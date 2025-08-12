«Soy científico marino y te digo que es imposible comer una ración de zamburiñas por 15 euros» Arnau Subías, de solo 25 años, advierte que en muchos restaurantes venden vieiras como si fuesen zamburiñas «por falta de conocimiento o por intentar sacar más beneficio»

Arnau Subías, de solo 25 años, es un científico marino que colabora con los restaurantes Estimar (Madrid y Barcelona) del chef Rafa Zafra y tiene un gran público en su canal de Instagram. En esta red social se dedica a hablar de los pescados y mariscos que más triunfan en los restaurantes y este fin de semana se ha propuesto explicar las diferencias entre la zamburiña, la volandeira, la vieira del Pacífico y la gallega.

El vídeo sobre estos moluscos está siendo muy comentado en las redes sociales porque el experto afirma que es «imposible que os sirvan una ración de zamburiñas por 15 o 20 euros» en un restaurante. Este plato, que es uno de los más demandados por los comensales, se puede encontrar en la carta de cualquier establecimiento cuando su producción es muy baja. «Hoy en día muchos establecimientos, ya sea por falta de conocimiento o por intentar sacar más beneficio aprovechando el desconocimiento del cliente, nos venden especies que no son zamburiñas, bajo ese mismo nombre», advierte el experto.

Subías cuenta en el citado vídeo -adjunto a la información- que la zamburiña «es una especie autóctona de las costas gallegas y asturianas con muy baja producción pero con una gran demanda». Y al no disponer de este animal durante buena parte del año, éste asegura que muchos establecimientos lo sustituyen por la volandeira, la vieira gallega o la vieira del Pacífico, «especies similares y de buena calidad, pero de distinto sabor y textura... y de valor más bajo».

Ampliar Diferencias anatómicas entre la zamburiña, la volandeira y las vieiras. gastro.bio

Las diferencias entre los productos no son fáciles de apreciar para cualquiera que no sea experto en la materia. Subías ofrece una tabla con las principales diferencias. La zamburiña tiene una concha oscura, una única oreja y no presenta una gónada anaranjada a diferencia de las otros tres ejemplares.

Los otros tres ejemplares se pueden diferenciar por sus orejas. Todos ellos tiene una doble oreja pero solo las de la vieira gallega son simétricas. Las otras dos -volandeira y vieira del pacífico- son asimétricas. Estas últimas se distinguen por el tamaño de la gónada. Mientras que la volandeira tiene un músculo y gónada de tamaño reducido, la vieira del pacífico es muy grande.

