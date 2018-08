Zuria eta kitto (Vitoria): Barra libre para los vinos blancos Brindis con vinos blancos. / IGOR AIZPURU Los blancos de Rioja Alavesa y el txakoli de las tres denominaciones buscan su lugar en el mundo con una feria de tres días que aúna gastronomía y música MARÍA JOSÉ PÉREZ Jueves, 30 agosto 2018, 21:10

Los vinos blancos no se sienten segundones ni aspiran a desbancar en un hipotético ranking de popularidad a los prestigiosos tintos de Rioja Alavesa. Sólo quieren ocupar el lugar que se merecen. Poco a poco, van sacando la cabeza y adquiriendo una notable valoración que se ganan en el paladar de los consumidores. Tampoco desean competir con sus 'primos' los txakolis, esos blancos tan genuinos que se producen en los tres territorios vascos bajo las denominaciones de Álava, Bizkaia y Getaria. Unos y otros han decidido que la unión hace la fuerza y, por ello, desde hoy hasta el domingo compartirán campaña de promoción en Vitoria.

Zuria eta kitto (Vitoria) Dónde Plazas del Mercado de Abastos, de la Provincia y Celedones de Oro. Cuándo Del 31 al 2 de septiembre Web zuriatakitto.eus.

'Zuria eta kitto' ('Blanco y punto'), la iniciativa que ponen en marcha la Ruta del Vino de Rioja Alavesa y la Plaza de Abastos de Vitoria, es más que una presentación o una degustación de los caldos: es un nuevo proyecto que se desarrollará a lo largo de tres días en el que el público podrá disfrutar de momentos 'chill out' y relax 'regados' con buen vino y el acompañamiento de música en directo en tres espacios diferentes de la capital vasca.

Picoteo de calidad

'Blanco y punto' nace pensando en llegar al público joven, a partir de los veinte años, «que todavía no se han acercado al mundo del vino, pero que tienen mucho que decir», señala la presidenta de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, Mariasun Sáenz de Samaniego, que recuerda que los consumidores mayoritarios de los blancos son personas jóvenes. Aunque esto no significa que se cierre las puertas a nadie que quiera disfrutar del certamen. Al contrario, todo el que desee saber más de un vino que «se conoce más fuera que en casa» será bien recibido.

La cita arranca esta misma tarde, de forma simultánea en Abastos y las plazas de la Provincia y de los Celedones de Oro –más conocida como de Correos–. Se convertirán en tres 'espacios gourmet en blanco', donde además de vinos –blancos, claro está– se ofrecerá una degustación de cocina en miniatura elaborada con productos de calidad de Euskadi. La propuesta se extenderá entre las 19.00 y las 23.00 horas y se repetirá mañana sábado, con una oferta todavía más amplia, ya que se celebrará también entre el mediodía y las 15.30 horas. Este mismo horario matinal será el del domingo.

Son los escenarios perfectos para descubrir los mejores txakolis. Y para enterarse, aquel que aún no lo sepa, que en Rioja Alavesa «se están produciendo grandes e interesantes blancos basados principalmente en variedades como viura, malvasía o garnacha, entre otras», destaca Sáenz de Samaniego. Son, además, caldos muy diversos en su tipología, desde vinos jóvenes, fermentados en madera a vinos blancos de larga crianza, cuyas uvas proceden en la mayoría de los casos de viñedos viejos.

Música en directo

El vino contará en 'Blanco y punto' con dos aliados que son garantía de éxito: la gastronomía vasca y la música. El grupo Music Has No Limits ofrecerá dos conciertos. El primero de ellos en la terraza de Abastos esta noche. A partir de las 21.30 horas desgranarán un amplio repertorio mientras se ofrece un cóctel y se sirve una cena bautizada 'En su punto', en la que se podrán catar y maridar productos Kilómetro 0. Este es el único acto del programa que requiere reserva previa a través de la web. Para disfrutar de los demás, sólo es cuestión de acercarse a los puntos de celebración, en los que es fácil terminar aunque no se haya pensado en ello dada su céntrica ubicación en Vitoria.

Además del concierto de esta noche, vitorianos y visitantes todavía tendrán otra oportunidad de disfrutar del espectáculo de Music Has No Limits, que ofrece un recorrido por los grandes éxitos de la historia de la música. La compañía adapta piezas que han marcado un hito en la memoria colectiva, «imprimiendo una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía».

La plaza de Los Fueros es, en este caso, el lugar escogido para el concierto programado para mañana sábado a las 23 horas. Un motivo más para pasarse por 'Blanco y punto'.