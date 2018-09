Atados a la tierra y el mar Puesto de verduras en el mercado de Portugalete. / Mireya López The World's 50 Best Restaurants 2018 El trabajo de unos pocos llena los platos, modestos o sublimes, de productos que parecían condenados ante el avance de la modernidad GAIZKA OLEA Domingo, 17 junio 2018, 11:59

Somos lo que comemos y fuimos lo que durante generaciones produjeron nuestros antepasados. Cultivamos, cosechamos y criamos para comer, por necesidad, sin darnos cuenta de que un día lejano nuestra sociedad se convertiría en una de las mecas indiscutibles de la gastronomía. Miles de hombres y mujeres se agacharon sobre la tierra, plantando y mimando las verduras, mientras levantaban la vista al horizonte para saber qué desastre propiciaría el nuevo día en forma de sequía, agua en exceso o pedrisco, el mismo horizonte que con precaución examinaban los arrantzales para intuir si aquella nube de aspecto amenazador traería una suave brisa o una galerna. Manos encallecidas que quitaban hierbajos de la huerta o lanzaban redes, manos con las que se santiguaban al terminar el trabajo por fe o por si acaso: una vez hecha la labor, ya no dependía de ellos.

Patatas, verdura, legumbres, quesos, bonito, anchoas, leche... todo para la familia y lo que sobraba, al mercado. A esa gente le debemos lo que comieron nuestros abuelos y otros antes que ellos, y no hay cocinero que se prive de alabar a los productores que en tiempos complicados, en los que la ciudad atraía con cantos de sirena y sueldos fijos, se quedaron apegados a la tierra o al mar. Gracias a ellos se han conservado productos que reportaban ganancias limitadas y a la baja cuando la gran industria llenaba las estanterías de los supermercados, cerrando de una tacada caseríos y tiendas de barrio. Ese género está en el plato porque unos pocos han querido sobrevivir a la plaga del hormigón y la comida de plástico.

1 Patata: La gran quitahambres

Ahora somos modernos, importantes, y desdeñamos aquello que nos lleva a recordar pasados menos espléndidos. Hace menos de una generación, la patata era el elemento básico para la mayor parte de la población y hay un dicho en la comarca vizcaína de Uribe Kosta que lo explica con claridad diáfana: «el guisado de Andraka (barrio de Lemoiz), poca carne y mucha patata». Eso comían como ingrediente fundamental aquellos que nacieron en los 60 y, obviamente, antes. La patata, que se beneficia del Eusko Label, sigue viva en Álava y en multitud de caseríos, por costumbre, por si vienen tiempos malos... En la provincia vasca agrícola por excelencia se dedican a su cultivo más de mil hectáreas (hace 20 años eran unas 20.000), que permiten cosechar unas 50 toneladas por hectárea. La variedad monalisa es la más comercializada, pero la ágata, red pontiac y demás tienen aún su hueco. Incluso hay una empresa que las vende peladas y listas para cocinar.

2 Bonito del norte: Ha llegado el rey

Uno a uno, tirar la caña y levantar... algo tan viejo como el mismo mar. La flota vasca está ahora mismo en la mar buscando al rey, a nuestro Neptuno particular. El bonito del norte ha llegado siguiendo el rastro que antes dejaron las anchoas, a las que querían devorar antes de que cayeran en las red de los pesqueros. Después de años de miserias y de parones forzados por la sobre pesca, el bonito y su hermano mayor, el atún rojo, vuelven a los muelles, a las lonjas, a las pescaderías y a los platos. Ambas especies están protegidas por la marca Eusko Label siempre que se ciñan a los métodos de pesca y a los tamaños: bonitos a partir de 4 kilos y atunes rojos a partir de ocho. El año pasado se capturaron casi 7.000 toneladas de bonito y 800 de atún, confirmando la tendencia al alza. En marmitako, a la plancha, encebollado, en conserva... no hay que ser un cocinero con estrellas para sacar el mejor partido posible a este pescado delicioso y muy nutritivo.

3 Queso: Un sol brillante

En contra de los tiempos, de acuerdo a los ritmos ancestrales, un grupo pequeño de pastores supo resistir cuando nadie daba un céntimo por ellos. Criaron a sus latxas y a sus carranzanas, hicieron queso, cuidaron el monte y supieron legar a los más jóvenes su sabiduría. Hoy hay en Euskadi y Navarra 120 queserías que producen 1,4 millones de kilos, incluso una escuela de pastores en Arantzazu, allá, cerca del santuario, donde decenas de jóvenes se preparan para coger el relevo con la intención de irse al monte con unos pocos cientos de ovejas para ordeñarlas y, con su leche, elaborar queso. Tendrán máquinas, ordenadores y teléfonos de última generación, pero su labor se rige según técnicas que no se diferencian mucho de los pastores que milenios antes sembraron Euskadi de túmulos. El Idiazabal es, junto al vino, la bandera de un país reconocible por lo que come y por la calidad de lo que come. El queso es el sol que se levanta todos los días y nos indica el camino.

4 Alubia. La hora de un buen cocido

Babarrunak, indabak... son los nombres que reciben en euskera las alubias, tan comunes en la dieta de los adultos de hoy y que, sin embargo, como las demás legumbres, corren el riesgo de desaparecer bajo un aluvión de filetes, sushis o precocinados. La alubia tiene también Eusko Label y lleva ente nosotros desde el siglo XV, cuando empezaron a plantarse junto al maíz, por cuyo tronco se enredaba buscando la luz. La de Tolosa y las dos alavesas (arrocina y pinta) resisten en nuestras huertas gracias a la labor de unas pocas decenas de campesinos y el reclamo de los cocidos que pueden degustarse en lugares emblemáticos como Tolosa o La Arboleda. Ya pocos cocinan esta legumbre poderosa enriquecida por los derivados del cerdo y el avance de las marcas que la presentan en conserva daña el futuro de las producción vasca. Se estima que en Álava se cultivan unas 100 hectáreas que producen unas 100 toneladas.

5 Anchoa: El visitante de primavera

En un viaje circular plagado de peligros, la anchoa llega al litoral vasco en primavera para satisfacer el ansia de los arrantzales, las conserveras y los comensales. Este pequeño y eterno visitante ha pasado temporadas tristes, cuando la sobrepesca parecía condenarlo a la extinción, pero las cuotas y una forma de tratar al mar menos agresiva lo han devuelto a primer plano. La cuota para la flota española ronda las 30.000 toneladas, la campaña del año pasado resultó excelente, la mejor en dos décadas, y la presente, que terminará en unas pocas semanas, se desarrolla por los mismos buenos niveles. La anchoa es un pescado azul rico en grasa y ácidos grasos omega 3, reconocidos por sus cualidades cardiosaludables. Rebozado, a la bilbaína con ajo picado y guindillas o a la brasa, su consumo se limita a unos pocos meses pero anuncia con alegría el adiós al frío invierno. Mientras tanto, las conserveras que emplean a cientos de personas las preparan para que disfutemos de ellas todo el año.

6 Sardinas: Ese olor tan sugerente

No es la sardina un pescado que destaque por ser un producto sutil, elegante, de alta cocina... ni falta que le hace. Las sardinas, a la brasa, y que huelan. El pescado popular por excelencia, el único capaz de crear un personaje prototípico (el de la sardinera lenguaraz, pero siempre bienvenida) se hace a la brasa y a poder ser en la calle, porque huele, y muy fuerte, pero cuando asan este pescado azul todos nos sentimos un poco gatos y buscamos cómo colarnos en la merienda. Y mejor que nos demos prisa, porque hace tiempo que ronda en las autoridades comunitarias la intención de suspender su captura durante un tiempo. Ya se habló de un parón para este año, pero al final se ha permitido perseguir a la errática sardina con un cupo de 14.600 toneladas (un 14,1% menos que en 2017) dividida en dos tramos: una campaña de mayo a julio con 7.300 toneladas de captura y una segunda, del mismo volumen, desde agosto hasta octubre.

7 Pimiento de Gernika: Verde y alegre

Antes de los invernaderos, de los cultivos semiindustriales, las verduras tenían un plazo: había pimientos, o vainas, o alubias, de tal a tal fecha, y siempre con el riesgo de que el granizo destrozara aquello que con tanto mimo se plantaba. Había, por tanto, pimientos para freír unas pocas semanas. Ya no, es posible encontrar esta delicia adscrita al Eusko Label desde que se levanta el invierno hasta bien entrado el otoño, y bueno, no nos quejaremos por ello. El pimiento de Gernika, que hasta hace pocos años era casi exclusivo de Bizkaia, se ha extendido porque gusta, y mucho. Sabe rico, mejora los ingredientes que lo rodean y, sólo al final, se viste la 'gabardina' y amenaza con picar. Esto no es Padrón. Fino, verde y sabroso, es el complemento ideal de una tortilla de patatas o de un filete, frío sabe igual que caliente y ha sabido colarse por los resquicios de la buena cocina. Si tienes un amigo con huerta, cultiva su amistad como él cultiva sus pimientos.

8 Guindilla de Ibarra: El vecino sí que sabe

Y si el pimiento de Gernika es vizcaíno, la guindilla de Ibarra es guipuzcoana, de la comarca de Tolosa, principalmente. Este pimiento estilizado de piel fina, carne tierna que prácticamente no pica, color amarillo verdoso y un suave sabor se ha hecho acreedor de la etiqueta Eusko Label. Las llaman 'langostinos de Ibarra' y podría pensarse que son de Bilbao, pero merecen tal comparación. Unos pocos baserritarras supieron conservar la tradición de cultivar la guindilla cuando no estaba de moda y ahora su presencia brilla en los mejores restaurantes. Envasada en vinagre de vino blanco de poca acidez y poco contenido en sal, este producto ha obtenido finalmente el reconocimiento de la cocina de calidad, y no solo como acompañamiento de platos sino como base de aperitivos. En formato gilda o en un platillo junto a los sacramentos de un buen cocido de alubias, la guindilla de Ibarra sirve para envidiar al vecino e intentar hacerlo mejor que él.

9 Perretxikos: San Prudencio nos guarde

Son como una secta, un grupo de iniciados que preservan el gran arcano, poseedores de una información que se transmite discretamente y, si hace falta, se miente. Son los recolectores de perretxikos, ese hongo esquivo que nos conecta directamente con la tierra, el lugar del que vinimos y al que sin duda volveremos... después de comernos cuantos podamos. La seta más codiciada, por encima de los níscalos, senderuelas o colmenillas aparece por la primavera, cuando la tierra húmeda empieza a dar frutos. Los alaveses son los reyes en esto y San Prudencio, su santo patrón, tanto que es difícil distinguir entre la devoción al santo del amor por el perretxiko. En revuelto, salteados o acompañando a una carne, su sabor es tan inapelable como breve el tiempo de disfrute. ¿Qué más se puede decir sobre un seta que 'se mueve', que cambia de lugar? Las primeras son las mejores, los restaurantes pagan cifras inauditas por conseguirlas... y con eso está todo dicho.

10 Guisante lágrima: Caviar de la tierra

Esto se acaba; con junio termina la temporada del guisante lágrima, esa miniatura que nace en una mata, dentro de una vaina y que no requiere más que el deseo del comensal para obtener todo su sabor. Abres la vaina, te metes una en la boca y comprendes que la tierra es algo grande. Y milagroso: ¿cómo si no explicar que un baserritarra de Arrieta, un lugar que pocos vascos podrían ubicar en el mapa, merezca la atención de The New York Times? El cocinero del Nerua Josean Alija puso en el mapa a Iker Villasana porque le suministraba guisantes mini y Villasana, que hace una semana salió en estas mismas páginas, se encogía de hombros al recordar aquello. ¿Importa más la gloria o un el trabajo bien hecho? Por su precio, por su calidad, por su escasez, al guisante lágrima se le compara con el caviar, cuando no es más que un producto modesto, una insólita combinación de agua y azúcar que sólo requiere muchos mimos.

11 Carne: No hay chuletas para todos

12 Leche: blanca y en caja de cartón

La leche viene de las vacas, no de los bricks. Hasta ahí, todos de acuerdo. Euskadi produce en torno a 180.000 toneladas de leche al año, con Gipuzkoa a la cabeza, seguida de cerca por Bizkaia y Álava. La leche está protegida también por el símbolo de Eusko Label, siempre que se ciña a unos rígidos estándares de calidad, pues ofrece niveles de calidad superiores a los exigidos por la normativa europea vigente. Prácticamente la totalidad del stock se comercializa a través de la gran industria o de cooperativas de ganaderos, y prácticamente ha desaparecido la venta directa. La imagen de la mujer que llevaba leche a las casas es pasado debido a las duras exigencias sanitarias y a la paulatina desaparición del caserío como forma de explotación tradicional. La leche con label es sometida a un proceso de ultrapasteurización que permite preservar las cualidades nutritivas y gustativas del producto, manteniendo la casi totalidad de las vitaminas y aminoácidos esenciales.

13 Llegan las vendejeras

Tres triunfos seguros (tomate, lechuga y cebolla morada) para sentarse a la mesa y arrancar con una ensalada de las buenas. Los dos primeros productos tienen label; el tercero, no, pero tampoco la necesita para colarse en los restaurantes de postín, como antes era un imprescindible en las cocinas más modestas. La cebolla ya no nos hace llorar porque cualquier pochado sabe de otra forma y siempre mejor, y ha llegado hasta nuestros tiempos porque unas pocas mujeres se negaron a perder la tradición. La lechuga procede de variedades del grupo batavia, con un peso mínimo de 200 gramos en otoño-invierno y no inferior a 300 gramos en primavera-verano. El tomate del País Vasco tiene forma asurcada, color entreverado y se recoge en su punto óptimo de maduración para garantizar un sabor intenso y auténtico. En esta lluviosa primavera que ha seguido a un crudo invierno, la buena vendeja tardará en llegar, pero la espera siempre merece la pena.

14 Aceite: Esto no es Jaén

Dicen los que producen aceite en la Rioja Alavesa que cuando se animaron a reactivar la actividad, los compradores les preguntaban dónde lo habían comprado, ponían en duda que procediera de olivos de la provincia. Incluso que hubiera olivos en la tierra del vino. El viñedo tapa el olivar, a pesar de que es un cultivo igual de antiguo, que igual que hay lagares excavados en piedra, hay trujales. El aceite de la Rioja Alavesa, con label, vendría a ser el fruto del trabajo de los últimos mohicanos, bodegueros la mayoría de ellos, y jóvenes, que sacan partido de los árboles centenarios de la variedad Arróniz, autóctona en Navarra y Álava, para sacar al mercado unos 150.000 kilos de aceite de gran calidad. Al amparo de olivos centenarios, los productores se esmeran en plantar ejemplares jóvenes mientras se arman de paciencia, porque el árbol necesita muchos años para que llegue a producir cantidades reseñables.