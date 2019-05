Estibaliz Mekolalde: «La gente no entiende que si es puntual será mejor atendida»

Más alergias

Dice Estibaliz Mekoleta que en los últimos años se aprecia un repunte de los casos de alergias. «Una semana no tienes ninguno y otro, quince, y tienes el problema de que no te avisen hasta que están sentados a la mesa o de que sea una alergia que no figura en la carta de alérgenos de Sanidad. Antes lo que más había era alérgicos al gluten, pero ahora son muy diversas: al huevo, a la lactosa...». ¿La solución? Anticiparse mediante fórmulas prescritas: «intentamos elaborar los menús al margen del resto. Se hace una preelaboración para que no haya cruces y en cada evento hay una persona o dos que se limitan a preparar esos platos. Incluso la forma del plato es diferente y es servido por un único camarero».