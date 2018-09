Aquellas academias de cocina vitorianas Luis Barruelo con sus alumnas (Donostia-San Sebastián, ca. 1927). GureGipuzkoa CC BY-SA. Historias de tripasais El centro formativo más famoso de la ciudad estuvo instalado durante los años 30 en la antigua Escuela de Artes y Oficios ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA Jueves, 20 septiembre 2018, 01:02

¿Se acuerdan de cuando hablamos de la primera escuela de cocina vasca? Su artífice, Félix Ibarguren, fue mentor del que abriría si no la primera, sí la más renombrada academia gastronómica de Vitoria-Gasteiz en 1934. Pocos años antes se anunciaba en prensa otra dirigida a «señoras, señoritas y chicas de servicio que no deben de dejar de aprender cocina y repostería. Precio económico. Razón, Herrería 22 bajo» (Heraldo Alavés, 10 de noviembre de 1931). No debió de tener mucho éxito porque no se supo más de ella.

Quien sí triunfaría en el ámbito gastro-académico vitoriano sería Luis Barruelo Comín, jefe de cocina del Hotel Frontón y miembro destacado del comité de la industria hotelera vasca. En Donosti había sido profesor de la escuela del Sindicato Nazaret a las órdenes de Ibarguren, así que una vez residente en Álava debió de pensar que en su capital faltaba un centro donde enseñar los placeres de la mesa. En febrero de 1934 saltaba la prensa la noticia de que en la antigua Escuela de Artes y Oficios (c/ Las Escuelas) se abriría próximamente una señora academia culinaria, «un verdadero centro docente en donde nuestras cocineras de mañana aprenderán algo que es verdaderamente indispensable en todo hogar medianamente organizado: atender a la necesidad más perentorio en el hombre con esmero, con pulcritud y con ciencia» (Pensamiento Alavés, 24 de febrero de 1934).

Pan, cebolla y algo más

Se asumía entonces que las labores de la casa, entre ellas el guisoteo, eran cuestión exclusivamente femenina y encima se esperaba que la mujer desplegara conocimientos 'modernos' acordes a la exigencia masculina. «Hoy ha quedado ya en desuso la manoseada frase de contigo pan y cebolla. Los novios de hoy no se sienten con fuerzas para saborear después del cocktail el tubérculo llorón. Sus paladares refinados exigen otros alimentos más nutritivos y exquisitos. Y eso es lo que va a proporcionarles en adelante el señor Barruelo, manjares que estén a tono con la preparación coctelera». En fin, eran otros tiempos.

Las clases de la escuela de cocina de Vitoria estuvieron dirigidas lo mismo a señoritas bien que a chicas de servicio, incluyendo diez alumnas becadas que hacían el curso gratis y eran elegidas por el ayuntamiento. En horario de cuatro a seis de la tarde, primero había una clase teórica durante la que se tomaban apuntes y después una práctica con elaboración in situ de distintos platos que abarcaban desde la cocina vasca hasta la española o la extranjera, con platos sencillos para todos los días y también algunos más sofisticados.

La escuela abrió sus puertas con gran éxito de público el lunes 12 de marzo de 1934 y estuvo abierta al menos durante tres años, perdiéndosele la pista en verano de 1936 al comienzo de la Guerra Civil. Si saben ustedes algo más de Luis Barruelo y de su historia, acuérdense de contármelo.