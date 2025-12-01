Chocoliqui y Chobilcao: los desayunos de Bilbao

Ana Vega Pérez de Arlucea Madrid Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:29 | Actualizado 20:02h. Comenta Compartir

El sábado 18 de julio de 1936 ya había empezado en media España la sublevación militar contra el Gobierno republicano, pero los lectores de El Noticiero Bilbaíno vivieron en la inopia durante unas horas más. Desde las páginas de su diario de cabecera el gobernador civil afirmaba que los rumores de alzamiento eran falsos y que no había absolutamente nada que temer, así que dedicaron su atención a las noticias verdaderamente importantes. En portada venía la esquela de Felipe Bajacoba Zabala, dueño del conocido restaurante Bajacoba (c/ María Muñoz, 8). Las notas locales hablaban de que el calor había reblandecido el alquitrán de las calles bilbaínas, de la nueva normativa sobre venta ambulante y del hallazgo de un misterioso cadáver en la ría.

El 'Noti' de aquel día incluyó publicidad del vino Pinedo, del bar Alirón en Ledesma (sopa de cocido, carne, postre y vino por 1,5 pesetas), de la sal de frutas Eno y de un novedoso producto que acababa de salir al mercado. Chocoliqui prometía ser una revolución en el sector de las bebidas, un invento basado en «los principios científicos más modernos, concentrando el aroma y descomponiendo las materias nutritivas del cacao para que sean inmediatamente solubles, de muy fácil digestión». Aquel Chocoliqui era un preparado a base de cacao en polvo que, una vez disuelto en leche o agua, se convertía en una «bebida-alimento refrescante, exquisita y aromática» y en un desayuno ideal. Se podía comprar en distintos formatos –latas de 250, 500 y 1000 gramos o en elegante frasco de cristal– y tenía no sólo el aval de la ciencia, sino también el de una marca fiable y bien conocida por los consumidores vascos: Chocolates Bilbaínos S.A.

Anuncio de Chocoliqui - El Noticiero Bilbaíno 18 de julio de 1936

Constituida en 1920 a través de la unión de cuatro empresas chocolateras de Bilbao (Martina de Zuricalday, La Dulzura, Caracas y Chocolates de Aguirre, negocio familiar del primer lehendakari), Chocolates Bilbaínos es la Chobil que todos ustedes recuerdan. Adoptó ese nombre comercial en 1954, cuando ya llevaba más de tres décadas endulzando meriendas, sobremesas... y desayunos. Cuando ahora pensamos en cacao soluble inmediatamente nos viene a la mente Cola Cao, la mítica marca nacida en 1945, pero el primer producto equiparable surgió en España en 1889 de la mano de la compañía madrileña Matías López y desde entonces hubo niños que chocolatearon la leche matutina con Suchard, Juncosa, Meynier, Phoscao y brevemente con el Chocoliqui made in Bilbao. Se vendió al menos hasta la primavera de 1937, cuando la Guerra Civil se recrudeció en Bizkaia y casi todo se fue al garete. Tras la caída de Bilbao en manos de los nacionales el nuevo régimen se incautó de la participación de los Aguirre en Chocolates Bilbaínos y ya no había maquinaria ni materias primas para seguir elaborando sus golosos productos.

Ilustración publicitaria de los productos Mauxion (Alemania).

Aunque se había fabricado aquí, Chocoliqui era en realidad una creación de la empresa alemana Mauxion. Su nombre original era Schoko-Trunk y la factoría bilbaína lo producía –cambio de denominación mediante– gracias a una simple concesión. Cuando en los años 50 Chobil decidió arriesgarse a sacar un nuevo cacao soluble lo hizo bajo una nueva marca, Chobilcao, y con su propia fórmula: cacao, azúcar, harina de cereales y un 0,5% de fosfato tricálcico. Este aditivo a base de calcio y fósforo sirve como acidulante, espesante, antiaglutinante y suplemento dietético para fortalecer los huesos, así que Chobilcao tenía la excusa perfecta para promocionarse como un producto sano y nutritivo. «El desayuno de confianza», rezaba su eslogan.

Ampliar Anuncios de Chobilcao - El CORREO 11 marzo y 1 de abril de 1959

Aunque la marca fue registrada en 1955, en este y otros periódicos no hubo publicidad de Chobilcao hasta principios del año 1959. Fue entonces cuando arrancó una tremenda campaña publicitaria (¡«el despertar alegre», «el alimento más nutritivo»!) centrada en las bondades de aquel polvito chocolatoso. Según sus fabricantes era puro, sabroso, alimenticio, económico y, encima, «de noble cuna». No sé muy bien qué quería decir Chobil con eso, pero está claro que su objetivo era hacer la mayor competencia posible a Cola Cao. La forma, color y tipografía de los preciosísimos botes de Chobilcao recordaban sospechosamente a los del cacao de Nutrexpa y la parte posterior de la etiqueta se atrevió incluso a lucir unos caricaturescos perfiles en clara referencia al famoso negrito del África tropical. Por tener, tenía hasta los clásicos grumitos del Cola Cao, ya que las instrucciones de preparación indicaban claramente «diluir 1 o 2 cucharadas en una taza con un poco de leche caliente y cuando la mezcla sea perfecta, añadir el resto de leche removiendo hasta su completa disolución».

Ampliar Bote de Chobilcao, composoción e instrucciones de preparación,

A pesar de no tener el tirón comercial de su rival, Chobil era la marca chocolatera de referencia en el País Vasco y en gran parte del norte de España, así que su particular versión soluble tuvo un importante éxito comercial que duró hasta los 90. Por entonces la empresa vizcaína ya había sido absorbida por Nueva Rumasa y Chobilcao vivió un triste lavado de cara que implicó una renovación total de su imagen y una publicidad enfocada a las nuevas generaciones. La canción decía cosas como «muévete al ritmo de Chobilcao y todo irá sobre ruedas... a toda marcha con Chobilcao, toda la energía que quieras» y el bote anunciaba un nuevo sabor reformulado. ¿Se acuerdan ustedes de a qué sabía el original?