la elaboración de una salsa vizcaína, a preparar guisos de cocciones muy largas para unas carrilleras o unos callos. El cliente que lo desee podrá entrar en la cocina para ver, por ejemplo, cazuelas con capacidad para 45 litros en los que el género se hace poco a poco, enormes ollas a presión, sartenes gigantescas, y para oler esos aromas que las fritangas y los precocinados de plástico han erradicado de nuestro olfato. «Cocinamos en pequeñas cantidades porque tirar comida es tirar dinero ahí», explica García señalando un cubo de basura.

«Si una señora nos dice que sólo necesita una albóndiga, nosotros encantados. Nuestro objetivo era ser un pequeño comercio de barrio y lo hemos conseguido. Es una cuestión de militancia, creemos en lo que hacemos y en nuestra defensa de la cocina tradicional». Y en eso cuenta también la procedencia del género, adquirido básicamente en el cercano mercado de La Ribera, porque «pensamos que un pequeño negocio debe favorecer al pequeño productor».

Y para rematar la oferta, ahumados, el mismo producto con el que García pirateaba en otros tiempos. Goxue comercializa el clásico salmón, pero incorpora chicharro, bonito y magret de pato mediante una técnica que delata su pasado en el sector del metal. García y su padre idearon un artilugio que vendría a ser como una pistola de pintor, un tubo en el que arde serrín de roble cuyo humo es conducido hasta las parrillas mediante el aire que expulsa... un inflador eléctrico de colchonetas de playa. Todo muy rudimentario, todo muy eficaz, salmones noruegos de ocho kilos, bonitos del norte («todo un descubrimiento»)...

«El mejor halago que hemos recibido es el de una señora de unos 80 años, que nos compró unos caracoles. Días después vino a vernos para decirnos que le supieron tan ricos como los que hacía su madre». Amén.