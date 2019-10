Beñat Ormaetxea: «Si no quieres trabajar, haz lo que te gusta» MAITE BARTOLOMÉ Con 10 años pelaba patatas en el restaurante cuya contabilidad llevaba su padre y con 13 se puso un delantal. El joven cocinero quema etapas para cumplir su pasión: «Con Berasategui conocí la cocina creativa pero también la disciplina» GAIZKA OLEA Viernes, 11 octubre 2019, 16:54

El niño que ayudaba a aparcar los coches de los clientes del mítico Juantxu de Amorebieta, el que en su cocina pelaba patatas o limpiaba verduras lleva ahora las riendas del Jauregibarria, un restaurante ubicado en un hermoso caserío rodeado de prados verdes. En ese edificio oficia Beñat Ormaetxea, aquel niño nacido en 1977, con un recetario a caballo entre el clasicismo y la innovación. Él cuenta sus inicios mejor que nadie.

–Cuando tenía 10 años mi padre llevaba la contabilidad del Juantxu. Mientras él estaba en la oficina yo me quedaba en la cocina, que había más salsa. Me tiré ahí con dos o tres años, viendo cómo trabajaban, y para mí era un sueño ponerme un delantal y estar a su lado. Cuando cumplí los 13 Juantxu me dijo que me pusiera el delantal y empecé a limpiar las verduras y a preparar platos fríos. También pesaba angulas, que entonces se vendían un montón, hacía repostería...

–Tiene dos hijas. ¿Aceptaría que se metieran en la cocina con 13 años, como hacía?

–A mí nadie me empujó y si lo hacen, de maravilla. Ala mayor le encanta estar en la cocina a mi lado sin que yo se lo diga. No es ningún trauma que tu hijo sea cocinero, siempre que sea decisión propia. Ya se lo digo: si no quieres trabajar, haz lo que te gusta.

–Estaba predestinado

–Mi sueño era preparar platos calientes, meterme en los fogones...

–En el Juantxu vería también que era un trabajo duro.

–Ya, pero desde que empecé con 13 años hasta que tuve mi primera nómina nunca pensé que iba a trabajar. Yo decía que iba al Juantxu; el viernes salía de la escuela e iba al restaurante a pasármelo bomba, como el sábado o el domingo. Y como mis padres no me dejaban ir el domingo a la noche, porque al día siguiente tenía que volver a la escuela, me quedaba llorando. «Por favor, descansa un poco», me decían. Y en vacaciones igual: a mí no se me ocurría irme con los amigos en verano o en Semana Santa, prefería estar en la cocina.

Sin miedos

–Vaya.

–Siempre digo que yo no trabajo nunca porque me gusta lo que hago. Además, la hostelería está mejorando y ya no se meten los horarios de antes, hemos ganado calidad de vida.

–La Escuela de Hostelería y Berasategui le abren la mirada respecto a la alta cocina.

–Juantxu (Larruzea) me dijo que tenía que abrirme al mundo. Donde Martín conocí la cocina creativa pero también la disciplina que supone estar 40 personas en una cocina.

–El paso por el Aretxondo (Galdakao) fue definitivo.

–Estuve ocho años, me pusieron de responsable de cocina con 20 años y cogí confianza. Al final tuve que decidir entre quedarme allí o empezar algo propio y cuando salió la posibilidad de alquilar el edificio donde está el Jauregibarria tuve la oportunidad de cumplir mi último sueño, el de regentar un restaurante. Era mi único miedo, llevar un establecimiento, ya que eso requiere una jerarquía, ordenar todo, llevar las compras...

–La administración, las nóminas, serán el apartado menos atractivo del oficio

–Las nóminas, mientras las puedas pagar, no son problema. En la escuela nos enseñaron a llevar la economía de un restaurante y año a año sigues aprendiendo.

«Lo que me gusta a mí»

–La ubicación en Amorebieta, ¿condiciona la oferta?

–No, es lo que me gusta a mí, cocino lo que me gusta comer: si salgo elijo menús gastronómicos o producto.

–Se percibe una apuesta por la sostenibilidad.

–Es importante conocer de dónde viene el producto, la sensibilidad de tener género cercano para no tener que pagar el transporte y reducir la contaminación. Además, es comida saludable. En un plato hay mucho trabajo detrás, no sólo en la cocina, y qué menos que hacer un guiño hacia el que te ofrece ese producto.

–¿Qué se come en el Jauregibarria?

–Una carta tradicional basada en el producto y un menú degustación en el que ponemos encima de la mesa la creatividad. Estos platos llevan muchos ingredientes, de modo que preferimos que no tengan mucho volumen, la gente tiende a cuidarse más y busca menús más saludables.

–Optó a ocupar el local que dejó Fernando Canales en Euskalduna, que al final se quedó Eneko Atxa. ¿Le ha quedado clavada una espinita de ir a Bilbao?

–No, aquí yo estoy superagusto y mientras me dejen crear y tener las instalaciones como quiero, estoy cómodo y bien. No es cierto que quiera irme a Bilbao, que tampoco es la plaza que más me gusta: he trabajado allí y las cocinas son el peor sitio del restaurante, porque no ves la luz del día y a mí me gusta la naturaleza, ir al monte todos los días, de cuatro a seis me voy a andar, a correr o en bici. En Bilbao en invierno, entras a trabajar de noche y cuando sales ya es de noche nuevamente.

–Y eso pesa.

–Te genera una tristeza que se traslada al plato y el comensal lo percibe. Me da pereza trabajar en Bilbao, preferiría estar en la punta del monte con tal de crear algo personal.