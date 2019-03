Bela Gil: «Si hay algo que podemos hacer para cambiar el mundo es comer con cabeza» FACEBOOK La hija de Gilberto Gil cambió la música por los fogones para encender con ellos una revolución. «Si dejamos de cocinar estamos en manos de la industria» GUILLERMO ELEJABEITIA Jueves, 28 marzo 2019, 22:29

Podría haberse limitado a ser la hija del músico famoso y usar su celebridad para acudir a estrenos o dictar tendencias en la moda, pero Bela Gil se ha propuesto nada menos que cambiar el mundo. Y piensa hacerlo desde las cocinas. La chef e influencer gastronómica brasileña estuvo en los Diálogos de Cocina organizados en el Basque Culinary Center para defender la idea de que comer es un acto político, especialmente para esa parte de la Humanidad que tiene el privilegio de elegir lo que pone en el plato. «Solo hay que hacerlo de forma inteligente», advierte.

–¿Y qué es exactamente comer de forma inteligente?

–Ahora se habla mucho de comer sano, pero la comida no es sana si solo lo es para ti, para tu cuerpo, tiene que ser saludable para la tierra, para los agricultores, para la sociedad. Comer inteligente es ser consciente del impacto de tus elecciones alimentarias no solo en ti, sino en el medio ambiente.

–¿Por eso se hizo vegana?

–Es una de las razones. Creo que si hay algo que podemos hacer para cambiar el mundo desde el individuo es comer con cabeza. Lo que pones en el plato tiene consecuencias. Yo puedo elegir ser vegana pero la mayoría de la Humanidad no puede elegir lo que come. Aquellos que tenemos la posibilidad de elegir qué comemos debemos usar ese poder para cambiar el sistema de arriba a abajo.

–Hay quien piensa que el veganismo es solo una tendencia para niños ricos.

–Es cierto que es un privilegio, de acuerdo. Pero no pienso renunciar a ese privilegio. Es mi responsabilidad social usarlo en favor de los que no lo tienen. Si con mis decisiones alimenticias puedo contribuir a un mundo mejor, quiero hacerlo.

–¿Se siente cómoda con la etiqueta de influencer?

–Sí, no me molesta. Si influyo en la gente de una manera positiva, y creo que es lo que hago, no tiene por qué ser un papel superficial. Cada vez que doy una charla o alguien me aborda por la calle me da las gracias, muchos me dicen que he cambiado sus vidas, así que de alguna manera estoy consiguiendo pequeñas transformaciones individuales. Si eso es ser influencer, me parece bueno.

Acallar conciencias

–¿Cómo cree que se aborda el tema de la gastronomía en las redes sociales?

–Hay mucho 'story telling' que no va a ningún lado. A veces son lavados de cerebro o mensajes para acallar nuestras conciencias. Pero creo que incluso aunque haya demasiado ruido, es positivo que la gente se interese tanto por lo que come. Está bien que la alimentación esté en el radar de la gente.

–¿Y en el de los políticos?

–Debería, porque el sistema está completamente roto. Producimos comida para alimentar a muchas más personas de las que hay en el mundo, pero 800 millones de personas pasan hambre, y otros 700 millones son obesos, no por un exceso de buena comida, sino porque comen basura industrial. El coste sanitario de ese hambre y esa obesidad es de 3,5 trillones de dólares. ¿Y si invirtiéramos ese dinero en prevenir esos problemas?

–¿Por qué no se hace?

–Porque la salud no genera beneficios económicos, si todo el mundo tuviera comida sana en el plato y medicinas no habría negocio. Las compañías que nos alimentan son las mismas que producen fármacos para curarnos.

–¿Cómo se sale de ese círculo vicioso?

–Con educación, desde la infancia. Es mucho más fácil educar a los niños para que coman bien desde el principio que tratar de corregir los errores más adelante. Para un adulto tomar conciencia y cambiar de hábitos requiere un esfuerzo tremendo; si lleva toda la vida comiendo hamburguesas le costará enfrentarse a una ensalada, por eso es tan importante la educación nutricional desde el principio. Eso implica cambiar el concepto de lo que consideramos comida para niños. Generalmente está asociada a los dulces y a los fritos. Si los adultos tratamos de evitarlos, ¿por qué se los damos a los niños?

Dependencia

–¿Debería enseñarse a comer en los colegios?

–Sí, está claro que tiene que haber voluntad en las familias, pero los sistemas educativos, que incluyen tantas disciplinas, ignoran la gastronomía, que es algo esencial para la Humanidad. Si cuando son jóvenes y salen de casa no son capaces de cocinar su propia comida, dependerán de la industria alimentaria, y si una mala alimentación les genera problemas de salud, dependerán de las farmacéuticas.

–Sus mensajes corren como la pólvora por twitter en forma de meme, ¿es una imagen satírica más eficaz que muchos discursos?

–Por supuesto, es un lenguaje muy poderoso. Una de las cosas que me ha hecho popular en Brasil son los memes. Cuando empecé a hacer un programa de cocina vegana en la televisión brasileña muchos pensaron que estoy loca y hacen muchas bromas con las cosas que digo, pero, ¿sabes qué? Si hacen chistes es que están escuchando.

–¿Ser hija de alguien tan grande como Gilberto Gil le ha ayudado a que la escuchen?

–Más que escuchada, muchas veces ha hecho que me sienta criticada. Pero ya no me preocupa.