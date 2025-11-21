Bizkaiko Tortilla Kopa, los cuatro mejores pintxos

Elena Sierra Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:21 | Actualizado 19:31h. Comenta Compartir

Faltan como quien dice horas para que se celebre la gran final de la Bizkaiko Tortilla Kopa, ese campeonato organizado por la Asociación de Hostelería de Bizkaia que tiene como objetivo, en esta cuarta edición como en las tres anteriores, dar con la mejor elaboración de una receta clásica de nuestras barras. Hay tortillas de premio por todo el territorio histórico, pero una competición, aunque sea gastronómica y no deportiva, consiste en ir eliminando participantes para quedarse, al final de todo el proceso, con un solo nombre...

Y así es como a la final del lunes, que se celebrará como siempre en el estadio de San Mamés, solo van a poder presentarse cuatro locales de hostelería de los 32 que comenzaron en los dieciseisavos, allá por el 13 de octubre.

Ampliar Tortilla del Sorginzulo.

Se trata de Huevo Frito, Maite Bar, Itziar Taberna y Sorginzulo. Lo de este último participante ya no le sorprende a nadie, porque la verdad es que es un asiduo de las finales –ahí estuvo en 2024 y 2023, aunque en ambos casos el título se lo llevó otro local– con esa tortilla que se caracteriza por las patatas de variedad ágata confitadas con cebolla roja vizcaína que le aporta carácter y arraigo. Según la información que se puede leer en la página web de la Bizkaiko Tortilla Kopa, «su técnica de pochado combina el 70% de patatas confitadas con el 30% amarronadas, creando una doble textura y sabor únicos». El resultado, cremosidad y jugosidad apreciables en cuanto se le mete tenedor.

Sabor y jugosidad

El más de medio siglo de historia ya del Huevo Frito, uno de los establecimientos más emblemáticos de la hostelería bilbaína, le han valido varios premios en pintxos... A ver qué tal le va este lunes con una elaboración, que «representa la excelencia de la cocina tradicional vasca con un toque distintivo», en palabras de la organización, y que llega por primera vez a la final.

Ampliar Tortilla del Huevo Frito

Aún queda otro local bilbaíno en la competición: Bar Maite. Ha hecho de la tortilla la gran estrella de su carta y algo tendrá cuando ha logrado alcanzar alguna vez los cuartos de final de la Kopa (en la tercera edición).

Ampliar Tortilla del bar Maite

Y desde Atxondo llegará la cocinera del Itziar para defender una de las suyas; hacen una treintena cada día y las sirven desde primerísima hora de la mañana, desde las seis, teniendo mucho cuidado de acompañarlas con un buen pan de cercanía, elaborado en el mismo valle. Jugosona, sin duda, una de las variables que el jurado ha de tener muy presente.

Ampliar Tortilla del bar Itziar.

El sabor ha puntuado, hasta ahora, con hasta 40 puntos, y después se le ha dado importancia a esa jugosidad (hasta 20). Otras características que se han evaluado son la integración de los ingredientes, el punto de sal, el aspecto y el tamaño de la ración. En todos estos casos, el máximo otorgable era de 10 puntos.

La gran final de la Bizkaiko Tortilla Kopa comenzará sobre las 17:30 de la tarde en San Mamés, y seguramente a las 20:00 se sepa ya quién se alza con la txapela. También se conocerá la que se lleva la Kopa Goiko, es decir, la de que se decide con las votaciones del público.

Temas

Gastronomía

Bizkaia

concurso