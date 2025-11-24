Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con la IV Bizkaiko Tortilla Kopa

Elena Sierra Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:03 | Actualizado 21:38h. Comenta Compartir

Que en cuestiones de tortilla de patata cada cual tiene su receta, y sus fans, acaba de quedar de nuevo comprobado con el resultado final de la IV Bizkaiko Tortilla Kopa, el campeonato organizado por la Asociación de Hostelería de Bizkaia que tiene como objetivo dar con la mejor elaboración de un pintxo clásico de nuestras barras. Las de Sorginzulo, Itziar Taberna, Maite Bar y Huevo Frito, que por este orden han presentado sus tortillas a jueces y juezas, son muy distintas. Con y sin cebolla, con distintas variedades de patata, y con éstas crujientes o sin ellas, con yemas extras algunas y otras no, en aceite de oliva virgen extra o en el de más sencillo girasol... y con todos los ingredientes bien medidos o con el consabido «a ojo», el caso es que las cuatro representan ese «alto nivel» del que hablaba el jurado a primera hora de la tarde. «Está difícil, está difícil».

Pero como solo una puede alzarse con la txapela, se supera la dificultad y se toma una decisión. De las 32 que comenzaron la competición allá por mediados de octubre, la ganadora es la del Huevo Frito, de Bilbao. Un bar clásico del centro, el de la «mejor sonrisa» en palabras de la jueza Alexia Ballesteros, del Baserri Maitea. «Pequeño y familiar», se definen. Primera vez que llega a la final, con sus patatitas crujientes que son, insiste María Ramírez, portavoz de un equipo en el que la cocinera es Patricia Ríos, la razón de su éxito. «Crunchy sin perder su jugosidad» explica.

-El ganador del año pasado, el Biribil, ha dicho antes que se multiplicó por cuatro la afluencia de clientes... ¿Eso da miedo, María?

-Un poco sí. Somos un bar pequeñito, abarcar esa demanda supone un riesgo.

Pero la alegría no se la quita nadie. Y asegura que tienen un gran equipo, dispuesto a apoyarse en lo que se les viene encima.

En cuanto a la Kopa Goiko, la que se decide gracias a los votos del público, la tortilla de patata favorita de la clientela es la que hacen en el Batzoki de Miribilla. Su receta se basa, dice Edwin Mejía, en el tiempo que le dedican. Las patatas se pochan con tranquilidad, antes de darle la vuelta se le dedica otro poco de cariño echándole un último chorrito de aceite de oliva y, antes de sacarla a la barra, la dejan reposar un buen rato para que «no se rompa al partirla». Al parecer, funciona. Edwin bromea con que, al menos en cuestión de tortilla, sus clientes valoran el trabajo que hacen en el local.