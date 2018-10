Arzak, el golfo del Alto Vinagres El cocinero donostiarra se prepara para el almuerzo provisto de unas exóticas gafas. / Jose Mari López Gastronomika El congreso Gastronomika homenajea al estandarte de la cocina europea, Juan Mari Arzak, un patrón generoso con espíritu de niño JULIÁN MÉNDEZ Sábado, 6 octubre 2018, 00:36

«¿No queréis pedirles un Scalextric a los Reyes?» Marta y Elena Arzak levantan la vista del papel donde garabatean sus pedidos a los magos y miran al 'aitá' con ojos como platos. ¿Un Scalextric? ¿Réplicas de ferraris y minis para dos chiquitas donostiarras? «Era la manera que se le ocurrió de poder jugar con aquellos cochecitos. Le encantaban. Como nunca pedimos uno, al final, acabó regalándole el Scalextric a uno de mis hijos», ríe Elena Arzak Espina (1969) en la cocina del restaurante del Alto Vinagres.

Arzak escucha las explicaciones de Xabier Gutiérrez, responsable del departamento de Innovación. / Jose Mari López

Su padre acaba de anudarse la servilleta al cuello y se dispone a dar cuenta de un humeante plato de alubias con su morcilla de verduras de Beasain. Conserva Juan Mari Arzak Arratibel (San Sebastián, 76 años) un brillo de curiosidad y asombro en la mirada, como de niño embutido en un cuerpo desmesurado. Cuando le preguntamos dónde han ido a parar sus famosas gafas de pasta amarilla, Juan Mari realiza un gesto de prestidigitador y extrae otras de su chaquetilla, de alambicado armazón metálico, que se coloca sobre el puente de la nariz. Voilà!!! «¡Ahora tengo éstas!», exclama, mientras paladea la sorpresa que han causado sus antiparras en las caras de los visitantes. Son nada menos que unas Issey Miyake IM-101, las mismas que gastaba el artista Jean-Michel Basquiat en sus escarceos en Nueva York, en los 80, junto a Andy Warhol y Madonna.

Un joven Arzak, frente al restaurante.

«Mi padre siempre ha sido muy moderno; de llevar colgantes y traerse las primeras máquinas de marcianitos o lo último de los Rolling y de Pink Floyd de Londres... Nos regalaba unos jerséis de colores tan atrevidos que ni los poníamos en Donosti», recuerda Marta Arzak, historiadora del Arte. «Él se entusiasma ante todo lo nuevo. Recordaré siempre una frase que me dijo: 'Mira, Marta, si tienes miedo nunca serás libre'. Mi 'aitá' es muy niño. Siempre dice que para crear hay que pensar como un crío».

Muñecos de cuerda, títeres, robots

En su casa, junto a su colección de arte moderno (en muchas ocasiones resultado de un intercambio de «obra por comida»), Arzak mantiene una modesta colección de pequeños robots de aluminio, cochecitos de latón, muñecos a pilas, diminutos títeres de madera... Volcánico y disperso, cuentan quienes mejor le conocen que su anarquía desaparece ante su preciada colección de discos y juguetes, siempre ordenados. «El día que pierda la capacidad de asombrarme, el día en que deje de pensar como un niño, lo dejo todo. Si piensas como un niño, el mundo no se acaba nunca», proclama. Juan Mari Arzak será homenajeado por sus colegas y seguidores el próximo lunes en el Kursaal donostiarra durante el acto inaugural de la vigésima edición de Gastronomika por encarnar, desde mediados de los 70, «la imagen de la nueva cocina española en el mundo» y por ser «uno de los símbolos de nuestra revolución culinaria».

Los protagonistas de la nueva cocina vasca: Arguiñano, Castillo, Arzak, Fombellida, Subijana, Roteta, Kintana, Irizar, Idiakez y Zapirain, en el puerto de San Sebastián.

Todo eso está muy bien, susurra Arzak. Pero, si tuviera que presumir de algo, lo haría de haber sido el primero en surcar la bahía de La Concha a lomos de una tabla de windsurf. O de haberse hecho acreedor al respeto de sus camaradas más canallas. ¿Quieren un detalle? Ocurrió en 1997, cuando el restaurante situado en el caserón 'Arzak-Enea' cumplía su centenario. Pasaban los días y ninguno de sus colegas telefoneaba a Juan Mari para felicitarte por tan señalada fecha.

Arzak aparece junto al recientemente fallecido Joël Robuchon.

«Estaba superagobiado. 'No me llaman'», recuerda Elena. Hasta que una mañana llegó una furgoneta que dejó una enorme caja de cartón en la puerta. En una gran tarjeta se leía 'Al golfo del Alto Vinagres'. «Dentro había una scooter, regalo de sus amigos cocineros. Yo lo pasé fatal porque Pedro Subijana me había pedido que le consiguiera el DNI del 'aitá' para ponerle la scooter a su nombre», recuerda Elena. «Para ser buen cocinero hay que ser un golfo, pero sano», airea el chef.

Con Ferran, como Pixie y Jinks

Porque esa es otra gran vertiente de Arzak, txikitero, txuriurdin y tufarra redomado, un tipo que se ha bebido siempre la vida a grandes tragos –«la cocina es transmisión y diversión», es su lema– y que, en los últimos años, ha encontrado a su alma gemela: Ferran Adrià, ese tronado genial que ha puesto patas arriba la cocina, y que se ha convertido en su compañero de travesuras. «Le conocí en su casa, en Cala Montjoi. Fui a comer y no le entendí nada. Luego pensé 'este tío es muy bueno, tengo que llegar a comprenderle'. Me enamoraron sus platos; para mí, es el tío más creativo que ha tenido la historia de la cocina. El impacto más fuerte lo recibí con Michel Guérard; pero Ferran es el tío más genial que he conocido en mi vida», confía. Son como Pixie y el gato Jinks, siempre juntos, «aunque siempre discutiendo», reconoce. «Pero yo soy su mejor amigo», se esponja al hablar de Adrià, con quien pasa las vacaciones de verano y comparte su pasión por la mar, la comida y la vida.

Arzak, leyenda del tiempo con tres estrellas Michelin desde 1989, refugio de reyes y actores, galardón para cuadrillas que se premian dándose un homenaje y tirándose un largo 'donde Juanmari', muestra en la fachada el escudo de la familia, cuyo apellido (de origen gascón) procede de Altza. Un árbol que podría ser una encina (símbolo de fortaleza) sobre la que se encarama un gallo (todo un augurio del oficio de los Arzak). Al lado, la figura maciza de un oso preside esta fortaleza culinaria, que se encuentra a espaldas del tumultuoso y vital puerto de Pasaia de donde llegan sus mejores golosinas.

Elena Arzak besa a su padre en la cocina del restaurante. / Jose Mari López

Juan Mari presume de que nunca ha tenido que endeudarse, como otros colegas, para tener un restaurante. A él le viene de casa. Su vida en breve: hijo único, crece en el restaurante familiar, enfermizo (el asma le afectaba al corazón). Al morir el padre Juan Ramón, con 9 años es enviado como interno al colegio de los agustinos Alfonso XII, en San Lorenzo de El Escorial. «El primer mes fue muy duro, me daba tristeza estar allí. Iba a San Sebastián en vacaciones; allí se comía bastante peor que en casa. Como era hijo único, yo era el 'mimao'; mi madre, la mujer, siempre me daba lo mejor. Ella no volvió a salir de casa después de morir mi padre. Siempre de luto, con una bata y un delantal negro. Y siempre friendo... El Escorial me vino bien porque me disciplinaron. Vivíamos en Ulía y tengo muy buen recuerdo de mi infancia. Fui muy feliz, jugábamos en la playa, íbamos al fútbol. He tenido dos primos que han jugado en la Real: José María Galardi y Pela Arzak; los dos fueron capitanes. Y yo fui campeón de España juvenil de balonmano con los jesuitas», recuerda. Empezó a estudiar Aparejadores en Madrid porque lo de dar banquetes y bodas en Arzak no le gustaba demasiado.

Una de las primeras cartas manuscritas de Arzak.

«En el segundo trimestre me encontré con un amiguete, Javier Sobrón, que estudiaba en la Escuela de Hostelería y me dijo que a él le aprobaban con solo ir a clase. Eso sí, no podías faltar nunca. A mi madre le di un disgusto cuando le dije que iba a ser cocinero. Allí conocí a Pedro Subijana... No teníamos mucho dinero, pero hacíamos extras en la Escuela y nos pagaban... Recuerdo que, un día, en el segundo año en la escuela, acabé haciendo bien un plato. Me acuerdo perfectamente de aquel instante. '¡He acertado!', me dije. Luego trabajé en hoteles de Francia e Inglaterra hasta que volví a San Sebastián a hacer la mili. Fui cocinero del gobernador militar, un matrimonio con una niña. Iba a hacer la compra al mercado y al economato militar y les preparaba cosas sencillitas, el menú que me encargaba aquella señora que era bastante estricta...»

«Hay que venir de abajo y no fingir»

Al acabar, volvió a casa. «Hice una prueba y estuve un año haciendo lo que me decía mi madre. Al cabo de doce meses, le pedí que me dejara cinco mesitas de uno de los tres comedores. Al principio no venía casi nadie. Vi que en Gipuzkoa solo había tres asadores y que se habían puesto de modas las txuletas. Preparé una parrilla con carbón vegetal y hacía los platitos míos, que ponía de primero. Así salió el pastel de kabrarroka y el gran cambio que supuso la Nueva Cocina Vasca, en el que nos ayudó muchísimo Raymond Oliver, un crack, y Paul Bocusse: con él entendí que el cocinero empieza a ser un señor», resume.

Pompas de fresa, uno de los impactantes platos del chef.

Arzak asegura que hay cuatro platos vascos para la historia: txipirones en su tinta, kokotxas al pilpil, merluza en salsa verde y bacalao a la vizcaína. Negro, blanco, verde y rojo. «Yo sé lo que le gusta a mi pueblo. Hoy en Arzak hacemos una cocina de autor, de vanguardia, pero vasca, ojo. Hay que respetar lo que le gusta a la gente. Yo hablo con todos, salgo a la sala y les pregunto por los platos. Cuando alguien me dice que las cigalas o la merluza estaban bien, pero distintas, salto: '¡hay que bajar las especias! Porque para ser cocinero hay que saber del mundo, salir de noche y saber qué piensa la gente... y venir de abajo, no fingir lo que uno no es», airea. Como en aquella canción de María Dolores Pradera, Juan Mari Arzak parece estar sacando juventud de su pasado.