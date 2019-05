Fran Ceacero: «La finalidad del barman no es embriagar, sino alegrar» BORJA AGUDO El presidente de los barmen vizcaínos se felicita por el auge de la coctelería, oculto durante años por el boom del gin-tonic ELENA SIERRA Viernes, 3 mayo 2019, 08:56

Fran Ceacero, de Jaén pero con muchos años ya viviendo en Euskadi, no empezó en la coctelería porque, como a casi todos, le gustaran los cócteles, las copas, el alcohol. El presidente de la Asociación de Barmen de Bizkaia dice que en realidad antes de trabajar en hostelería bebía muy poco, pero los años le han llevado a especializarse en cócteles y ahora él y su socio regentan el Gin Fizz (Lersundi, 1. Bilbao. https://ginfizzbilbaococktail.com), el epicentro de esta manera de «mimar» la copa.

–¿Y cómo empezó?

–Trabajé en el Estraunza, un clásico donde íbamos con chaquetilla roja y corbata, muy old school, que mantenía la tradición de hacer cócteles para clientes de cierta edad que, antes de pasar al comedor, se tomaban su copa en la barra. Era una tradición muy de Bilbao. Tomaban ginfizz, negronis, martinis, y aprendí a hacer esos clásicos. Cuando puse mi primer local, en Gran Vía, tuve cartita con esos seis o siete y después me fui metiendo más. Con mi propio negocio, podía jugar más con esa posibilidad.

–¿Lo del cóctel no es una novedad en Bilbao, entonces?

–En los años 70 y 80 se puso más de moda el trago largo, entró la tónica y el gin-tonic, el roncola, en detrimento de la coctelería, que repunta a partir de 2009. Vamos poco a poco, pero vamos. Ahora mismo en la zona del Gin Fizz hay cinco locales de coctelería en un radio de 200 metros. Y cada vez hay más bares, restaurantes y terrazas de hoteles que tienen esta oferta. En el Hotel Ercilla, que será la sede del Congreso, han apostado desde siempre. Hay bares especializados en Portugalete, Mungia...

–¿Y cómo es ese cliente?

–Quien va a pedir un cóctel suele dejarse recomendar. Tiene la mente mucho más abierta, porque el cóctel te abre un abanico tremendo de posibilidades. No es como el que quiere su gin-tonic de siempre, que pide hasta la marca.

Abrir la mente y probar

–¿Cuál le gusta o recomienda?

–Me gustan mucho los cítricos, los sour, una combinación que funciona muy bien con cualquier destilado. En esa familia, la de los 'fizz', por eso el local se llama así. Es de los primeros que aprendí a hacer. Es cítrico, fresquito, fácil de beber. Base alcohólica, parte cítrica y algo para corregir la acidez. Ron, lima y azúcar. Pisco, lima y azúcar. Whisky, lima y azúcar. No fallan. Y son sencillísimos de hacer. Los que prueban suelen repetir.

–Las posibilidades, dice, son enormes.

–Se puede hacer de todo si sigues unos parámetros, una lógica. Es cuestión de abrir la mente, probar y seguir.

–¿Hace muchas pruebas?

–Continuamente, tienes que probar cosas nuevas, por nuevos ingredientes que te llegan o por clientes que piden algo que no has trabajado. Y la carta se cambia de forma periódica. Se trata de tener siempre una oferta variada.

–El Gin Fizz es el primer bar-school de Euskadi. Es decir, bar y escuela de coctelería. ¿Cuál es el perfil del alumno?

–Hay tanto gente que lleva mucho tiempo en hostelería y quiere aprender nociones de coctelería como personas que abren así una nueva vía de trabajo. Damos un curso básico muy completo que sirve para empezar de cero y aporta mucha información. Son diez sesiones de 4 horas durante cinco semanas. Empezamos con teoría, con un manual de unas 200 páginas sobre la profesión y la historia de la hostelería. Y en la práctica, todos los días cada uno hace cinco o seis cócteles con género real. Hacen, prueban, y se tira, que si no... Hacemos clásicos y modernos. Cada día trabajamos un estilo y al final del curso, cada alumno ha hecho unos 50 o 60 cócteles. En septiembre empezaremos con otro curso orientado a redescubrir los clásicos del siglo XIX y a hacer ingredientes caseros, tallar hielo a mano, la creación y la creatividad.

–¿Un barman hace de todo?

–Sí, sí. Desde dar forma al hielo, por ejemplo como un diamante, hasta elaborar ingredientes.

–¿Se es menos permisivo con el cóctel que con el vino?

–Se demoniza el alcohol, pero el problema no es el uso, sino el abuso. La finalidad del barman no es embriagar, sino alegrar. Algunos piensan que somos demonios y queremos emborrachar... Hay una visión hipócrita de este asunto porque se prohibe la publicidad de la ginebra pero con la del vino no pasa nada. Un gin-tonic tiene menos volumen alcohólico que una copa de vino. Suele ser del 9%, aunque la ginebra tenga mucho más, porque se rebaja; una copa de vino tiene 13 o 14.