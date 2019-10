Ander Agirre: «El éxito es que un cliente vuelva 20 veces, no una estrella» MAITE BARTOLOMÉ Se curtió en hoteles de lujo y hoy lleva el local informal de San Mamés, con una oferta que alterna lo clásico con el picoteo de calidad. «Soy futbolero pero he dejado de venir al fútbol» GAIZKA OLEA Viernes, 18 octubre 2019, 17:41

Las vistas desde el comedor cautivarán a los aficionados del fútbol (sin reparos ni forofismos) y entusiasmarán a los seguidores del Athletic. Los ventanales se abren al césped de San Mamés y todo allí, incluso los cuadros que cuelgan del cuarto de baño, respiran en rojo y blanco. En La Campa de los Ingleses oficia Ander Agirre (Ondarroa, 1981), cocinero curtido en hoteles de campanillas que lidia entre menús del día, platos tradicionales y un picoteo de calidad.

–¿Marca trabajar en San Mamés?

–No, porque es algo que ves todos los días... La gente te dice que «vaya sitio para trabajar», pero es como cuando estuve en el Sheraton/Meliá, que es la bomba. Mira, soy futbolero pero he dejado de venir al fútbol; cuando me voy, me voy.

–¿Cómo es su clientela?

–A diario viene gente de Hacienda, de EITB, de Ingenieros, que buscan el menú del día, y los fines de semana muchas familias con críos.. Los niños vienen con las camisetas del Athletic y les da igual todo, pero nuestra labor es darles bien de comer para que vuelvan.

–¿Y qué les ofrece?

–Cocina tradicional con toques actuales, no modernos. La cocina tradicional es muy difícil porque tienes que enganchar a todo el público, y un cliente de 30 años busca otra cosa, no fast food, pero sí cocina callejera. Servimos bacalao al pilpil, a la vizcaína, ibéricos... Las hamburguesas las elaboramos nosotros, no compramos nada hecho.

–¿Le preocupa que esa gente de 30 años prefiera una hamburguesa a un bacalao?

–Esa es nuestra labor, pero hay que ofrecer una buena salsa vizcaína, no algo mediocre. La gente se acomoda mucho a la hora de elegir, pero quiere comer bien. Al menos es lo que yo he visto desde la cuna. A mí no me importa pagar por comer...

–Quizá los gustos de la gente van por lo que ven en casa.

–Claro, pero el mestizaje tampoco ayuda, pizzas italianas, hamburguesas americanas... todo eso llega a través del marketing y nuestra labor es ofrecer una cocina de calidad y hay lugares en los que no tiene esa calidad, en los que se inflan los precios. Hay que ser justos con el cliente.

«No solo en Euskadi se come bien»

–Se curtió en hoteles de campanillas.

–Después de pasar por la Escuela de Hostelería de Leioa estuve de prácticas en Tenerife porque quería ver que se hacía fuera del País Vasco. Conozco bastante bien la cocina tradicional y me interesaba saber que había en otros lugares. A la vuelta trabajé en el restaurante de la escuela de Leioa como jefe de partida y, antes de venir aquí, estuve 13 años en el Sheraton/Meliá.

–¿Le cundió su paso por Tenerife?

–Comprobé que no sólo en Euskadi se come bien. Todo el mundo te dice que como aquí en ninguna parte, pero hay muchas provincias de España que tienen una gran gastronomía. En Canarias tienen unos pescados deliciosos, los mojo picones y tampoco trabajan mal la carne. Al final, tratan el pescado como aquí, de forma muy simple, a la brasa con una salsa. Trabajé en un hotel de cinco estrellas de gran lujo y te puedo asegurar que la materia prima era extraordinaria.

–¿Y cómo llegó a La Campa de los Ingleses?

–Después de tantos años me dije que en el Meliá ya había tocado techo y me llamaron. Empecé como segundo de cocina y cuando el primero lo dejó me eligieron a mí.

Jefes de todo tipo

–Pasar a ser el jefe es un paso importante.

–Digamos que ya me estaba preparando para esto, fue un entrenamiento para lo que hago ahora. He tenido jefes de cocina de todo tipo, desde los muy duros, que andaban con el látigo, aunque ese no es mi estilo, hasta los que intentan sacar lo mejor de cada uno. Al final, no todo el mundo mete goles. Llevar el equipo es lo más complicado, muchas horas y todo para ya, inmediato.

–Es la parte menos conocida del oficio.

–Sí, el trato es lo más complicado, pero el problema es... igual me meto en un berenjenal, pero no hay profesionales como hace 10 años, no sé si porque el trabajo es duro y no está remunerado como merece, pero formar un equipo humano es difícil, tienes que hacer millones de entrevistas para conseguir personal. Con lo que tengo ahora estoy más que satisfecho.

–La televisión, las redes sociales, han puesto a los cocineros en la cresta de la ola.

–En mi humilde opinión, la televisión nos ha perjudicado, porque no todo el mundo es comoEneko Atxa, como Messi o Michael Jordan. Hay gente en caterings o colegios que son igual de cocineros que nosotros. Y los que están arriba también se olvidan un poquito de nosotros.

–Y falta de vocación.

–Ya, tienes que sentir amor por lo que haces, si voy a hacer algo mal no lo hago. La estrella es el comensal y el éxito es que un cliente vuelva 20 veces, no una estrella. Cuando eres pequeño todo el mundo quiere ser futbolista, pero no todos llegan.