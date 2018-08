Asier Urbina: «En fiestas siempre trabajo con el pañuelo rojo» Blanca Castillo Un mes después de aterrizar en los fogones del hotel Ciudad de Vitoria, el cocinero se enfrenta a las jornadas frenéticas de La Blanca: «el día 5 tendremos 250 comensales» SARA LÓPEZ DE PARIZA Lunes, 6 agosto 2018, 18:38

Asier Urbina vivirá desde mañana sus primeras fiestas como jefe de cocina en el Hotel Ciudad de Vitoria, tras dejar atrás su etapa en el Ikea, y las afronta con optimismo a pesar de que le esperan 13 horas diarias con la chaquetilla. «Para los que nos gusta la hostelería trabajar en fiestas es muy bonito porque la gente viene predispuesta a ser agradada», afirma.

–No va a ser el primer año que La Blanca le pilla entre fogones. ¿Cómo lo lleva?

–Llevo desde los 16 años trabajando en fiestas… y al principio me pareció muy duro porque todos tus amigos salen de juerga y tú te lo pierdes o lo vives descafeinado porque para las dos o tres de la madrugada te tienes que ir a casa. Yo tenía una norma: si bebía me iba pronto a dormir y si no bebía podía alargar un poco más, pero combinar las dos cosas es difícil. Hay que ser responsable porque además en una cocina en pleno agosto, con todo el calor y mucho trabajo, se pasa mal. Ahora, con el paso de los años, me gusta mucho más la fiesta de día, que creo que es la verdadera esencia.

–Este 2018 se estrena como jefe de cocina del Hotel Ciudad de Vitoria. ¿A cuántos comensales van a dar de comer los días grandes?

–El día 5 tendremos unos 250 comensales en horario de comida. Lo tenemos completo y si pudiéramos dar 400 cubiertos los completaríamos. En su mayoría son familias que se reúnen el día grande porque mucha gente no se queda aquí durante todas las fiestas. El resto de días baja bastante la oferta, pero se trabaja sobre unas 40 personas por servicio. Los mediodías son lo nuestro porque las noches la gente opta más por los bocatas o algo más informal.

–¿Qué menú propone para ese día 5?

–Tenemos cuatro platos y un postre y a los clientes les citamos a las 14.30 horas. Intentamos que sea un banquete, que vengan todos a la vez y coman más o menos al mismo ritmo para que el servicio sea lo más fluido posible. Son servicios muy estresantes y por eso queremos que vayan rápidos aunque por supuesto, el que quiera hacer sobremesa porque no tiene ningún otro compromiso puede hacerla. Para el día 5 hemos preparado un cóctel de bienvenida que es una infusión de frutos rojos con cava, ensalada de moluscos con patata alavesa como entrante, arroz cremoso de calamar al aceite de oliva, bacalao al pil-pil sobre pisto de verduras, cordero lacado al horno con puré de plátano asado y de postre tarta de La Blanca.

Variado y bien puesto

–¿Algún plato que no pueda faltar?

–Entiendo que tiene que haber algo de marisco, algo de cordero… Creo que tiene que ser un menú que termine con una carne un poco potente porque la gente normalmente bebe bastante. Siempre he trabajado con menús un poquito largos y festivos, más allá de una ensalada y pollo con patatas. Ya que es una fiesta familiar también intento siempre que sea un menú variado y bien puesto.

–¿Tendrá tiempo para disfrutar de la fiesta?

–Seguro. La cuestión está en levantarse pronto, dar un paseo por el centro, ver el ambiente… pero tengo que madrugar, eso sí, porque si no no veo nada de las fiestas. Además, siempre trabajo con un pañuelo rojo. Para los que nos gusta la hostelería, trabajar en fiestas es muy bonito porque la gente, salvo excepciones, viene a disfrutar. Se respira muy buen ambiente y a los que trabajamos en el sector lo que más nos gusta es agradar, así que si los clientes ya vienen predispuestos es una maravilla.

Una miniciudad

–Dice que trabaja con el pañuelo rojo, y cuando sale, ¿se viste de blusa?

–Me visto de blusa pero no salgo en ninguna cuadrilla, aunque tengo amigos que sí y me uno a ellos. Este año además van a ser unas fiestas muy diferentes porque van a ser las primeras desde que he sido padre y también vestiremos al niño. Sin blusas y neskas no habría fiestas o serían muy descafeinadas; son los que organizan la gran mayoría de los actos y es un colectivo al que hay que proteger.

–¿Cuáles son las diferencias entre cocinar en un hotel y hacerlo en un restaurante?

–Tampoco estoy notando mucha diferencia. Pensé que iba a ser un salto mucho más grande pero tengo un equipo de cocina muy bueno; lo que más complicado me parece es gestionar algo tan grande. Antes solo estaba al cargo del restaurante y ahora me toca además desayunos, pintxos, bocadillos… un hotel es como una miniciudad. Eso es lo más complejo, pero en cuanto a calidad del menú es bastante parecido al del restaurante.

–También maneja un equipo más grande.

–Sí, en cocina estamos seis cocineros y en sala unos ocho, pero se amplía con extras.

–¿Cómo se siente en su nuevo papel de jefe?

–Muy bien, he sido muy bien recibido y a día de hoy son todo facilidades. Creo que el equipo sabe que soy el nuevo y me están echando un capote, el balance es muy positivo. El objetivo ahora es abrir el hotel a la gente de Vitoria, porque muchas veces nos quedamos en las personas que se alojan aquí, el vitoriano ni se acuerda de que estamos.