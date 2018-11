Ismael Álvarez: «La fantasía de cualquier sumiller es hacer un gran vino» Maika Salguero Probó el primer sorbo en su Primera Comunión, con 9 años, mientras ayudaba a su abuelo, el tío Toria, con sus tinajas manchegas. Desde 2008, dirige la bodega de Nerua. «Los sumilleres no somos jueces» JULIÁN MÉNDEZ Lunes, 12 noviembre 2018, 17:32

Ismael Álvarez (Tarancón, 1985) dice que vino al mundo en una añada malísima, de estaciones muy poco marcadas, inestables. «Mi madre dice que le hice pasar un embarazo terrible», sonríe el sumiller de Nerua en la blanca sala del comedor que se abre ante la fachada del Guggenheim. Podríamos decir que Isma estaba predestinado para acabar trabajando en una bodega, rodeado de botellas, tapones y etiquetas, llamado por la tierra a cumplir con un destino ineludible.

Aquel niño que crecía feliz y salvaje en tierras manchegas, tenía un cómplice. Se llamaba Vitoriano, tío Toria, el abuelo agricultor que había dispuesto una esquina del patio de su casona para apuntalar con vigas las gigantescas tinajas de barro blanco donde preparaba su vino. Tío Toria cosechaba fanegas de cereal, recogía aceitunas de los olivos memoriosos y vendimiaba toneladas de uvas de Airén y Cencibel para hacer «aquel líquido que nos daba de comer a toda la familia», recuerda el sumiller.

«El abuelo llenaba la despensa con las uvas salidas de aquellas viñas infinitas que le demandaban las cooperativas. Pero tenía también parcelas especiales, el Pozomella, la Balastrera... con las que mantenía una conexión especial. Aquellas uvas, pisadas por nosotros, servían para hacer el vino de casa, un vino que nacía en tinajas gigantescas de arcilla blanca...»

–Supongo que lo probaría...

–Yo era muy guerrero, siempre decía 'quiero beber vino, quiero probar vino...', pero nada. Probé el primer sorbo en la Comunión, vestido de almirante con galones, con 9 años. Me fascinó. Era un vino de misa, agradable, con solera. Fui consciente de que el vino iba a ser mi profesión.

–Una vocación muy precoz...

–Sí. Aquel día me regalaron el Atlas Mundial del Vino de Jancis Robinson, una edición verde con letras doradas que aún conservo. Pasé años mirando aquellas fotos, los paisajes de viñas, las etiquetas...

–Le habrá tocado vendimiar...

–Me llevaban, pero por castigo. Para que entendiera el sacrificio que suponía, como un recordatorio de lo que es trabajar en el campo. Era algo muy duro.

«Nunca juzgues un vino»

–¿Pero usted iba para cocinero, no?

–Estudié cocina en Aranjuez. Supe pronto que no iba a ser buen cocinero. Conocía la hostelería desde la base. Tenía doce años cuando mis padres montaron un bar sin tener ni idea. Abrieron la Bodega (Tío Toria, claro) un 6 de septiembre, el día que empiezan las fiestas de Tarancón. El abuelo nos regaló unas tinajas en las que hacía su vino, que encastramos en la pared. Cuando la gente se sorprende con el vino hecho en ánforas yo alucino... ¡Eso se ha hecho toda la vida en Tarancón con tinajas!

–¿Cómo era el vino del tío Toria?

–Fantástico... Si me preguntan cuál es el vino más rico que he tomado, respondo sin dudar que el de mi abuelo. Lo hacía en secreto. Era hermético y se llevó su método con él.

–¿Le ha ayudado esa infancia rural?

–Claro, conozco el mundo del campo y entiendo todo el valor que hay en una botella. Cuando mi abuelo supo que iba a ser sumiller me dijo una frase que me hizo reflexionar: 'nunca juzgues un vino. Es injusto. Di que te gusta o que no te gusta; los gustos son personales'. Hay tanto trabajo detrás de una botella que no puedes echarlo abajo con una crítica.

–¿Qué hacemos entonces?

–Pensar que hay vinos que nunca van a tener un momento en tu vida. Pero no es culpa tuya... ni del vino. Es como esas personas que no van a entenderse nunca. Los sumilleres no somos jueces, para eso están los catadores, para mí, una profesión de riesgo.

–¿Cómo se inicia en el oficio de copero?

–Empecé en 2004 en el Hotel Urban, frente al Congreso, un local de moda. Tenía 20 años y limpiaba vasos. Paco Patón, director de restauración (donde manda Patón, no manda camarero, decíamos) se fijo en mí, me dijo que debía hacer el curso de sumiller de la Cámara de Comercio sabiendo que no volvería al Urban.

–¿Qué encuentra entonces?

–Descubro un universo, pruebo Borgoñas, Sauternes, Rieslings... Recuerdo al profesor Joaquín Gálvez y sus clases de vinos extranjeros. Silvia García, la mujer de Guillermo Cruz (sumilleres en Mugaritz) hizo el curso conmigo. Es como mi hermana. Ahorrábamos para comprar vinos que catábamos sin descanso. Durante años tuve una botella de Château d'Yquem en el baño (con una flor dentro), la primera que pude comprar... En un aprendizaje con Miguel Laredo, de Taberna Laredo (posee un registro demoledor de Borgoñas) nos llamó la atención por la gran suerte de probar botellas tan singulares con 20 años. El que más bebe y más viaja es el que más sabe de vinos.

KO a causa de un menú

–¿Cómo explica su trabajo?

–En Nerua no vendemos etiquetas. Tenemos que hacer que el cliente sienta que el vino que tiene en la copa está hecho para él y que es único, un vino que existe solo para ese momento... Somos los cicerones de ese instante. Para ayudarles en ese viaje debemos empatizar de una manera profunda. He decidido dejar de buscar vinos excepcionales y apostar por etiquetas de gente que empieza, como Julián Ruiz en Quero, el supurao de Miguel Martínez en Ojuelo el Bí de Ana Martí en Ca N'Estruch...

–¿Cómo llega a Bilbao?

–Trabajo en Nerua porque soy fan de Nerua. Vine al Guggenheim en 2008 a ver una exposición sobre surrealismo con cuadros neoyorquinos de Dalí (me apasiona) y comí en el Gastronómico. Potro con pera, perretxikos con almíbar... que me dejaron KO. Con Josean Alija, cada carta es un reto para el sumiller. 18-20 platos a los que buscar compañía.

–Lleva su implicación a participar con Garikoitz Ríos en la elaboración de tres txakolis parcelarios de Itsasmendi que solo se sirven en Nerua.

–La fantasía de cualquier sumiller es hacer un gran vino. Un grupo de sumilleres hasta estamos pensando en comprar una bodeguita en Jerez. A mí me fascina probar txakolis y notar cómo varían sus perfiles dependiendo de la zona (Bakio, Mungia, Lemoiz) o de la orientación, aunque sea la misma uva Hondarrabi Zuri. Son apenas 280, 300 botellas con identidad propia que adaptamos a las distintas temporadas de Nerua.