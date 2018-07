Silvia Díaz: «Puedes abrir una botella de vino y terminarla en casa» Silvia Díaz, regenta con sus hermanas Zazpi Bide. / Jordi Alemany El local sietecallero Zazpi dispone de medio centenar de referencias de vino y más de 40 cervezas ANE ONTOSO Martes, 17 julio 2018, 07:38

A qué sabe el amor? Lo pregunta una mujer con una cerveza en la mano. Le da un sorbo. «Pues delicioso», confiesa. En realidad no era una pregunta, era el nombre de la bebida (edición limitada de la fábrica Urban Beer de Zamudio) que sostiene entre sus manos en la presentación de la nueva oferta de la taberna Zazpi Bide del Casco Viejo bilbaíno. Lo regenta Silvia Díaz con sus hermanas Sorne, Abarne y Garazi y también dispone del local contiguo, el Kukusoak, que este año ha ganado el concurso de croquetas de las Siete Calles.

Ambos comparten cocinero, Andoni Ibarguren, aunque en lo demás cada uno «mantiene su identidad». Además de una renovada propuesta gastronómica, el Zazpi cuenta ahora con una bodega de más de medio centenar de vinos y más de cuarenta cervezas, locales e internacionales. Todo ello al amparo de una persiana con una obra mural de la artista Aitziber Ibarguen para reivindicar «la presencia de la mujer en espacios artísticos».

–Se han reinventado. ¿Qué es el Zazpi Bide?

–Es una taberna con una gran selección de referencias, no una vinoteca. En un bar es raro tener más que lo típico. Rioja, Rueda... la gente se queda ahí. Y resulta que hay uvas que desaparecieron y ahora vuelven a ser plantadas. No queremos vender lo mismo de siempre.

–¿Y qué proponen?

–Uno que nos gusta mucho es Lexardi 2014 (Bizkaiko Txakolina) de Egiaenea, que cuida el vino de principio a fin. Abrió la degustación de la presentación. Le siguió un Magali Rosé (D. O. Côtes de Provence), un rosado suavecito que se bebe en Francia y va a pegar muy fuerte. Para pedirte un Magali tienes que ir a un restaurante, pero en Zazpi lo tenemos.

–¿Alguna otra sugerencia?

–Biga de Luberri, una bodega pequeña que me enamoró. Vi a la hija cómo trabajaba la tierra. Es un poco emocional y además es un vinazo. También Château Virecourt (en la foto de arriba) típico del Bordeaux Supérieur, Cono 4 (D. O. Alicante) porque me encanta la variedad Monastrell o Lua Jazz (D. O. Ribeiro), un espumoso espectacular con uva Treixadura.

Vino 'take away'

–En el Zazpi hay vinos que se pueden tomar por copas...

–Sí, más de la mitad de las referencias.

–...y por botella.

–Sí, que no te dé palo o pereza abrir una botella, si no la quieres terminar en el bar lo puedes hacer en casa. Y se puede comprar vino 'take away' (para llevar).

–Las cervezas también son su fuerte.

–Incluso tenemos cerveza artesana pinchada para servir en caña.

–¿Cuáles nos recomienda?

–La Imparable India Pale Ale de Basqueland Brewery Project (Hernani), la Shackeltown de Mala Gissona (Oiartzun). Y Paulaner Oktoberfest, la misma que se toma en Munich aunque esta es solo de temporada. No es artesana, pero dentro de los grupos cerveceros se distingue.

–Las IPAs (India Pale Ale) se han puesto de moda. Tienen un alto nivel del alcohol y de lúpulo.

–En las cervezas se miran los IBUs (International Bittering Unit), que determinan el grado de amargor. Cuantos más IBUs, más amarga.

–Búsqueme un maridaje del Zazpi con un vino y con una cerveza.

–Zamburiñas a la plancha o mejillones à la créme con el Jané Ventura (un cava), un Brut Nature que tiene menos azúcar y para esto le va mejor. Y la cerveza Epa! de Laugar (Gordexola) para maridar con el bocata de cochinita.

–¿Cochinita?

–Carne de cerdo deshilachada en bocata, en vez de torta. De la gastronomía yucateca (México).