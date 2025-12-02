Doce vinos tintos especiales para celebrar estas fiestas con sabor y elegancia

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

904 Gran Reserva 2016

Tempranillo (90%) y Graciano. Crianza 4 años en barrica de roble americano de 3 vinos y, mínimo, 4 años más en botella antes de salir al mercado. Muy intenso de aroma, fresco, vibrante, con finas notas de frutas confitadas sobre un fondo balsámico, especiado; cuero, café y chocolate mentolado. Buena estructura, redondo y con taninos dulces elegantemente pulidos en su largo envejecimiento en barrica y botella. Amplio retrogusto que le concede un final suave y duradero. Vino ideal para la mesa festiva.

Bodega: La Rioja Alta. Precio: 70 € aprox.

Faustino I Gran Reserva 2011

Tempranillo, Graciano, Mazuelo. 10 años de envejecimiento de los cuales al menos 30 meses en barrica. Aroma complejo y elegante, donde destacan las frutas maduras como ciruela y cereza. En boca destaca un vino estructurado y afrutado, notas de frutas negras y frutas del bosque y notas de distintas especias. Ha sido incluido en el Top 100 de los Vinos de España 2021 elaborado por James Suckling. El tamaño magnum es ideal para grandes celebraciones, para compartir en comidas, cenas y momentos festivos con amigos o familia. También resulta un regalo perfecto.

Bodega: Faustino. Precio: 46 € aprox. Magnum.

Lassot 2023

Edetària presenta este vino único nacido en la parcela familiar Tossal, donde viejas cepas de garnacha peluda se aferran a los suelos de tapàs (lutitas rojas cargadas de historia) para dar vida a una de las interpretaciones más auténticas de la Terra Alta. El resultado es una explosión aromática de frutos rojos, con diferentes matices y un sugerente final a piel de naranja sanguina. En boca, muestra taninos seductores, elegantes y jugosos, equilibrio y una delicada frescura, prolongándose con la complejidad y riqueza que distinguen a los grandes vinos mediterráneos.

Bodega: Edetària. Precio: 60 €.

Celsus 2023

Celsus nace, principalmente, de una parcela plantada en 1920, de 0,80 hectáreas, ubicada a tan sólo un par de kilómetros de la bodega Vetus. Bajo el nombre de La Lola (se cultiva como antaño, siguiendo criterios de viticultura ecológica), este viñedo que, como muchos otros en la denominación Toro mantienen pie franco. Mezcla Tinta de Toro con un pequeño porcentaje (10% aprox.) de Garnacha y alguna cepa suelta de Malvasía. Color cereza con borde granate; aromas a fruta madura, potente, tostado, con chocolate y notas minerales. En boca es sabroso, carnoso y marcado con especias.

Bodega: Vetus. Precio: 50,20 €.

Muga Selección Especial 2021

Tempranillo, Garnacha tinta, Graciano y Mazuelo. Crianza de 26 meses en barricas de roble francés de la tonelería propia. Destaca por su gran intensidad aromática, donde predominan la fruta madura y notas de madera y especias. En boca se muestra suave y redondo, con una textura sedosa y muy equilibrada. Aparecen de nuevo recuerdos de fruta madura, tanino pulido y una acidez perfectamente integrada que aporta armonía y longitud. El final es largo, elegante y persistente, dejando un final especiado y frutal muy característico de la añada 2021. Un vino ideal para asados y platos con salsas.

Bodega: Muga. Precio: 34 €.

Corimbo I 2018

Elaborado con tinta del país de sus viñedos más viejos, es una selección de las mejores parcelas de La Horra, plantadas en vaso y con una edad de más de 60 años. De muy buena intensidad desde la copa, cuenta con una nariz sutil, delicada y fina, en la que destacan las notas frutales (ciruela, mora, cereza y guinda) y una estupenda armonía. En boca sabe llevar al terreno de la delicadeza y la finura su indudable volumen, gracias a una poderosa fruta y a un tanino perfecto, fino y fresco. Aparecen también al fondo las sensaciones minerales de sus suelos calizos. Un vino muy bien terminado, con la elegancia de añadas frescas.

Bodega: La Horra. Precio: 50 €.

Cepas Viejas 2022

Cepas Viejas 2022 es la nueva añada de este vino para celebrar el 25 aniversario de la bodega. En su elaboración se han seleccionado pequeñas viñas de Mencía en vaso de más de 80 años, situadas en torno al Castro Bergidum, cuna del Bierzo. Y antes de salir al mercado, ha pasado 10 meses en barricas y 18 meses más en botella. Vino de intenso color rubí, frutillas salvajes, regaliz negro y cacao en nariz. Boca sutil, redonda y equilibrada. Se recomienda abrirlo y decantarlo unos minutos antes de servir y disfrutarlo a 14-16°C.

Bodega: Dominio de Tares. Precio: 16,90 €.

Figuero Viñas Viejas 2021

100% Tinto Fino. Con un perfil muy seductor que nos transporta al Paraje de Zaloña, donde predomina la fruta roja silvestre (frambuesa) y la picota, que se entrelazan con aromas balsámicos y torrefactos, ofreciendo una nariz fresca. Desde el primer paso por boca sentimos un tanino muy sedoso que muestra todo el carácter frutal de este vino. Con un trago largo y fluido envuelve el paladar, mostrando un retrogusto apimentado y fresco. La picota aparece en todo momento, junto con un recuerdo mineral. Vibrante y fresco, con una textura envolvente y un final cautivador.

Bodega: Figuero. Precio: 31,90 €.

Contracorriente 2024

El enólogo francés François Lurton se ha atrevido a elaborar un vino distinto en Toro. No se usan levaduras y sólo momentos antes del embotellado se hace una pequeña corrección de anhídrido sulfuroso, por eso no se puede considerar como un vino natural. Predominan aromas de fresa, moras trituradas y arándanos. Tiene toques de pimienta negra y especias. Vibrante, con sabores ácidos a fresa. Muy inmediato, redondo y jugoso. Realmente agradable y bebible, pero con unos taninos muy bien pulidos que le dan una longitud poco común.

Bodega: Campo Elíseo. Precio: 19 €.

Marqués de Riscal Risk All 2021

Marqués de Riscal presenta su Reserva Edición Especial Risk All 2021, un vino llamado a ocupar un lugar destacado en la historia de Rioja. Esta primera Edición Especial rinde homenaje al reciente título de Mejor viñedo del mundo en los World's Best Vineyards 2024, un reconocimiento que la bodega celebra con arte, innovación y un vino de altísima calidad. Con una crianza de 20 meses en barrica, el vino alcanza un equilibrio perfecto entre fruta, frescura y madera, desplegando con el tiempo notas balsámicas y especiadas.

Bodega: Marqués de Riscal. Precio: 17,90 €.

Monte Real GR Edición Limitada 2009

Monte Real, marca de calidad de Bodegas Riojanas, reconocida por la capacidad de guarda de sus vinos. Tinto Gran Reserva de edición limitada, se basa en una selección de los mejores viñedos de Tempranillo del emblemático paraje El Monte, en Cenicero (Rioja Alta). Ha recibido premios de los principales críticos, concursos y guías sectoriales de todo el mundo, el último este año. Por nombrar solamente los más recientes: 30 Mejores Reservas y Gran Reservas de Rioja, 93 puntos, revista Decanter. Mejor Vino de Rioja + Mejor Enólogo 2024 Rioja Masters (The Drinks Business).

Bodega: Bodegas Riojanas. Precio: 60 € con estuche.

Rioja Vega Maturana 2021

Rioja Vega apuesta por la recuperación y revalorización de la Maturana Tinta a través de la elaboración de un monovarietal de producción limitada que refleja el compromiso de la bodega centenaria con la preservación del patrimonio vitivinícola de la región. En nariz destacan desde el inicio aromas intensos a fruta roja y hierba fresca. Boca fresca y aterciopelada con complejo regusto mineral y especiado, debido también al respeto por la variedad y el aporte de taninos finos del roble francés y los más dulces del americano. Persistente en boca y se prolonga con suavidad y delicadas sensaciones balsámicas.

Bodega: Rioja Vega. Precio: 32 €.

