Un banquete para Godoy Banquete decimonónico. / Wellcome Collection, CC BY 4.0. Historias de tripasais El nombramiento en 1803 de Manuel Godoy como alcalde honorífico de Bilbao fue celebrado con un banquete del que sabemos todos los detalles ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA Viernes, 22 marzo 2019, 13:53

El nombre de Josefa Basterra no les dirá a ustedes nada a no ser que conozcan a alguna homónima Josefa, pero deberíamos escribirlo en gordas letras de molde: la señora Basterra es la primera cocinera vasca profesional de la que tenemos constancia no sólo con nombre y apellido, sino a través de un pantagruélico menú oficiado hace más de 200 años. En concreto, el servido el 31 de enero de 1803 en la Casa Consistorial de Bilbao (cuando aún estaba junto a San Antón) en honor de Manuel Godoy, príncipe de la Paz y valido de Carlos IV.

Para que entiendan ustedes las circunstancias de este grandioso banquete, al que Godoy asistió únicamente en efigie, o por qué demonios el ayuntamiento bilbaíno se gastó una millonada en agasajarle por poderes debemos viajar en el tiempo hasta la época de las Machinadas, cuando los jauntxos o aristócratas rurales y los liberales de la Villa se enfrentaban cada dos por tres. La última de esas revueltas, la famosa Zamacolada, fue un conflicto de quítame-allá-un-puerto-de-más iniciado originalmente por la idea de construir un nuevo puerto comercial en Vizcaya. De llevarse a cabo este proyecto hubiera enriquecido las arcas del Señorío en detrimento del liderazgo económico de la capital, así que unos y otros, urbanitas y señores rurales, intentaron congraciarse al hombre más poderoso de España, Manuel Godoy (1767-1851), para que favoreciera sus intereses.

El dichoso Puerto de la Paz, que ese nombre llegaron a proponer por hacerle la pelota a Godoy, no llegó nunca a hacerse realidad en Abanto pero eso no fue obstáculo para que durante un par de años el valido se dejara querer por ambos bandos. Cuando los bilbaínos consiguieron por fin que Madrid detuviera el plan tuvieron que pensar en una manera adecuada de agradecérselo a Manuel Godoy: en diciembre de 1802 se propuso su nombre como alcalde primero de Bilbao. Realmente era un puesto honorífico ya que el que auténtico trabajo lo seguiría llevando el segundo alcalde, pero sirvió para contentar a Godoy y, más importante aún para nosotros, para montar una cuchipanda de aúpa en su honor.

La casa por la ventana

El príncipe de la Paz eligió al bilbaíno Mariano Luis de Urquijo como su representante en la toma de posesión de la alcaldía, que tuvo lugar el último día de enero de 1803. El ayuntamiento tiró la casa por la ventana y aparte de diversos festejos populares organizó una grandiosa recepción en la casa consistorial. Y es aquí donde entra Josefa Basterra en la historia, porque tal y como cuenta el libro 'Miscelánea histórica bilbaína' (Manuel Fernández Basas, 1971) «el señor síndico de la Villa, don José Ramón de Barbachano, encomendó la comida» a esta vecina. Debió de ser una magnífica profesional, porque con la ayuda de únicamente otras dos cocineras preparó un menú grandioso para 36 comensales que hubiera dado para alimentar a media ciudad.

La ocasión merecía una mesa espectacular y la corporación municipal no reparó en gastos. Diez empleados se encargaron durante los días previos de decorar el salón principal del consistorio, dotándolo de todo lo necesario para convertirlo en un grandioso comedor. La firma «Groh, Yerschik y Compañía», una empresa germano-bilbaína fundada en 1800, se encargó de proporcionar el menaje así como ocho lámparas de araña, papel pintado y otros adornos. Si pensaban ustedes que el alquiler de vajilla para cáterings es algo muy moderno, desengáñense; para este banquete se trajeron más de 600 platos (algunos de los cuales hubo después que abonar al completo por haberse roto), 145 fuentes, 132 vasos, 100 copas, 4 soperas, 5 tarteras, 11 perejileras, 7 jarras, 10 botellas, 6 teteras, 3 docenas de tazas con su correspondiente platillo, 4 vinagreras, 2 frasquitos para mostaza y 2 sacacorchos.

Los vinos se encargaron a diversos comerciantes de la ciudad especializados en licores como Juan Macauley, William Hopkinson, Sinforoso Echevarría y José Antonio Escauriaza. Entre todos ellos vendieron para el regio acontecimiento 189 botellas, de las cuales la mayoría fueron de vino de Burdeos pero también lo hubo portugués, blanco, pajarete, málaga o jerez.

70 docenas de ostras

¿Y la cuchipanda, qué? Pues para abrir el apetito los invitados comenzaron con 70 docenas de ostras, que ya es decir, y siguieron con 16 gallinas, 12 pollas, 8 pichones, 10 sordas y 2 patos amén de «pájaros y malvises» en cantidad sin concretar. Como sólo conocemos el gasto del banquete y las cantidades a facturar, nos tenemos que imaginar las recetas concretas pero sabemos que se usaron también «ternera y vaca para pucheros y rellenos, 12 libras de lomo, 5 docenas de salchichas, 18 chorizos, 8 libras de cecina y verdura de todo género», con lo que seguramente se prepararon diversos cocidos.

También se sirvió lenguado, mero, merluza y anguila además de sopa, huevos y un festival de postres formado por 4 tartas de almendra y fruta, 6 docenas de empanadillas, 3 de canutillos y «minuelos» (buñuelos), 3 platos de crema, «un pez de dulce en forma de lubina», 6 compotas, 4 helados grandes y otros 13 de diversos tamaños, huevo mol, hojaldre, tostadas de majablanco (que ahora llamamos de crema) y 3 docenas de manzanas, por si quedaba hambre. Todo esto supuestamente para 36 comensales, recordemos, formados por la flor y nata de la sociedad bilbaína.

A esta barbaridad de condumio hubo que añadir los gastos en pan y condimentos necesarios para la elaboración de los platos como cebolla, ajo, mostaza, alcaparras, aceitunas, manteca, mantequilla, tocino, pimienta, vino blanco y txakoli. Más dos cajas de puros habanos para la sobremesa, que no podía faltar. Ingredientes, cocineras, menaje y demás costaron en total 15.551 reales, una cifra astronómica si tenemos en cuenta, por ejemplo, que eso no lo ganaba al año ni el secretario municipal. Así y todo valió la pena: el Puerto de la Paz nunca se construyó. La pena es que Godoy no viniera a probar su famoso banquete.