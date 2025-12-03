Guía de Vinos Gourmets 2026: 4.085 referencias catadas a ciegas En la presentación de la publicación se desvelaron los diez vinos con 100 puntos otorgados por 21 profesionales

Lourdes Aedo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:36 Comenta Compartir

La Guía Vinos Gourmets (GVG), considerada desde hace décadas una de las publicaciones de referencia en el ámbito vitivinícola español, fue presentada esta semana en el histórico restaurante Andra Mari de Galdakao. El acto contó con la presencia de Francisco López, presidente del Grupo Gourmet; Francisco López Canís, presidente honorífico y Reyes López, directora adjunta, quienes subrayaron la extraordinaria rigurosidad metodológica que caracteriza a esta obra dirigida por Ignacio Crespo. La guía se fundamenta en un exhaustivo sistema de catas a ciegas, articuladas en 204 sesiones con veinte muestras por jornada, lo que da cuenta del minucioso trabajo evaluativo que sostiene sus calificaciones.

Ampliar

La nueva edición reúne 4.085 vinos catados a ciegas, de los cuales 2.973 han sido calificados con 80/100 puntos. Se consolida así como una herramienta imprescindible para comprender la riqueza y diversidad del patrimonio enológico español, con información detallada sobre las bodegas más relevantes y las etiquetas más representativas del panorama actual.

Entre las novedades destaca la inclusión de 5.017 vinos reseñados y la creación de un Cuadro de Honor de vinos ecológicos, reservado a aquellos que han alcanzado 90 puntos o más sobre 100. Se incorpora asimismo una actualización integral de las zonas vinícolas —denominaciones de origen, vinos de pago, vinos de la tierra y vinos de calidad— junto con datos de avance de añadas.

Los mejores

Como añadido relevante, se presenta la nueva categoría Mejor Enólogo dentro de los Premios Guía Vinos Gourmets 2026, que se entregarán en el 39º Salón Gourmets en abril de 2026. Se mantienen también los prestigiosos Premios de la Liga del '100', destinados a las elaboraciones que han alcanzado la máxima puntuación otorgada por el Comité de Cata, integrado por 21 expertos entre enólogos, sumilleres, catadores y periodistas especializados.

La Liga del '100' de esta edición distingue diez vinos excepcionales, considerados perfectos por unanimidad: Amontillado Napoleón Vors (Hidalgo-La Gitana); Artuke El Escolladero 2023; La Faraona 2023 (Descendientes J. Palacios); Les Aubaguetes 2023 (Álvaro Palacios); Noé (González Byass); Pago de Carraovejas Cuesta de las Liebres 2021; Pesus 2019 (Viña Sastre); Poley Amontillado Convento Selección 1954 (Toro Albalá); Sierra Cantabria Mágico 2022; y Valbuena 5º Año 2021 (Vega Sicilia).

Temas

Vino