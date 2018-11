De la cocina del Carlton al Congreso de los Diputados Postal con vista del hotel Carlton, años 30. / Ana Vega Historias de tripasais Daniel Fernández Cela, jefe de cocina del hotel Carlton, llegó a ser procurador en Cortes y concejal de Bilbao ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA Jueves, 22 noviembre 2018, 00:54

El 8 de abril de 1949 el Diario de Burgos incluía un artículo que comenzaba así: «con el clásico gorro blanco, alto, abullonado y ligeramente ladeado con el correspondiente salero aparece en la primera plana del diario 'La Tarde' el rostro fotografiado de don Daniel Fernández Cela, jefe de cocina del Hotel Carlton de Bilbao». Lamentablemente la fotografía no la he encontrado y no les puedo mostrar a ustedes el rostro de don Daniel (1903-1996), una verdadera lástima ya que no fue un cocinero cualquiera sino uno que llegó a las más altas esferas y no culinarias sino políticas. La auténtica noticia sobre él, la que reseñaba el Diario de Burgos, era que un guisandero había llegado a procurador de las Cortes franquistas.

Para aparentar lo que no era, el franquismo se inventó en 1943 la «democracia orgániga», que de democrática no tenía nada pero sí de representación popular sui generis. Reunidas en el edificio del actual Congreso de los Diputados, las cortes franquistas se dividían en tercios que correspondían a miembros de organizaciones laborales, representantes de municipios y cabezas de familia. Los 150 procuradores sindicales en Cortes se elegían en la Delegación Nacional de Sindicatos entre empresarios, técnicos y obreros y de ahí salió el nombre de Daniel Fernández Cela en 1949. Miembro destacado del sindicato de Hostelería, fue procurador en cuatro legislaturas (1949, 1955, 1961 y 1964) y disfrutó de una larga carrera política tanto en el ámbito nacional como local.

Ideas para la Aste Nagusia

Concejal de Bilbao desde 1955 hasta finales de los años 70, formó parte de las comisiones de abastos, gobernación y cultura, formando por ejemplo parte del jurado de aquel mítico concurso de ideas para la primera Aste Nagusia de 1978. Todo ello siempre como cargo electivo de las organizaciones de hostelería y compatibilizando la política con los fogones. El 30 de abril de 1968 a don Daniel le concedieron la Medalla al Mérito en el Trabajo por sus 52 años como cocinero. A los tiernos trece años había comenzado como botones del Hotel Roma de Ourense y después, ya trasladado a Bilbao, hizo sus primeros pinitos en la cocina del del Hostal Maroño en la calle Correo 21.

Tal y como cuenta Antonio Fernández Casado en su 'Guía histórica de fondas, posadas, hoteles, restaurantes, tabernas y chacolís de Bilbao' (2009), Fernández Cela completó su formación profesional en algunos de los mejores hoteles parisinos y en 1937 entró a trabajar en el Hotel Carlton, sede en aquellos convulsos años primero del Gobierno vasco y después de los espías alemanes.

Recetas internacionales

Poco sabemos del arte culinario de nuestro protagonista, aparte de que era especialista en recetas internacionales como la bullabesa, la salsa americana y la cremas de cangrejos, platos muy en boga a partir de mediados del siglo XX entre la elegante clientela que alternaba en el Carlton. Un menú de boda en el restaurante del hotel cuando él aún estaba al frente de las cocinas incluyó por ejemplo fórmulas cosmopolitas -de ésas un poco venidas a menos actualmente pero entonces aún deslumbrantes- como cóctel de mariscos, lenguado al champagne, jamón asado al oporto con crema de espinacas y puré de manzana, suflé Alaska, café y licores.

Eran otros tiempos, más sencillos e inocentes. Unos en los que un cocinero podía estar metido en política durante décadas sin sufrir la tentación de quitarse el mandil.